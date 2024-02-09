https://ria.ru/20240209/intervyu-1926421892.html
Песков рассказал о работе переводчиков на интервью Путина Такеру Карлсону
Песков рассказал о работе переводчиков на интервью Путина Такеру Карлсону - РИА Новости, 09.02.2024
Песков рассказал о работе переводчиков на интервью Путина Такеру Карлсону
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал РИА Новости, что на интервью американского журналиста Такера Карлсона с главой российского... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T14:18
2024-02-09T14:18
2024-02-09T14:26
такер карлсон
политика
владимир путин
интервью владимира путина такеру карлсону
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал РИА Новости, что на интервью американского журналиста Такера Карлсона с главой российского государства Владимиром Путиным работали и российский официальный переводчик, и нанятый американской стороной специалист."Был и наш официальный переводчик, и нанятый ими", - сказал он.Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Слова президента в этой версии были переведены на английский. Примерно за 11 часов число просмотров видео в Х превысило 90 миллионов, а в YouTube - 3,8 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля.
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
такер карлсон, политика, владимир путин, интервью владимира путина такеру карлсону, дмитрий песков
Такер Карлсон, Политика, Владимир Путин, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Дмитрий Песков
Песков рассказал о работе переводчиков на интервью Путина Такеру Карлсону
Песков: на интервью работали и официальный переводчик, и нанятый Карлсоном
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал РИА Новости, что на интервью американского журналиста Такера Карлсона с главой российского государства Владимиром Путиным работали и российский официальный переводчик, и нанятый американской стороной специалист.
"Был и наш официальный переводчик, и нанятый ими", - сказал он.
Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Слова президента в этой версии были переведены на английский. Примерно за 11 часов число просмотров видео в Х превысило 90 миллионов, а в YouTube - 3,8 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля.
Оружие массового просвещения. Путин дал интервью Такеру Карлсону