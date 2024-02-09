https://ria.ru/20240209/intervyu-1926423249.html

В Сальвадоре сравнили эффект от интервью Путина Карлсону с землетрясением

В Сальвадоре сравнили эффект от интервью Путина Карлсону с землетрясением - РИА Новости, 09.02.2024

В Сальвадоре сравнили эффект от интервью Путина Карлсону с землетрясением

Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону произведет в США эффект землетрясения, раскрыв людям правду о конфликте вокруг... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T14:25

2024-02-09T14:25

2024-02-09T14:25

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украина

владимир путин

такер карлсон

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сальвадор

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САН-САЛЬВАДОР, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону произведет в США эффект землетрясения, раскрыв людям правду о конфликте вокруг Украины и роли в этом американских политиков, заявил РИА Новости сальвадорский писатель и доктор философии Давид Эрнандес. "На внутриполитическом уровне в США оно имеет эффект землетрясения... Обычные граждане США (теперь) знают наконец реальность далёкой войны, которую ведут их политики вместе с НАТО против мирного российского народа", - сказал он. По словам эксперта, это "интервью, характеризующееся политической мудростью Путина, его подробным историческим анализом и разоблачающее, особенно перед американским народом, демагогическую защиту ложной демократии в неонацистской Украине". На эти цели "они (США) тратят миллиарды долларов, которые не служат миру во всем мире, а скорее, увеличивают прибыли военного комплекса США, который, чтобы прокормиться экономически, продвигает эту бесчеловечную агрессию через украинских политиков-марионеток против героического и непобедимого русского народа", подчеркнул Эрнандес. Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 9 часов число просмотров видео в Х превысило 70 миллионов, а в YouTube - 3,1 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html

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сальвадор

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Ольга Фомченкова

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