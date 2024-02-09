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Депутат: интервью Путина показало желание России быть с Западом на равных - РИА Новости, 09.02.2024
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13:29 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926409917.html
Депутат: интервью Путина показало желание России быть с Западом на равных
Депутат: интервью Путина показало желание России быть с Западом на равных - РИА Новости, 09.02.2024
Депутат: интервью Путина показало желание России быть с Западом на равных
Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону еще раз подчеркивает, что РФ хочет говорить с Западом на равных, но Запад... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T13:29
2024-02-09T13:29
дмитрий белик
такер карлсон
владимир путин
россия
европа
в мире
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону еще раз подчеркивает, что РФ хочет говорить с Западом на равных, но Запад обманул Москву несколько раз за последние 20 лет, считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Украина в соответствии со своей Декларацией о независимости является нейтральным государством, но в 2008 году страны НАТО открыли Киеву двери в свой альянс, напомнил Путин в интервью Карлсону, назвав эту ситуацию "интересным кино" и отметив, что "мы так не договаривались". Путин в интервью, которое опубликовано на сайте журналиста, напомнил, что в 2008 году на саммите Североатлантического альянса в Бухаресте было заявлено, что двери для Украины и Грузии в НАТО открыты. По словам Путина, некоторые страны Европы после саммита сообщали, что на них надавили в украинском вопросе. "Большой обман в политике произошел со стороны Запада. Россия пыталась играть честно, но это была заведомо проигранная игра", - сказал он РИА Новости. По мнению парламентария, на сегодняшний день нет таких людей, которые сомневаются в том, что Запад обманул Москву несколько раз за последние 20 лет. "Сегодняшний западный обыватель зачастую думает, что Запад во всем прав, а агрессивная Москва во всем виновата. Это интервью еще раз подчеркивает, что мы хотим говорить с Западом на равных. Не как ученики, не как подчиненные, не как противоборствующие стороны, а именно как равные. Но почему-то Запад не хочет давать нам этот статус", - добавил депутат. Белик отметил, что Западу нравится либо наставлять, либо диктовать. "Таким образом встает вопрос: где же настоящая диктатура? В России или на Западе? И судя по всему, точно не у нас", - отметил Белик. Белик подчеркнул, что интервью с Карлсоном, возможно, покажет американскому и западному обывателю, что Россия это точно такая же часть глобального европейского мира, которую вся "цивилизованная Европа во главе с Соединенными Штатами пытается исключить из этого мира".
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дмитрий белик, такер карлсон, владимир путин, россия, европа, в мире
Дмитрий Белик, Такер Карлсон, Владимир Путин, Россия, Европа, В мире
Депутат: интервью Путина показало желание России быть с Западом на равных

Белик: интервью Путина подчеркивает, что РФ хочет говорить с Западом на равных

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону еще раз подчеркивает, что РФ хочет говорить с Западом на равных, но Запад обманул Москву несколько раз за последние 20 лет, считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
Украина в соответствии со своей Декларацией о независимости является нейтральным государством, но в 2008 году страны НАТО открыли Киеву двери в свой альянс, напомнил Путин в интервью Карлсону, назвав эту ситуацию "интересным кино" и отметив, что "мы так не договаривались". Путин в интервью, которое опубликовано на сайте журналиста, напомнил, что в 2008 году на саммите Североатлантического альянса в Бухаресте было заявлено, что двери для Украины и Грузии в НАТО открыты. По словам Путина, некоторые страны Европы после саммита сообщали, что на них надавили в украинском вопросе.
Президент России Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Призыв Путина к миру напугал Запад сильнее объявления войны
Вчера, 12:24
"Большой обман в политике произошел со стороны Запада. Россия пыталась играть честно, но это была заведомо проигранная игра", - сказал он РИА Новости.
По мнению парламентария, на сегодняшний день нет таких людей, которые сомневаются в том, что Запад обманул Москву несколько раз за последние 20 лет.
«
"Сегодняшний западный обыватель зачастую думает, что Запад во всем прав, а агрессивная Москва во всем виновата. Это интервью еще раз подчеркивает, что мы хотим говорить с Западом на равных. Не как ученики, не как подчиненные, не как противоборствующие стороны, а именно как равные. Но почему-то Запад не хочет давать нам этот статус", - добавил депутат.
Белик отметил, что Западу нравится либо наставлять, либо диктовать.
"Таким образом встает вопрос: где же настоящая диктатура? В России или на Западе? И судя по всему, точно не у нас", - отметил Белик.
Белик подчеркнул, что интервью с Карлсоном, возможно, покажет американскому и западному обывателю, что Россия это точно такая же часть глобального европейского мира, которую вся "цивилизованная Европа во главе с Соединенными Штатами пытается исключить из этого мира".
Серьезный разговор, а не ток-шоу: интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Беседа Владимира Путина и Такера Карлсона длилась чуть более двух часов.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Беседа Владимира Путина и Такера Карлсона длилась чуть более двух часов.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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1 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Свое намерение взять интервью журналист объяснил тем, что простые американцы не в курсе того, что происходит в России и на Украине.

Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина

Свое намерение взять интервью журналист объяснил тем, что простые американцы не в курсе того, что происходит в России и на Украине.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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2 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласился пообщаться именно с Такером Карлсоном, так как позиция обозревателя отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".

Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласился пообщаться именно с Такером Карлсоном, так как позиция обозревателя отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Интервью началось с хлесткого вопроса журналиста: "Двадцать четвертого февраля 2022-го вы обратились к своей стране. <...> Вы сказали, что с помощью НАТО США могут внезапно напасть на Россию. Для американцев это подобно паранойе. Почему вы считаете, что Америка способна нанести неожиданный удар?"

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту

Интервью началось с хлесткого вопроса журналиста: "Двадцать четвертого февраля 2022-го вы обратились к своей стране. <...> Вы сказали, что с помощью НАТО США могут внезапно напасть на Россию. Для американцев это подобно паранойе. Почему вы считаете, что Америка способна нанести неожиданный удар?"

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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4 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

На что Владимир Путин спокойно ответил: "Я так не говорил". И задал встречный вопрос: "У нас с вами ток-шоу или серьезный разговор?"

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

На что Владимир Путин спокойно ответил: "Я так не говорил". И задал встречный вопрос: "У нас с вами ток-шоу или серьезный разговор?"

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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5 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Такер Карлсон расценил это как шутку и рассмеялся.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Такер Карлсон расценил это как шутку и рассмеялся.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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6 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Беседа пошла уже в другом тоне.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Беседа пошла уже в другом тоне.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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7 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Из всех интервью на сайте обозревателя это стало самым длинным.

Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина

Из всех интервью на сайте обозревателя это стало самым длинным.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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8 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Кроме Украины, прозвучали темы "Северных потоков" и отношений с США и Китаем.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Кроме Украины, прозвучали темы "Северных потоков" и отношений с США и Китаем.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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9 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В соцсети X интервью уже посмотрели более ста миллионов человек.

Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране телефона

В соцсети X интервью уже посмотрели более ста миллионов человек.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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10 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Число постов с его упоминанием превысило 1,3 миллиона.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Число постов с его упоминанием превысило 1,3 миллиона.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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11 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Интервью также поднялось на третье место в разделе трендов на YouTube.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Интервью также поднялось на третье место в разделе трендов на YouTube.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
12 из 12

Беседа Владимира Путина и Такера Карлсона длилась чуть более двух часов.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
1 из 12

Свое намерение взять интервью журналист объяснил тем, что простые американцы не в курсе того, что происходит в России и на Украине.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
2 из 12

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласился пообщаться именно с Такером Карлсоном, так как позиция обозревателя отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 12

Интервью началось с хлесткого вопроса журналиста: "Двадцать четвертого февраля 2022-го вы обратились к своей стране. <...> Вы сказали, что с помощью НАТО США могут внезапно напасть на Россию. Для американцев это подобно паранойе. Почему вы считаете, что Америка способна нанести неожиданный удар?"

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
4 из 12

На что Владимир Путин спокойно ответил: "Я так не говорил". И задал встречный вопрос: "У нас с вами ток-шоу или серьезный разговор?"

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
5 из 12

Такер Карлсон расценил это как шутку и рассмеялся.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
6 из 12

Беседа пошла уже в другом тоне.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
7 из 12

Из всех интервью на сайте обозревателя это стало самым длинным.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
8 из 12

Кроме Украины, прозвучали темы "Северных потоков" и отношений с США и Китаем.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
9 из 12

В соцсети X интервью уже посмотрели более ста миллионов человек.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 12

Число постов с его упоминанием превысило 1,3 миллиона.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
11 из 12

Интервью также поднялось на третье место в разделе трендов на YouTube.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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12 из 12
 
Дмитрий БеликТакер КарлсонВладимир ПутинРоссияЕвропаВ мире
 
 
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