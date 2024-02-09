https://ria.ru/20240209/intervyu-1926440483.html
В Еврокомиссии не услышали ничего нового в интервью Путина Карлсону
В Еврокомиссии не услышали ничего нового в интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 09.02.2024
В Еврокомиссии не услышали ничего нового в интервью Путина Карлсону
В Еврокомиссии не услышали ничего нового в интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, заявила на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T15:22
2024-02-09T15:22
2024-02-09T15:22
в мире
россия
владимир путин
такер карлсон
еврокомиссия
интервью владимира путина такеру карлсону
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев - РИА Новости. В Еврокомиссии не услышали ничего нового в интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, заявила на брифинге в Брюсселе представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали. Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 12 часов число просмотров видео в Х превысило 90 миллионов, а в YouTube - 4,5 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля. "Мы не увидели ничего нового в интервью Путина", - заявила европейский представитель. Она также выразила сожаление, что была предоставлена платформа для этого интервью, в котором, по ее мнению, содержались "старые ложные утверждения" и враждебные высказывания в адрес Запада. Как ранее отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, после первой реакции на интервью Путина на Западе "со временем, безусловно, последует очень глубокий анализ этого интервью". При этом, по его словам, для Путина главное - это реакция россиян, но важно, чтобы и на Западе как можно больше людей ознакомились с интервью.
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир путин, такер карлсон, еврокомиссия, интервью владимира путина такеру карлсону
В мире, Россия, Владимир Путин, Такер Карлсон, Еврокомиссия, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
В Еврокомиссии не услышали ничего нового в интервью Путина Карлсону
В ЕК сожалеют о предоставлении платформы для размещения интервью Путина Карлсону
БРЮССЕЛЬ, 9 фев - РИА Новости. В Еврокомиссии не услышали ничего нового в интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, заявила на брифинге в Брюсселе представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали.
Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 12 часов число просмотров видео в Х превысило 90 миллионов, а в YouTube - 4,5 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля.
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"Мы не увидели ничего нового в интервью Путина", - заявила европейский представитель.
Она также выразила сожаление, что была предоставлена платформа для этого интервью, в котором, по ее мнению, содержались "старые ложные утверждения" и враждебные высказывания в адрес Запада.
Как ранее отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, после первой реакции на интервью Путина на Западе "со временем, безусловно, последует очень глубокий анализ этого интервью". При этом, по его словам, для Путина главное - это реакция россиян, но важно, чтобы и на Западе как можно больше людей ознакомились с интервью.
Оружие массового просвещения. Путин дал интервью Такеру Карлсону