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Путин в интервью Карлсону показал, как общаться с Западом, заявил Дугин - РИА Новости, 09.02.2024
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13:58 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926417345.html
Путин в интервью Карлсону показал, как общаться с Западом, заявил Дугин
Путин в интервью Карлсону показал, как общаться с Западом, заявил Дугин - РИА Новости, 09.02.2024
Путин в интервью Карлсону показал, как общаться с Западом, заявил Дугин
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону ориентировано на западную аудиторию, которая ничего не знает о русской... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T13:58
2024-02-09T13:58
в мире
александр дугин
владимир путин
такер карлсон
интервью владимира путина такеру карлсону
россия
украина
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону ориентировано на западную аудиторию, которая ничего не знает о русской истории, чтобы она поняла, что россияне и украинцы - единый народ, поэтому такие уроки важны и в целом общение с Западом должно стать более содержательным, заявил РИА Новости философ Александр Дугин. Такер Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 9 часов число просмотров видео в Х превысило 70 миллионов, а в YouTube - 3,1 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля. "Я считаю, что интервью Владимира Владимировича Путина американскому журналисту Такеру Карлсону было историческим событием", - сказал Дугин. По его словам, таковым это интервью делает даже не то, что сказал президент, а то, что оно стало прорывом благодаря невероятной популярности в американском обществе Такера Карлсона, который "фактически считается фигурой номер один американского консервативного большинства". Он отметил, что это очень правильный ход со стороны президента России, поскольку официальные глобалистские СМИ, элита и правящие круги западного общества "все равно не услышат, не поймут, не поверят, не транслируют, цензурируют" его слова. "И Путин нашел, пожалуй, единственный способ в этой ситуации, как донести свое понимание и украинского конфликта, и отношение наше к Западу, и будущему мира до широкой публики", - отметил Дугин и назвал интервью самым успешным событием в медийной политике с начала СВО. "Это первый, но фундаментальный шаг вообще к другому пониманию Запада. Западная власть - наши враги, мы с ними воюем, а вот западное общество, западные народы - они совсем нам не враги. И это очень важно, чтобы обратиться к ним, найти к ним доступ, найти к ним путь, объяснить позицию Россию", - считает Дугин. Кроме того, философ назвал интервью Путина "обращением к американскому народу" и сравнил с "прямой линией" и "обращением к нации", а его результат, по его мнению, "не замедлит сказаться". В частности, он считает, что интервью - это проявление поддержки республиканскому большинству, поддерживающему Дональда Трампа. "Американские консерваторы, если вы придете к власти, нам удастся спасти человечество от возможной гибели, к которой его подталкивают глобалистские маньяки, захватившие власть в Вашингтоне" - вот что Путин транслировал, не столько словами, сколько самим фактом интервью такому человеку", - отметил Дугин. "Конечно, это беседа войдет в историю, потому что возможно, что впоследствии историки опишут его как то событие, благодаря которому удалось избежать ядерного конфликта", - подчеркнул он. Также, по его словам, была "блестяще подготовлена", убедительно изложена историческая часть ответов президента с теми вещами, о которых совершенно не знают западные зрители. "Даже самые объективные, самые внимательные, самые корректные представители Запада не знают ничего просто о русской истории, о наших народах, о том, как все развивалось, как складывалась судьба территорий старых земель. Это наши старые земли. Украина - старая земля русского народа, единого русского народа, который, конечно, разделился на три ветви исторические, потом соединялся, потом как-то расходился. Были разные этапы. Вот эту диалектику русско-украинской истории, скажем, малороссов, которые в определенный момент отделились от единого тела русского народа, потом соединились, вот это очень важно", - сказал Дугин. Он подчеркнул, что такие уроки истории необходимы и именно таким "содержательным" должно быть "общение" России с Западом. "Это блестящий пример того, как должны выстраиваться и интервью, и информационные выпуски. Нам надо говорить подробно, нам надо приводить исторические примеры, нам надо делать отсылки к церковной истории, философии. Вот Путин показал пример того, как вообще надо разговаривать со всеми, то есть основательно, убедительно, аргументировано, с опорой на серьезные источники", - заключил философ.
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926403254.html
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в мире, александр дугин, владимир путин, такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону, россия, украина
В мире, Александр Дугин, Владимир Путин, Такер Карлсон, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Россия, Украина
Путин в интервью Карлсону показал, как общаться с Западом, заявил Дугин

