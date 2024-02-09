https://ria.ru/20240209/intervyu-1926402986.html

Число просмотров интервью Путина в соцсети X превысило 80 миллионов

Число просмотров интервью Путина в соцсети X превысило 80 миллионов - РИА Новости, 09.02.2024

Число просмотров интервью Путина в соцсети X превысило 80 миллионов

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 80 миллионов просмотров примерно за 11 часов. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T13:05

2024-02-09T13:05

2024-02-09T13:07

интервью владимира путина такеру карлсону

владимир путин

россия

такер карлсон

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 80 миллионов просмотров примерно за 11 часов.Количество репостов при этом превышает 205 тысяч, отметку "нравится" поставили уже более 636 тысяч человек.Число просмотров видео в YouTube превысило 3,8 миллиона, при этом интервью занимает третье место в разделе трендов видеосервиса.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926397540.html

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интервью владимира путина такеру карлсону, владимир путин, россия, такер карлсон