https://ria.ru/20240209/intervyu-1926421892.html

Песков рассказал о работе переводчиков на интервью Путина Такеру Карлсону

Песков рассказал о работе переводчиков на интервью Путина Такеру Карлсону - РИА Новости, 09.02.2024

Песков рассказал о работе переводчиков на интервью Путина Такеру Карлсону

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал РИА Новости, что на интервью американского журналиста Такера Карлсона с главой российского... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T14:18

2024-02-09T14:18

2024-02-09T14:26

такер карлсон

политика

владимир путин

интервью владимира путина такеру карлсону

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал РИА Новости, что на интервью американского журналиста Такера Карлсона с главой российского государства Владимиром Путиным работали и российский официальный переводчик, и нанятый американской стороной специалист."Был и наш официальный переводчик, и нанятый ими", - сказал он.Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Слова президента в этой версии были переведены на английский. Примерно за 11 часов число просмотров видео в Х превысило 90 миллионов, а в YouTube - 3,8 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

такер карлсон, политика, владимир путин, интервью владимира путина такеру карлсону, дмитрий песков