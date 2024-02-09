https://ria.ru/20240209/intervyu-1926419553.html

В ЛНР рассказали, как интервью Путина может повлиять на помощь Украине

В ЛНР рассказали, как интервью Путина может повлиять на помощь Украине - РИА Новости, 09.02.2024

В ЛНР рассказали, как интервью Путина может повлиять на помощь Украине

Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на фоне острых политических противоречий внутри США может повлиять на выделение РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T14:09

2024-02-09T14:09

2024-02-09T14:09

украина

сша

такер карлсон

владимир поляков

владимир путин

вооруженные силы украины

в мире

интервью владимира путина такеру карлсону

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ЛУГАНСК, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на фоне острых политических противоречий внутри США может повлиять на выделение американского пакета военной помощи Украине, заявил РИА Новости депутат народного совета ЛНР Владимир Поляков. "Это очень интересное интервью, в очень интересное время. Оно может повлиять на выделение или невыделение помощи Украине в виде пакета, который сейчас предлагается к решению, где увязывается граница, Тайвань и помощь Украине в том числе. Чем дольше эта ситуация затянется, тем лучше для нас на фронте. Тем хуже для Украины, потому что Зеленский перешел к "окончательному решению украинского вопроса" и просто ведет этот народ на убой. Пример чему – закон о мобилизации, уволенный Залужный. Он, конечно, военный преступник для нас, но не хотел в "мясные штурмы" отправлять свои войска", - заявил Поляков. По его мнению, острые противоречия в Соединенных Штатах отражаются и в критике журналиста Карлсона со стороны представителей Демократической партии, которые преследуют в предвыборной борьбе свои интересы. "Я вчера с удивлением наблюдал, как та же Хиллари Клинтон выступала и называла Такера Карлсона "полезным идиотом Путина"… Чем интересна фигура Такера Карлсона. В Америке идут сейчас избирательные процессы. Вероятнее всего, либо будет гражданский конфликт в Америке, либо, по мнению большинства людей, к власти в США придет Дональд Трамп", - поделился мнением Поляков. Он отметил, что Трамп в ходе многочисленных интервью, рассуждая о кандидатурах своего вице-президента, упоминал и экс-ведущего Fox News Такера Карлсона. При этом в конце декабря экс-президент отмечал, что пока не рассматривает никаких кандидатур в качестве вице-президента. "Трамп в свою очередь именитому и очень известному журналисту Такеру Карлсону, которого выгнали с телеканала, который был самый рейтинговый, который очень многие смотрели, предложил пост вице-президента США, или об этом хотя бы идут разговоры. Это очень важно. И Карлсон достаточно молодой человек, чем черт не шутит, если он сможет себя показать, мало ли, это будущий президент Соединённых Штатов", - добавил Поляков. Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 миллиарда долларов - на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше - 20,2 миллиарда. Президент США Джо Байден заявил о поддержке законопроекта и призвал конгресс принять его как можно скорее. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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