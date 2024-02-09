Кремль получил несколько десятков запросов об интервью с Путиным
Песков: Кремль получил десятки запросов об интервью с Путиным из многих стран
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТрансляция интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера
Трансляция интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Кремль за последние дни получил несколько десятков запросов об интервью с Владимиром Путиным от крупнейших мировых СМИ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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"Сегодня одна из главных новостей — это интервью президента американскому журналисту. Оно опубликовано. Мы, кстати говоря, наверное, за последние три-четыре дня получили несколько десятков обращений об интервью с президентом Путиным от зарубежных СМИ. Это и СМИ Соединенных Штатов Америки, и Франции, Италии, Австрии, Австралии. Из многих стран мира из крупнейших СМИ", — сказал представитель Кремля.
Он выразил признательность зарубежным массмедиа за интерес к президенту России. Песков уточнил, что по понятным причинам сейчас невозможно сделать еще интервью, но в Кремле все заявки будут иметь в виду.
По дипломатическим каналам никакой реакции на разговор Путина и Карлсона не поступало, добавил представитель Кремля. При этом он уточнил, что интервью и не подразумевало такой реакции.
Говоря о подготовке беседы, Песков рассказал, что Карлсон заранее не согласовывал свои вопросы с Кремлем. Он подчеркнул, что администрация никогда заранее вопросы не собирает.
Американский журналист минувшей ночью выложил двухчасовое интервью с российским лидером на своем сайте и различных платформах. Примерно за девять часов число просмотров видео в соцсети Х превысило 70 миллионов, а в YouTube — 3,1 миллиона. Интервью также опубликовал сайт Кремля.