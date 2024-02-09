https://ria.ru/20240209/intervyu-1926417345.html

Путин в интервью Карлсону показал, как общаться с Западом, заявил Дугин

Путин в интервью Карлсону показал, как общаться с Западом, заявил Дугин - РИА Новости, 09.02.2024

Путин в интервью Карлсону показал, как общаться с Западом, заявил Дугин

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону ориентировано на западную аудиторию, которая ничего не знает о русской... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T13:58

2024-02-09T13:58

2024-02-09T13:58

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владимир путин

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интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону ориентировано на западную аудиторию, которая ничего не знает о русской истории, чтобы она поняла, что россияне и украинцы - единый народ, поэтому такие уроки важны и в целом общение с Западом должно стать более содержательным, заявил РИА Новости философ Александр Дугин. Такер Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 9 часов число просмотров видео в Х превысило 70 миллионов, а в YouTube - 3,1 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля. "Я считаю, что интервью Владимира Владимировича Путина американскому журналисту Такеру Карлсону было историческим событием", - сказал Дугин. По его словам, таковым это интервью делает даже не то, что сказал президент, а то, что оно стало прорывом благодаря невероятной популярности в американском обществе Такера Карлсона, который "фактически считается фигурой номер один американского консервативного большинства". Он отметил, что это очень правильный ход со стороны президента России, поскольку официальные глобалистские СМИ, элита и правящие круги западного общества "все равно не услышат, не поймут, не поверят, не транслируют, цензурируют" его слова. "И Путин нашел, пожалуй, единственный способ в этой ситуации, как донести свое понимание и украинского конфликта, и отношение наше к Западу, и будущему мира до широкой публики", - отметил Дугин и назвал интервью самым успешным событием в медийной политике с начала СВО. "Это первый, но фундаментальный шаг вообще к другому пониманию Запада. Западная власть - наши враги, мы с ними воюем, а вот западное общество, западные народы - они совсем нам не враги. И это очень важно, чтобы обратиться к ним, найти к ним доступ, найти к ним путь, объяснить позицию Россию", - считает Дугин. Кроме того, философ назвал интервью Путина "обращением к американскому народу" и сравнил с "прямой линией" и "обращением к нации", а его результат, по его мнению, "не замедлит сказаться". В частности, он считает, что интервью - это проявление поддержки республиканскому большинству, поддерживающему Дональда Трампа. "Американские консерваторы, если вы придете к власти, нам удастся спасти человечество от возможной гибели, к которой его подталкивают глобалистские маньяки, захватившие власть в Вашингтоне" - вот что Путин транслировал, не столько словами, сколько самим фактом интервью такому человеку", - отметил Дугин. "Конечно, это беседа войдет в историю, потому что возможно, что впоследствии историки опишут его как то событие, благодаря которому удалось избежать ядерного конфликта", - подчеркнул он. Также, по его словам, была "блестяще подготовлена", убедительно изложена историческая часть ответов президента с теми вещами, о которых совершенно не знают западные зрители. "Даже самые объективные, самые внимательные, самые корректные представители Запада не знают ничего просто о русской истории, о наших народах, о том, как все развивалось, как складывалась судьба территорий старых земель. Это наши старые земли. Украина - старая земля русского народа, единого русского народа, который, конечно, разделился на три ветви исторические, потом соединялся, потом как-то расходился. Были разные этапы. Вот эту диалектику русско-украинской истории, скажем, малороссов, которые в определенный момент отделились от единого тела русского народа, потом соединились, вот это очень важно", - сказал Дугин. Он подчеркнул, что такие уроки истории необходимы и именно таким "содержательным" должно быть "общение" России с Западом. "Это блестящий пример того, как должны выстраиваться и интервью, и информационные выпуски. Нам надо говорить подробно, нам надо приводить исторические примеры, нам надо делать отсылки к церковной истории, философии. Вот Путин показал пример того, как вообще надо разговаривать со всеми, то есть основательно, убедительно, аргументировано, с опорой на серьезные источники", - заключил философ.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926403254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, александр дугин, владимир путин, такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону, россия, украина