https://ria.ru/20240209/intervyu-1926392652.html

Карлсон не согласовывал вопросы для интервью с Путиным, заявили в Кремле

Карлсон не согласовывал вопросы для интервью с Путиным, заявили в Кремле - РИА Новости, 09.02.2024

Карлсон не согласовывал вопросы для интервью с Путиным, заявили в Кремле

Американский журналист Такер Карлсон заранее не согласовывал свои вопросы для интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, Кремль никогда не собирает вопросы... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T12:19

2024-02-09T12:19

2024-02-09T12:26

интервью владимира путина такеру карлсону

в мире

владимир путин

такер карлсон

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заранее не согласовывал свои вопросы для интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, Кремль никогда не собирает вопросы заранее, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, мы никогда никакие вопросы заранее не собираем", - сказал Песков журналистам.В ответ на вопрос о впечатлениях президента от интервью пресс-секретарь главы государства отметил, что Путин "думает, что это американский журналист, который взял у него интервью".Американский журналист Такер Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за девять часов число просмотров видео в Х превысило 70 миллионов, а в YouTube - 3,1 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

интервью владимира путина такеру карлсону, в мире, владимир путин, такер карлсон, дмитрий песков