https://ria.ru/20240209/intervyu-1926440483.html

В Еврокомиссии не услышали ничего нового в интервью Путина Карлсону

В Еврокомиссии не услышали ничего нового в интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 09.02.2024

В Еврокомиссии не услышали ничего нового в интервью Путина Карлсону

В Еврокомиссии не услышали ничего нового в интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, заявила на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T15:22

2024-02-09T15:22

2024-02-09T15:22

в мире

россия

владимир путин

такер карлсон

еврокомиссия

интервью владимира путина такеру карлсону

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БРЮССЕЛЬ, 9 фев - РИА Новости. В Еврокомиссии не услышали ничего нового в интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, заявила на брифинге в Брюсселе представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали. Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 12 часов число просмотров видео в Х превысило 90 миллионов, а в YouTube - 4,5 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля. "Мы не увидели ничего нового в интервью Путина", - заявила европейский представитель. Она также выразила сожаление, что была предоставлена платформа для этого интервью, в котором, по ее мнению, содержались "старые ложные утверждения" и враждебные высказывания в адрес Запада. Как ранее отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, после первой реакции на интервью Путина на Западе "со временем, безусловно, последует очень глубокий анализ этого интервью". При этом, по его словам, для Путина главное - это реакция россиян, но важно, чтобы и на Западе как можно больше людей ознакомились с интервью.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, владимир путин, такер карлсон, еврокомиссия, интервью владимира путина такеру карлсону