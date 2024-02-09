https://ria.ru/20240209/intervyu-1926391803.html

Кремль получил несколько десятков запросов об интервью с Путиным

Кремль получил несколько десятков запросов об интервью с Путиным - РИА Новости, 09.02.2024

Кремль получил несколько десятков запросов об интервью с Путиным

Кремль за последние дни получил несколько десятков запросов об интервью с Владимиром Путиным от крупнейших мировых СМИ, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T12:15

2024-02-09T12:15

2024-02-09T13:14

в мире

владимир путин

дмитрий песков

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Кремль за последние дни получил несколько десятков запросов об интервью с Владимиром Путиным от крупнейших мировых СМИ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Сегодня одна из главных новостей — это интервью президента американскому журналисту. Оно опубликовано. Мы, кстати говоря, наверное, за последние три-четыре дня получили несколько десятков обращений об интервью с президентом Путиным от зарубежных СМИ. Это и СМИ Соединенных Штатов Америки, и Франции, Италии, Австрии, Австралии. Из многих стран мира из крупнейших СМИ", — сказал представитель Кремля.Он выразил признательность зарубежным массмедиа за интерес к президенту России. Песков уточнил, что по понятным причинам сейчас невозможно сделать еще интервью, но в Кремле все заявки будут иметь в виду.По дипломатическим каналам никакой реакции на разговор Путина и Карлсона не поступало, добавил представитель Кремля. При этом он уточнил, что интервью и не подразумевало такой реакции.Говоря о подготовке беседы, Песков рассказал, что Карлсон заранее не согласовывал свои вопросы с Кремлем. Он подчеркнул, что администрация никогда заранее вопросы не собирает.Американский журналист минувшей ночью выложил двухчасовое интервью с российским лидером на своем сайте и различных платформах. Примерно за девять часов число просмотров видео в соцсети Х превысило 70 миллионов, а в YouTube — 3,1 миллиона. Интервью также опубликовал сайт Кремля.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, владимир путин, дмитрий песков, интервью владимира путина такеру карлсону