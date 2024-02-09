https://ria.ru/20240209/intervyu-1926443750.html

В Госдуме рассказали, на что указывает Западу интервью Путина

В Госдуме рассказали, на что указывает Западу интервью Путина - РИА Новости, 09.02.2024

В Госдуме рассказали, на что указывает Западу интервью Путина

Интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону указывает политикам Запада опасность поддержки нацистских идей, необходимо помнить, к чему... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T15:33

2024-02-09T15:33

2024-02-09T15:33

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону указывает политикам Запада опасность поддержки нацистских идей, необходимо помнить, к чему это привело в ходе всемирной истории, заявила зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко ("Единая Россия") РИА Новости. "Россия сегодня - мощный щит против распространения идеологии неонацизма в мире. И пусть это интервью откроет глаза политикам Запада на опасность поощрения нацистских идей. Нужно не забывать уроки истории", - сказала Занко. Она отметила, что одной из целей спецоперации была и будет денацификация. Это то, против чего сражались в годы Великой Отечественной войны, добавила Занко. "Сама идеология нацизма - противоестественна для человека. Мы помним, к чему такие идеи привели в 30-40-е годы прошлого столетия. До сих пор не установлены все судьбы пострадавших от нацистских идей", - заключила парламентарий. Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за девять часов число просмотров видео в Х превысило 70 миллионов, а в YouTube - 3,1 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html

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