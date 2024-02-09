https://ria.ru/20240209/intervyu-1926436580.html

Австрийские СМИ вынесли на передовицы слова Путина из интервью Карлсону

Австрийские СМИ вынесли на передовицы слова Путина из интервью Карлсону - РИА Новости, 09.02.2024

Австрийские СМИ вынесли на передовицы слова Путина из интервью Карлсону

Австрийская пресса, ознакомившись с интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, вынесла на передовицы высказывание... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T15:07

2024-02-09T15:07

2024-02-09T15:07

в мире

польша

россия

владимир путин

такер карлсон

интервью владимира путина такеру карлсону

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ВЕНА, 9 фев - РИА Новости. Австрийская пресса, ознакомившись с интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, вынесла на передовицы высказывание российского лидера об отсутствии планов нападать на Польшу и Латвию. Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 11 часов число просмотров видео в Х превысило 90 миллионов, а в YouTube - 3,8 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля. В пятницу утром все известные австрийские издания выпустили видеосюжеты и довольно подробные печатные обзоры с выдержками из интервью Путина. Австрийская телерадиокомпания ORF наряду с видеосюжетом о факте выхода интервью и утверждением о том, что Карлсон стал первым за два года западным журналистом, которому президент РФ не отказал в беседе, опубликовала на своем портале заметку под названием "Путин использует интервью Карлсона как сцену". В ней американский ведущий представлен как "скандально известный", а слова российского лидера названы "пропагандой". Автор статьи в первую очередь обращает внимание на высказывания Путина о том, что поражение России в конфликте с Украиной невозможно, а также что российская сторона не намерена нападать на Польшу или Латвию. Новостной телеканал OE24 представил своим читателям обзор "Путин в интервью другу Трампа: поражение в борьбе с Украиной "невозможно", где также подчеркнул, что это первое за два года интервью российского президента западному журналисту - "правому американскому телеведущему и другу (экс-президента США Дональда) Трампа Такеру Карлсону". Автор обзора также обращает внимание на слова Путина, что нападение России на Польшу или Латвию исключено, а поражение от Украины невозможно, и приводит цитаты российского лидера. Также и портал австрийского канала Puls24 вынес в заголовок эту тему. В обзоре "Путин: "Нет интереса" к вторжению на Запад" телеканал называет заявления российского лидера, сделанные в интервью, "пространными", и упрекает Карлсона, что тот не стал противоречить Путину. Помимо того, что президент РФ указал на отсутствие интереса в нападении на Польшу, Латвию или другие страны Запада, СМИ обращает внимание на готовность российской стороны к переговорам по украинскому конфликту, а также на слова об американском журналисте Эване Гершковиче, который находится под стражей в России. Обзор интервью Путина опубликован и на главной странице портала австрийской газеты die Presse. Автор назвал свой материал "Такер Карлсон предоставляет Путину свою миллионную аудиторию: нападение на Польшу "исключено". Также и крупнейшая газета Австрии Krone обратила внимание на те же высказывания российского президента о Польше. Издание Kurier также вынесло в заголовок слова об отсутствии российского интереса к Польше и Латвии.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, россия, владимир путин, такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону