https://ria.ru/20240209/intervyu-1926403254.html

Арабские СМИ увидели в интервью Путина Карлсону послания США и Западу

Арабские СМИ увидели в интервью Путина Карлсону послания США и Западу - РИА Новости, 09.02.2024

Арабские СМИ увидели в интервью Путина Карлсону послания США и Западу

Арабские СМИ обратили внимание на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, отметив, что слова российского лидера... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T13:06

2024-02-09T13:06

2024-02-09T13:06

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сша

россия

владимир путин

такер карлсон

джо байден

интервью владимира путина такеру карлсону

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КАИР, 9 фев - РИА Новости. Арабские СМИ обратили внимание на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, отметив, что слова российского лидера представляют собой послания США и Западу. Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 9 часов число просмотров видео в Х превысило 70 миллионов, а в YouTube - 3,1 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля. Египетская газета El Watan называет состоявшееся интервью "историческим" и отмечает, что вопрос Карлсона Путину про его отношения с президентом США Джо Байденом был "неожиданным". Издание считает, что президент РФ, упоминая в ходе интервью проблемы в США с миграцией и государственным долгом, направил тем самым послание Вашингтону. Аналогичного мнения придерживается и египетский телеканал Al Qahera News, подчеркивающий, что в интервью Путина "скрываются сильные послания Западу касательно Украины". "Те, кто не связаны со СМИ, считают, что роль СМИ состоит в том, чтобы встречаться с людьми, с которыми они согласны, однако доктрина журналистов отличается, их главное убеждение – сенсация превыше всего", - говорится в статье межарабской газеты Asharq Al Awsat. Газета подчеркивает, что "роль журналистов заключается в том, чтобы отбрасывать свои эмоции и прихоти". "Он (Карлсон – ред.) сделал то, что все мы хотим", - подытоживает газета.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, владимир путин, такер карлсон, джо байден, интервью владимира путина такеру карлсону