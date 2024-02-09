https://ria.ru/20240209/intervyu-1926432042.html

Депутат ЛНР заявил о попытках Украины переписать историю

Депутат ЛНР заявил о попытках Украины переписать историю - РИА Новости, 09.02.2024

Депутат ЛНР заявил о попытках Украины переписать историю

Украина пыталась переписать историю и изменить её правдивые исторические ценности, превознося нацистов, таких как Шухевич и Бандера, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T14:54

2024-02-09T14:54

2024-02-09T14:54

украина

россия

владимир путин

такер карлсон

луганская народная республика

youtube

интервью владимира путина такеру карлсону

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ЛУГАНСК, 9 фев - РИА Новости. Украина пыталась переписать историю и изменить её правдивые исторические ценности, превознося нацистов, таких как Шухевич и Бандера, заявил РИА Новости депутат народного совета ЛНР Александр Ермоленко, комментируя интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Путин в интервью заявил, что на Украине из неонацистов сделали национальных героев, им возводят памятники - надо эту практику и теорию прекратить. "В Украине не просто воздвигают неонацистов в ранг великих, еще и, насколько мне не изменяет память, из бандеровца Шухевича и Бандеры хотели сделать иконы святых. И раскольники, которые на сегодняшний момент сейчас заполонили все соборы и храмы на Украине, поддержали данную инициативу в большинстве случаев. Вот вам яркий пример того, как переписывается история на сегодняшний момент в государстве "404", - прокомментировал Ермоленко. "Подвиг молодогвардейцев и в наши дни заставил задумываться: а что сделал бы в подобной ситуации ты, как поступил бы? Этот вопрос встал перед луганчанами в 2014-м, и мы смогли дать на него четкий, однозначный ответ. Он и сейчас определяет для каждого, на какой стороне оставаться. Потому что борьба добра со злом, правды с ложью продолжается. И переписывать историю, меняя её правдивые исторические ценности, не позволено никому", - подытожил депутат. Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за девять часов число просмотров видео в Х превысило 70 миллионов, а в YouTube - 3,1 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля.

https://ria.ru/20240209/putin-1926407235.html

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украина, россия, владимир путин, такер карлсон, луганская народная республика, youtube, интервью владимира путина такеру карлсону