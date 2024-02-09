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Кремль получил несколько десятков запросов об интервью с Путиным - РИА Новости, 09.02.2024
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12:15 09.02.2024 (обновлено: 13:14 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926391803.html
Кремль получил несколько десятков запросов об интервью с Путиным
Кремль получил несколько десятков запросов об интервью с Путиным - РИА Новости, 09.02.2024
Кремль получил несколько десятков запросов об интервью с Путиным
Кремль за последние дни получил несколько десятков запросов об интервью с Владимиром Путиным от крупнейших мировых СМИ, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T12:15
2024-02-09T13:14
в мире
владимир путин
дмитрий песков
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Кремль за последние дни получил несколько десятков запросов об интервью с Владимиром Путиным от крупнейших мировых СМИ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.&quot;Сегодня одна из главных новостей — это интервью президента американскому журналисту. Оно опубликовано. Мы, кстати говоря, наверное, за последние три-четыре дня получили несколько десятков обращений об интервью с президентом Путиным от зарубежных СМИ. Это и СМИ Соединенных Штатов Америки, и Франции, Италии, Австрии, Австралии. Из многих стран мира из крупнейших СМИ&quot;, — сказал представитель Кремля.Он выразил признательность зарубежным массмедиа за интерес к президенту России. Песков уточнил, что по понятным причинам сейчас невозможно сделать еще интервью, но в Кремле все заявки будут иметь в виду.По дипломатическим каналам никакой реакции на разговор Путина и Карлсона не поступало, добавил представитель Кремля. При этом он уточнил, что интервью и не подразумевало такой реакции.Говоря о подготовке беседы, Песков рассказал, что Карлсон заранее не согласовывал свои вопросы с Кремлем. Он подчеркнул, что администрация никогда заранее вопросы не собирает.Американский журналист минувшей ночью выложил двухчасовое интервью с российским лидером на своем сайте и различных платформах. Примерно за девять часов число просмотров видео в соцсети Х превысило 70 миллионов, а в YouTube — 3,1 миллиона. Интервью также опубликовал сайт Кремля.
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в мире, владимир путин, дмитрий песков, интервью владимира путина такеру карлсону
В мире, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Кремль получил несколько десятков запросов об интервью с Путиным

Песков: Кремль получил десятки запросов об интервью с Путиным из многих стран

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТрансляция интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера
Трансляция интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Трансляция интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Кремль за последние дни получил несколько десятков запросов об интервью с Владимиром Путиным от крупнейших мировых СМИ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«

"Сегодня одна из главных новостей — это интервью президента американскому журналисту. Оно опубликовано. Мы, кстати говоря, наверное, за последние три-четыре дня получили несколько десятков обращений об интервью с президентом Путиным от зарубежных СМИ. Это и СМИ Соединенных Штатов Америки, и Франции, Италии, Австрии, Австралии. Из многих стран мира из крупнейших СМИ", — сказал представитель Кремля.

Он выразил признательность зарубежным массмедиа за интерес к президенту России. Песков уточнил, что по понятным причинам сейчас невозможно сделать еще интервью, но в Кремле все заявки будут иметь в виду.
По дипломатическим каналам никакой реакции на разговор Путина и Карлсона не поступало, добавил представитель Кремля. При этом он уточнил, что интервью и не подразумевало такой реакции.
Говоря о подготовке беседы, Песков рассказал, что Карлсон заранее не согласовывал свои вопросы с Кремлем. Он подчеркнул, что администрация никогда заранее вопросы не собирает.
Американский журналист минувшей ночью выложил двухчасовое интервью с российским лидером на своем сайте и различных платформах. Примерно за девять часов число просмотров видео в соцсети Х превысило 70 миллионов, а в YouTube — 3,1 миллиона. Интервью также опубликовал сайт Кремля.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
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