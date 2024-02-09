https://ria.ru/20240209/intervyu-1926422710.html

В ДНР назвали интервью Путина Карлсону ликбезом для США

В ДНР назвали интервью Путина Карлсону ликбезом для США - РИА Новости, 09.02.2024

В ДНР назвали интервью Путина Карлсону ликбезом для США

Американские элиты совершенно не представляют, в чем состоят российские национальные интересы, интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T14:21

2024-02-09T14:21

2024-02-09T14:21

россия

сша

донецкая народная республика

такер карлсон

владимир путин

наталья никонорова

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Американские элиты совершенно не представляют, в чем состоят российские национальные интересы, интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало ликбезом для США в плане обоснования причин возникновения этих интересов, заявила РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова. "Стоит отметить, что зачастую ни американское общество, ни американские элиты не представляют себе, в чем именно состоят российские национальные интересы. Здесь интервью Владимира Путина Такеру Карлсону послужило своего рода ликбезом, объяснением того, что стало основой для их формирования. Это исторические вехи развития России, русского народа, взаимоотношения с соседями, православие, геополитические изменения на исконно русских землях", - сказала Никонорова. По ее словам, все заявления, которые делались ранее, не доходили до США из-за жесткой цензуры в американских СМИ. Позиции России просто извращались и "демонизировались", добавила парламентарий. "Весь 2024 год пройдет под знаком предвыборной президентской гонки в Соединенных Штатах. Мы видим, что между республиканцами и демократами идет достаточно жесткая борьба. Довольно острыми остаются вопросы поддержки тех или иных стран, находящихся в состоянии конфликта, вопросы миграционной политики. Но эти две партии и кандидатов на президентский пост ставленников этих партий объединяет одно — Соединенные Штаты, как им кажется, успешно разыгрывают роль мирового гегемона и отказываться от этой роли никто не собирается. Любые переговоры о многополярном мире, о каких-то уступках в представлении как одной, так и другой партии приведет к неминуемому поражению в глазах избирателей", - резюмировала парламентарий.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html

россия

сша

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, донецкая народная республика, такер карлсон, владимир путин, наталья никонорова, интервью владимира путина такеру карлсону