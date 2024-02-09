https://ria.ru/20240209/intervyu-1926402986.html
Число просмотров интервью Путина в соцсети X превысило 80 миллионов
Число просмотров интервью Путина в соцсети X превысило 80 миллионов - РИА Новости, 09.02.2024
Число просмотров интервью Путина в соцсети X превысило 80 миллионов
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 80 миллионов просмотров примерно за 11 часов. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T13:05
2024-02-09T13:05
2024-02-09T13:07
интервью владимира путина такеру карлсону
владимир путин
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такер карлсон
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 80 миллионов просмотров примерно за 11 часов.Количество репостов при этом превышает 205 тысяч, отметку "нравится" поставили уже более 636 тысяч человек.Число просмотров видео в YouTube превысило 3,8 миллиона, при этом интервью занимает третье место в разделе трендов видеосервиса.
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926397540.html
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интервью владимира путина такеру карлсону, владимир путин, россия, такер карлсон
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Владимир Путин, Россия, Такер Карлсон
Число просмотров интервью Путина в соцсети X превысило 80 миллионов
Число просмотров интервью Путина Такеру Карлсону в соцсети X превысило 80 млн