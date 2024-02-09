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Число просмотров интервью Путина в соцсети X превысило 80 миллионов - РИА Новости, 09.02.2024
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13:05 09.02.2024 (обновлено: 13:07 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926402986.html
Число просмотров интервью Путина в соцсети X превысило 80 миллионов
Число просмотров интервью Путина в соцсети X превысило 80 миллионов - РИА Новости, 09.02.2024
Число просмотров интервью Путина в соцсети X превысило 80 миллионов
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 80 миллионов просмотров примерно за 11 часов. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T13:05
2024-02-09T13:07
интервью владимира путина такеру карлсону
владимир путин
россия
такер карлсон
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 80 миллионов просмотров примерно за 11 часов.Количество репостов при этом превышает 205 тысяч, отметку "нравится" поставили уже более 636 тысяч человек.Число просмотров видео в YouTube превысило 3,8 миллиона, при этом интервью занимает третье место в разделе трендов видеосервиса.
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интервью владимира путина такеру карлсону, владимир путин, россия, такер карлсон
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Владимир Путин, Россия, Такер Карлсон
Число просмотров интервью Путина в соцсети X превысило 80 миллионов

Число просмотров интервью Путина Такеру Карлсону в соцсети X превысило 80 млн

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТрансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера
Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 80 миллионов просмотров примерно за 11 часов.
Количество репостов при этом превышает 205 тысяч, отметку "нравится" поставили уже более 636 тысяч человек.
Число просмотров видео в YouTube превысило 3,8 миллиона, при этом интервью занимает третье место в разделе трендов видеосервиса.
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
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Интервью Владимира Путина Такеру КарлсонуВладимир ПутинРоссияТакер Карлсон
 
 
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