https://ria.ru/20240209/intervyu-1926376094.html

В Госдуме рассказали, чем интервью Путина Карлсону полезно для Запада

В Госдуме рассказали, чем интервью Путина Карлсону полезно для Запада - РИА Новости, 09.02.2024

В Госдуме рассказали, чем интервью Путина Карлсону полезно для Запада

Интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону пойдет на пользу Западу, "демонизирующему" Россию, и западному зрителю, потому что Путин... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T11:12

2024-02-09T11:12

2024-02-09T11:12

россия

владимир путин

такер карлсон

геннадий семигин

в мире

интервью владимира путина такеру карлсону

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926349093_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_dd8084081910418faafeba1da50ce61d.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону пойдет на пользу Западу, "демонизирующему" Россию, и западному зрителю, потому что Путин рассказал правду о действиях РФ, заявил глава комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин (СРЗП) в Telegram-канале. "Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, если, конечно, оно дойдет до массового зрителя на Западе, способно если не убедить в правильности, то как минимум донести простую и понятную логику в действиях России... Думаю, это интервью полезно как раз для всех западных зрителей. Ведь президент "демонизированной" страны аргументированно изложил свою позицию по многим важнейшим вопросам", - написал Семигин. Он отметил, что интервью - это "прямой и откровенный" диалог, которого избегал Запад, делая из России "монстра" и "угрозу для всего цивилизованного мира". "Уверен, что дать такое интервью и по содержанию, и по форме, вряд ли способны большинство руководителей западных государств, особенно Джо Байден", - добавил парламентарий. Путин в интервью обосновал цели специальной военной операции. Он рассказал, что для России важно провести денацификацию, чтобы "на Украине больше не делали национальных героев из тех, кто сотрудничал с Гитлером". Тем самым президент РФ "расставил все точки над i", считает Семигин. "Для нашего многонационального народа проявления нацизма на Украине - недопустимая историческая, морально-нравственная несправедливость. Путин ровно это пытался донести до аудитории, которая должна четко понимать, что в генетической памяти нашего многонационального народа сохранена боль от зверств и бесчеловечности нацизма. Всем рекомендую к просмотру", - заключил он.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, такер карлсон, геннадий семигин, в мире, интервью владимира путина такеру карлсону