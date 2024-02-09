https://ria.ru/20240209/intervyu-1926393998.html
Песков ответил на вопрос о реакции Запада на интервью Путина Карлсону
Песков ответил на вопрос о реакции Запада на интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 09.02.2024
Песков ответил на вопрос о реакции Запада на интервью Путина Карлсону
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону "не... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T12:24
2024-02-09T12:24
2024-02-09T12:24
россия
владимир путин
такер карлсон
дмитрий песков
интервью владимира путина такеру карлсону
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926363746_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_672d651c9546bd3f81581edbb4b43f0e.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону "не подразумевает какой-то реакции по дипломатическим каналам". "Интервью не подразумевает какой-то реакции по дипломатическим каналам, нет. Тут я не совсем понимаю ваш вопрос, никаких официальных контактов не было", - ответил Песков журналистам на вопрос, была ли какая-то реакция по дипломатическим каналам со стороны администрации западных лидеров, попытки выйти на контакт с президентом РФ Владимиром Путиным перед публикацией интервью и с момента его выхода.
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926363746_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_adfff0694a5fc228be455c086f9d12bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, такер карлсон, дмитрий песков, интервью владимира путина такеру карлсону, в мире
Россия, Владимир Путин, Такер Карлсон, Дмитрий Песков, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, В мире
Песков ответил на вопрос о реакции Запада на интервью Путина Карлсону
Песков: попыток выйти на контакт с Путиным по дипканалам после интервью не было
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону "не подразумевает какой-то реакции по дипломатическим каналам".
"Интервью не подразумевает какой-то реакции по дипломатическим каналам, нет. Тут я не совсем понимаю ваш вопрос, никаких официальных контактов не было", - ответил Песков журналистам на вопрос, была ли какая-то реакция по дипломатическим каналам со стороны администрации западных лидеров, попытки выйти на контакт с президентом РФ Владимиром Путиным перед публикацией интервью и с момента его выхода.
Оружие массового просвещения. Путин дал интервью Такеру Карлсону