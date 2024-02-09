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Песков ответил на вопрос о реакции Запада на интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 09.02.2024
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12:24 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926393998.html
Песков ответил на вопрос о реакции Запада на интервью Путина Карлсону
Песков ответил на вопрос о реакции Запада на интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 09.02.2024
Песков ответил на вопрос о реакции Запада на интервью Путина Карлсону
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону "не... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T12:24
2024-02-09T12:24
россия
владимир путин
такер карлсон
дмитрий песков
интервью владимира путина такеру карлсону
в мире
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону "не подразумевает какой-то реакции по дипломатическим каналам". "Интервью не подразумевает какой-то реакции по дипломатическим каналам, нет. Тут я не совсем понимаю ваш вопрос, никаких официальных контактов не было", - ответил Песков журналистам на вопрос, была ли какая-то реакция по дипломатическим каналам со стороны администрации западных лидеров, попытки выйти на контакт с президентом РФ Владимиром Путиным перед публикацией интервью и с момента его выхода.
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россия, владимир путин, такер карлсон, дмитрий песков, интервью владимира путина такеру карлсону, в мире
Россия, Владимир Путин, Такер Карлсон, Дмитрий Песков, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, В мире
Песков ответил на вопрос о реакции Запада на интервью Путина Карлсону

Песков: попыток выйти на контакт с Путиным по дипканалам после интервью не было

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону "не подразумевает какой-то реакции по дипломатическим каналам".
"Интервью не подразумевает какой-то реакции по дипломатическим каналам, нет. Тут я не совсем понимаю ваш вопрос, никаких официальных контактов не было", - ответил Песков журналистам на вопрос, была ли какая-то реакция по дипломатическим каналам со стороны администрации западных лидеров, попытки выйти на контакт с президентом РФ Владимиром Путиным перед публикацией интервью и с момента его выхода.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Оружие массового просвещения. Путин дал интервью Такеру Карлсону
Вчера, 04:28
 
РоссияВладимир ПутинТакер КарлсонДмитрий ПесковИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуВ мире
 
 
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