Дугин: Путин в интервью показал, что надо общаться с Западом содержательно

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону ориентировано на западную аудиторию, которая ничего не знает о русской истории, чтобы она поняла, что россияне и украинцы - единый народ, поэтому такие уроки важны и в целом общение с Западом должно стать более содержательным, заявил РИА Новости философ Александр Дугин.
Такер Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 9 часов число просмотров видео в Х превысило 70 миллионов, а в YouTube - 3,1 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Оружие массового просвещения. Путин дал интервью Такеру Карлсону
Вчера, 04:28
"Я считаю, что интервью Владимира Владимировича Путина американскому журналисту Такеру Карлсону было историческим событием", - сказал Дугин. По его словам, таковым это интервью делает даже не то, что сказал президент, а то, что оно стало прорывом благодаря невероятной популярности в американском обществе Такера Карлсона, который "фактически считается фигурой номер один американского консервативного большинства".
Он отметил, что это очень правильный ход со стороны президента России, поскольку официальные глобалистские СМИ, элита и правящие круги западного общества "все равно не услышат, не поймут, не поверят, не транслируют, цензурируют" его слова. "И Путин нашел, пожалуй, единственный способ в этой ситуации, как донести свое понимание и украинского конфликта, и отношение наше к Западу, и будущему мира до широкой публики", - отметил Дугин и назвал интервью самым успешным событием в медийной политике с начала СВО.
"Это первый, но фундаментальный шаг вообще к другому пониманию Запада. Западная власть - наши враги, мы с ними воюем, а вот западное общество, западные народы - они совсем нам не враги. И это очень важно, чтобы обратиться к ним, найти к ним доступ, найти к ним путь, объяснить позицию Россию", - считает Дугин.
Президент России Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Призыв Путина к миру напугал Запад сильнее объявления войны
Вчера, 12:24
Кроме того, философ назвал интервью Путина "обращением к американскому народу" и сравнил с "прямой линией" и "обращением к нации", а его результат, по его мнению, "не замедлит сказаться". В частности, он считает, что интервью - это проявление поддержки республиканскому большинству, поддерживающему Дональда Трампа. "Американские консерваторы, если вы придете к власти, нам удастся спасти человечество от возможной гибели, к которой его подталкивают глобалистские маньяки, захватившие власть в Вашингтоне" - вот что Путин транслировал, не столько словами, сколько самим фактом интервью такому человеку", - отметил Дугин.
"Конечно, это беседа войдет в историю, потому что возможно, что впоследствии историки опишут его как то событие, благодаря которому удалось избежать ядерного конфликта", - подчеркнул он.
Также, по его словам, была "блестяще подготовлена", убедительно изложена историческая часть ответов президента с теми вещами, о которых совершенно не знают западные зрители.
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Арабские СМИ увидели в интервью Путина Карлсону послания США и Западу
Вчера, 13:06
"Даже самые объективные, самые внимательные, самые корректные представители Запада не знают ничего просто о русской истории, о наших народах, о том, как все развивалось, как складывалась судьба территорий старых земель. Это наши старые земли. Украина - старая земля русского народа, единого русского народа, который, конечно, разделился на три ветви исторические, потом соединялся, потом как-то расходился. Были разные этапы. Вот эту диалектику русско-украинской истории, скажем, малороссов, которые в определенный момент отделились от единого тела русского народа, потом соединились, вот это очень важно", - сказал Дугин.
Он подчеркнул, что такие уроки истории необходимы и именно таким "содержательным" должно быть "общение" России с Западом.
"Это блестящий пример того, как должны выстраиваться и интервью, и информационные выпуски. Нам надо говорить подробно, нам надо приводить исторические примеры, нам надо делать отсылки к церковной истории, философии. Вот Путин показал пример того, как вообще надо разговаривать со всеми, то есть основательно, убедительно, аргументировано, с опорой на серьезные источники", - заключил философ.
Серьезный разговор, а не ток-шоу: интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Беседа Владимира Путина и Такера Карлсона длилась чуть более двух часов.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Беседа Владимира Путина и Такера Карлсона длилась чуть более двух часов.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
1 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Свое намерение взять интервью журналист объяснил тем, что простые американцы не в курсе того, что происходит в России и на Украине.

Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина

Свое намерение взять интервью журналист объяснил тем, что простые американцы не в курсе того, что происходит в России и на Украине.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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2 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласился пообщаться именно с Такером Карлсоном, так как позиция обозревателя отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".

Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласился пообщаться именно с Такером Карлсоном, так как позиция обозревателя отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Интервью началось с хлесткого вопроса журналиста: "Двадцать четвертого февраля 2022-го вы обратились к своей стране. <...> Вы сказали, что с помощью НАТО США могут внезапно напасть на Россию. Для американцев это подобно паранойе. Почему вы считаете, что Америка способна нанести неожиданный удар?"

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту

Интервью началось с хлесткого вопроса журналиста: "Двадцать четвертого февраля 2022-го вы обратились к своей стране. <...> Вы сказали, что с помощью НАТО США могут внезапно напасть на Россию. Для американцев это подобно паранойе. Почему вы считаете, что Америка способна нанести неожиданный удар?"

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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4 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

На что Владимир Путин спокойно ответил: "Я так не говорил". И задал встречный вопрос: "У нас с вами ток-шоу или серьезный разговор?"

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

На что Владимир Путин спокойно ответил: "Я так не говорил". И задал встречный вопрос: "У нас с вами ток-шоу или серьезный разговор?"

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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5 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Такер Карлсон расценил это как шутку и рассмеялся.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Такер Карлсон расценил это как шутку и рассмеялся.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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6 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Беседа пошла уже в другом тоне.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Беседа пошла уже в другом тоне.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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7 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Из всех интервью на сайте обозревателя это стало самым длинным.

Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина

Из всех интервью на сайте обозревателя это стало самым длинным.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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8 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Кроме Украины, прозвучали темы "Северных потоков" и отношений с США и Китаем.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Кроме Украины, прозвучали темы "Северных потоков" и отношений с США и Китаем.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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9 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В соцсети X интервью уже посмотрели более ста миллионов человек.

Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране телефона

В соцсети X интервью уже посмотрели более ста миллионов человек.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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10 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Число постов с его упоминанием превысило 1,3 миллиона.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Число постов с его упоминанием превысило 1,3 миллиона.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Интервью также поднялось на третье место в разделе трендов на YouTube.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Интервью также поднялось на третье место в разделе трендов на YouTube.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
12 из 12

Беседа Владимира Путина и Такера Карлсона длилась чуть более двух часов.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
1 из 12

Свое намерение взять интервью журналист объяснил тем, что простые американцы не в курсе того, что происходит в России и на Украине.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
2 из 12

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласился пообщаться именно с Такером Карлсоном, так как позиция обозревателя отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 12

Интервью началось с хлесткого вопроса журналиста: "Двадцать четвертого февраля 2022-го вы обратились к своей стране. <...> Вы сказали, что с помощью НАТО США могут внезапно напасть на Россию. Для американцев это подобно паранойе. Почему вы считаете, что Америка способна нанести неожиданный удар?"

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
4 из 12

На что Владимир Путин спокойно ответил: "Я так не говорил". И задал встречный вопрос: "У нас с вами ток-шоу или серьезный разговор?"

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
5 из 12

Такер Карлсон расценил это как шутку и рассмеялся.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
6 из 12

Беседа пошла уже в другом тоне.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
7 из 12

Из всех интервью на сайте обозревателя это стало самым длинным.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
8 из 12

Кроме Украины, прозвучали темы "Северных потоков" и отношений с США и Китаем.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
9 из 12

В соцсети X интервью уже посмотрели более ста миллионов человек.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 12

Число постов с его упоминанием превысило 1,3 миллиона.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
11 из 12

Интервью также поднялось на третье место в разделе трендов на YouTube.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
В миреАлександр ДугинВладимир ПутинТакер КарлсонИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуРоссияУкраина
 
 
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