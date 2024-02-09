Арабские СМИ увидели в интервью Путина Карлсону послания США и Западу

КАИР, 9 фев - РИА Новости. Арабские СМИ обратили внимание на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, отметив, что слова российского лидера представляют собой послания США и Западу. Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 9 часов число просмотров видео в Х превысило 70 миллионов, а в YouTube - 3,1 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля. Египетская газета El Watan называет состоявшееся интервью "историческим" и отмечает, что вопрос Карлсона Путину про его отношения с президентом США Джо Байденом был "неожиданным". Издание считает, что президент РФ, упоминая в ходе интервью проблемы в США с миграцией и государственным долгом, направил тем самым послание Вашингтону. Аналогичного мнения придерживается и египетский телеканал Al Qahera News, подчеркивающий, что в интервью Путина "скрываются сильные послания Западу касательно Украины". "Те, кто не связаны со СМИ, считают, что роль СМИ состоит в том, чтобы встречаться с людьми, с которыми они согласны, однако доктрина журналистов отличается, их главное убеждение – сенсация превыше всего", - говорится в статье межарабской газеты Asharq Al Awsat. Газета подчеркивает, что "роль журналистов заключается в том, чтобы отбрасывать свои эмоции и прихоти". "Он (Карлсон – ред.) сделал то, что все мы хотим", - подытоживает газета.
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина
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КАИР, 9 фев - РИА Новости. Арабские СМИ обратили внимание на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, отметив, что слова российского лидера представляют собой послания США и Западу.
Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 9 часов число просмотров видео в Х превысило 70 миллионов, а в YouTube - 3,1 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля.
Оружие массового просвещения. Путин дал интервью Такеру Карлсону
Вчера, 04:28
Египетская газета El Watan называет состоявшееся интервью "историческим" и отмечает, что вопрос Карлсона Путину про его отношения с президентом США Джо Байденом был "неожиданным".
Издание считает, что президент РФ, упоминая в ходе интервью проблемы в США с миграцией и государственным долгом, направил тем самым послание Вашингтону.
Аналогичного мнения придерживается и египетский телеканал Al Qahera News, подчеркивающий, что в интервью Путина "скрываются сильные послания Западу касательно Украины".
"Те, кто не связаны со СМИ, считают, что роль СМИ состоит в том, чтобы встречаться с людьми, с которыми они согласны, однако доктрина журналистов отличается, их главное убеждение – сенсация превыше всего", - говорится в статье межарабской газеты Asharq Al Awsat.
Газета подчеркивает, что "роль журналистов заключается в том, чтобы отбрасывать свои эмоции и прихоти".
"Он (Карлсон – ред.) сделал то, что все мы хотим", - подытоживает газета.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласился пообщаться именно с Такером Карлсоном, так как позиция обозревателя отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".
Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласился пообщаться именно с Такером Карлсоном, так как позиция обозревателя отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".
Интервью началось с хлесткого вопроса журналиста: "Двадцать четвертого февраля 2022-го вы обратились к своей стране. <...> Вы сказали, что с помощью НАТО США могут внезапно напасть на Россию. Для американцев это подобно паранойе. Почему вы считаете, что Америка способна нанести неожиданный удар?"
Интервью началось с хлесткого вопроса журналиста: "Двадцать четвертого февраля 2022-го вы обратились к своей стране. <...> Вы сказали, что с помощью НАТО США могут внезапно напасть на Россию. Для американцев это подобно паранойе. Почему вы считаете, что Америка способна нанести неожиданный удар?"
Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласился пообщаться именно с Такером Карлсоном, так как позиция обозревателя отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".
Интервью началось с хлесткого вопроса журналиста: "Двадцать четвертого февраля 2022-го вы обратились к своей стране. <...> Вы сказали, что с помощью НАТО США могут внезапно напасть на Россию. Для американцев это подобно паранойе. Почему вы считаете, что Америка способна нанести неожиданный удар?"
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