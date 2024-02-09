В Госдуме рассказали, на что указывает Западу интервью Путина

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону указывает политикам Запада опасность поддержки нацистских идей, необходимо помнить, к чему это привело в ходе всемирной истории, заявила зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко ("Единая Россия") РИА Новости. "Россия сегодня - мощный щит против распространения идеологии неонацизма в мире. И пусть это интервью откроет глаза политикам Запада на опасность поощрения нацистских идей. Нужно не забывать уроки истории", - сказала Занко. Она отметила, что одной из целей спецоперации была и будет денацификация. Это то, против чего сражались в годы Великой Отечественной войны, добавила Занко. "Сама идеология нацизма - противоестественна для человека. Мы помним, к чему такие идеи привели в 30-40-е годы прошлого столетия. До сих пор не установлены все судьбы пострадавших от нацистских идей", - заключила парламентарий. Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за девять часов число просмотров видео в Х превысило 70 миллионов, а в YouTube - 3,1 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону указывает политикам Запада опасность поддержки нацистских идей, необходимо помнить, к чему это привело в ходе всемирной истории, заявила зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко ("Единая Россия") РИА Новости.
"Россия сегодня - мощный щит против распространения идеологии неонацизма в мире. И пусть это интервью откроет глаза политикам Запада на опасность поощрения нацистских идей. Нужно не забывать уроки истории", - сказала Занко.
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Она отметила, что одной из целей спецоперации была и будет денацификация. Это то, против чего сражались в годы Великой Отечественной войны, добавила Занко.
"Сама идеология нацизма - противоестественна для человека. Мы помним, к чему такие идеи привели в 30-40-е годы прошлого столетия. До сих пор не установлены все судьбы пострадавших от нацистских идей", - заключила парламентарий.
Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за девять часов число просмотров видео в Х превысило 70 миллионов, а в YouTube - 3,1 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласился пообщаться именно с Такером Карлсоном, так как позиция обозревателя отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".
Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласился пообщаться именно с Такером Карлсоном, так как позиция обозревателя отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".
Интервью началось с хлесткого вопроса журналиста: "Двадцать четвертого февраля 2022-го вы обратились к своей стране. <...> Вы сказали, что с помощью НАТО США могут внезапно напасть на Россию. Для американцев это подобно паранойе. Почему вы считаете, что Америка способна нанести неожиданный удар?"
Интервью началось с хлесткого вопроса журналиста: "Двадцать четвертого февраля 2022-го вы обратились к своей стране. <...> Вы сказали, что с помощью НАТО США могут внезапно напасть на Россию. Для американцев это подобно паранойе. Почему вы считаете, что Америка способна нанести неожиданный удар?"
Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласился пообщаться именно с Такером Карлсоном, так как позиция обозревателя отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".
Интервью началось с хлесткого вопроса журналиста: "Двадцать четвертого февраля 2022-го вы обратились к своей стране. <...> Вы сказали, что с помощью НАТО США могут внезапно напасть на Россию. Для американцев это подобно паранойе. Почему вы считаете, что Америка способна нанести неожиданный удар?"
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