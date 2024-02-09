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Песков рассказал о работе переводчиков на интервью Путина Такеру Карлсону - РИА Новости, 09.02.2024
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14:18 09.02.2024 (обновлено: 14:26 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926421892.html
Песков рассказал о работе переводчиков на интервью Путина Такеру Карлсону
Песков рассказал о работе переводчиков на интервью Путина Такеру Карлсону - РИА Новости, 09.02.2024
Песков рассказал о работе переводчиков на интервью Путина Такеру Карлсону
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал РИА Новости, что на интервью американского журналиста Такера Карлсона с главой российского... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T14:18
2024-02-09T14:26
такер карлсон
политика
владимир путин
интервью владимира путина такеру карлсону
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал РИА Новости, что на интервью американского журналиста Такера Карлсона с главой российского государства Владимиром Путиным работали и российский официальный переводчик, и нанятый американской стороной специалист."Был и наш официальный переводчик, и нанятый ими", - сказал он.Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Слова президента в этой версии были переведены на английский. Примерно за 11 часов число просмотров видео в Х превысило 90 миллионов, а в YouTube - 3,8 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля.
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такер карлсон, политика, владимир путин, интервью владимира путина такеру карлсону, дмитрий песков
Такер Карлсон, Политика, Владимир Путин, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Дмитрий Песков
Песков рассказал о работе переводчиков на интервью Путина Такеру Карлсону

Песков: на интервью работали и официальный переводчик, и нанятый Карлсоном

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал РИА Новости, что на интервью американского журналиста Такера Карлсона с главой российского государства Владимиром Путиным работали и российский официальный переводчик, и нанятый американской стороной специалист.
"Был и наш официальный переводчик, и нанятый ими", - сказал он.
Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Слова президента в этой версии были переведены на английский. Примерно за 11 часов число просмотров видео в Х превысило 90 миллионов, а в YouTube - 3,8 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Оружие массового просвещения. Путин дал интервью Такеру Карлсону
Вчера, 04:28
 
Такер КарлсонПолитикаВладимир ПутинИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуДмитрий Песков
 
 
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