https://ria.ru/20240209/intervyu-1926409917.html

Депутат: интервью Путина показало желание России быть с Западом на равных

Депутат: интервью Путина показало желание России быть с Западом на равных - РИА Новости, 09.02.2024

Депутат: интервью Путина показало желание России быть с Западом на равных

Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону еще раз подчеркивает, что РФ хочет говорить с Западом на равных, но Запад... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T13:29

2024-02-09T13:29

2024-02-09T13:29

дмитрий белик

такер карлсон

владимир путин

россия

европа

в мире

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону еще раз подчеркивает, что РФ хочет говорить с Западом на равных, но Запад обманул Москву несколько раз за последние 20 лет, считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Украина в соответствии со своей Декларацией о независимости является нейтральным государством, но в 2008 году страны НАТО открыли Киеву двери в свой альянс, напомнил Путин в интервью Карлсону, назвав эту ситуацию "интересным кино" и отметив, что "мы так не договаривались". Путин в интервью, которое опубликовано на сайте журналиста, напомнил, что в 2008 году на саммите Североатлантического альянса в Бухаресте было заявлено, что двери для Украины и Грузии в НАТО открыты. По словам Путина, некоторые страны Европы после саммита сообщали, что на них надавили в украинском вопросе. "Большой обман в политике произошел со стороны Запада. Россия пыталась играть честно, но это была заведомо проигранная игра", - сказал он РИА Новости. По мнению парламентария, на сегодняшний день нет таких людей, которые сомневаются в том, что Запад обманул Москву несколько раз за последние 20 лет. "Сегодняшний западный обыватель зачастую думает, что Запад во всем прав, а агрессивная Москва во всем виновата. Это интервью еще раз подчеркивает, что мы хотим говорить с Западом на равных. Не как ученики, не как подчиненные, не как противоборствующие стороны, а именно как равные. Но почему-то Запад не хочет давать нам этот статус", - добавил депутат. Белик отметил, что Западу нравится либо наставлять, либо диктовать. "Таким образом встает вопрос: где же настоящая диктатура? В России или на Западе? И судя по всему, точно не у нас", - отметил Белик. Белик подчеркнул, что интервью с Карлсоном, возможно, покажет американскому и западному обывателю, что Россия это точно такая же часть глобального европейского мира, которую вся "цивилизованная Европа во главе с Соединенными Штатами пытается исключить из этого мира".

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html

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дмитрий белик, такер карлсон, владимир путин, россия, европа, в мире