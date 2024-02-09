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В ДНР назвали интервью Путина Карлсону ликбезом для США - РИА Новости, 09.02.2024
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14:21 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926422710.html
В ДНР назвали интервью Путина Карлсону ликбезом для США
В ДНР назвали интервью Путина Карлсону ликбезом для США - РИА Новости, 09.02.2024
В ДНР назвали интервью Путина Карлсону ликбезом для США
Американские элиты совершенно не представляют, в чем состоят российские национальные интересы, интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T14:21
2024-02-09T14:21
россия
сша
донецкая народная республика
такер карлсон
владимир путин
наталья никонорова
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Американские элиты совершенно не представляют, в чем состоят российские национальные интересы, интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало ликбезом для США в плане обоснования причин возникновения этих интересов, заявила РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова. "Стоит отметить, что зачастую ни американское общество, ни американские элиты не представляют себе, в чем именно состоят российские национальные интересы. Здесь интервью Владимира Путина Такеру Карлсону послужило своего рода ликбезом, объяснением того, что стало основой для их формирования. Это исторические вехи развития России, русского народа, взаимоотношения с соседями, православие, геополитические изменения на исконно русских землях", - сказала Никонорова. По ее словам, все заявления, которые делались ранее, не доходили до США из-за жесткой цензуры в американских СМИ. Позиции России просто извращались и "демонизировались", добавила парламентарий. "Весь 2024 год пройдет под знаком предвыборной президентской гонки в Соединенных Штатах. Мы видим, что между республиканцами и демократами идет достаточно жесткая борьба. Довольно острыми остаются вопросы поддержки тех или иных стран, находящихся в состоянии конфликта, вопросы миграционной политики. Но эти две партии и кандидатов на президентский пост ставленников этих партий объединяет одно — Соединенные Штаты, как им кажется, успешно разыгрывают роль мирового гегемона и отказываться от этой роли никто не собирается. Любые переговоры о многополярном мире, о каких-то уступках в представлении как одной, так и другой партии приведет к неминуемому поражению в глазах избирателей", - резюмировала парламентарий.
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html
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россия, сша, донецкая народная республика, такер карлсон, владимир путин, наталья никонорова, интервью владимира путина такеру карлсону
Россия, США, Донецкая Народная Республика, Такер Карлсон, Владимир Путин, Наталья Никонорова, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
В ДНР назвали интервью Путина Карлсону ликбезом для США

Никонорова: в интервью Карлсону Путин объяснил США национальные интересы России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Американские элиты совершенно не представляют, в чем состоят российские национальные интересы, интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало ликбезом для США в плане обоснования причин возникновения этих интересов, заявила РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова.
"Стоит отметить, что зачастую ни американское общество, ни американские элиты не представляют себе, в чем именно состоят российские национальные интересы. Здесь интервью Владимира Путина Такеру Карлсону послужило своего рода ликбезом, объяснением того, что стало основой для их формирования. Это исторические вехи развития России, русского народа, взаимоотношения с соседями, православие, геополитические изменения на исконно русских землях", - сказала Никонорова.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Оружие массового просвещения. Путин дал интервью Такеру Карлсону
Вчера, 04:28
По ее словам, все заявления, которые делались ранее, не доходили до США из-за жесткой цензуры в американских СМИ. Позиции России просто извращались и "демонизировались", добавила парламентарий.
"Весь 2024 год пройдет под знаком предвыборной президентской гонки в Соединенных Штатах. Мы видим, что между республиканцами и демократами идет достаточно жесткая борьба. Довольно острыми остаются вопросы поддержки тех или иных стран, находящихся в состоянии конфликта, вопросы миграционной политики. Но эти две партии и кандидатов на президентский пост ставленников этих партий объединяет одно — Соединенные Штаты, как им кажется, успешно разыгрывают роль мирового гегемона и отказываться от этой роли никто не собирается. Любые переговоры о многополярном мире, о каких-то уступках в представлении как одной, так и другой партии приведет к неминуемому поражению в глазах избирателей", - резюмировала парламентарий.
Президент России Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
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РоссияСШАДонецкая Народная РеспубликаТакер КарлсонВладимир ПутинНаталья НиконороваИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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