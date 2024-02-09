https://ria.ru/20240209/intervyu-1926393998.html

Песков ответил на вопрос о реакции Запада на интервью Путина Карлсону

Песков ответил на вопрос о реакции Запада на интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 09.02.2024

Песков ответил на вопрос о реакции Запада на интервью Путина Карлсону

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону "не... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T12:24

2024-02-09T12:24

2024-02-09T12:24

россия

владимир путин

такер карлсон

дмитрий песков

интервью владимира путина такеру карлсону

в мире

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону "не подразумевает какой-то реакции по дипломатическим каналам". "Интервью не подразумевает какой-то реакции по дипломатическим каналам, нет. Тут я не совсем понимаю ваш вопрос, никаких официальных контактов не было", - ответил Песков журналистам на вопрос, была ли какая-то реакция по дипломатическим каналам со стороны администрации западных лидеров, попытки выйти на контакт с президентом РФ Владимиром Путиным перед публикацией интервью и с момента его выхода.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html

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Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, такер карлсон, дмитрий песков, интервью владимира путина такеру карлсону, в мире