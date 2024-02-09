https://ria.ru/20240209/intervyu-1926430003.html

Число просмотров интервью Путина в соцсети X превысило 90 миллионов

Число просмотров интервью Путина в соцсети X превысило 90 миллионов - РИА Новости, 09.02.2024

Число просмотров интервью Путина в соцсети X превысило 90 миллионов

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 90 миллионов просмотров примерно за 12 часов. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T14:49

2024-02-09T14:49

2024-02-09T14:51

такер карлсон

интервью владимира путина такеру карлсону

в мире

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 90 миллионов просмотров примерно за 12 часов.Количество репостов при этом превышает 216 тысяч, отметку "нравится" поставили уже более 673 тысяч человек.Число просмотров видео в YouTube превысило 4,5 миллиона, при этом интервью занимает второе место в разделе трендов видеосервиса.

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону, в мире