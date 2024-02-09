https://ria.ru/20240209/intervyu-1926374300.html

Интервью Путина Карлсону поможет разоблачить мифы о России, считает эксперт

Интервью Путина Карлсону поможет разоблачить мифы о России, считает эксперт - РИА Новости, 09.02.2024

Интервью Путина Карлсону поможет разоблачить мифы о России, считает эксперт

Правда, сказанная в интервью Владимира Путина Такеру Карлсону сможет найти путь к умам и сердцам американцев, интервью поможет разоблачить мифы о России на... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T11:04

2024-02-09T11:04

2024-02-09T11:04

россия

украина

владимир путин

такер карлсон

в мире

интервью владимира путина такеру карлсону

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Правда, сказанная в интервью Владимира Путина Такеру Карлсону сможет найти путь к умам и сердцам американцев, интервью поможет разоблачить мифы о России на Западе, сказала РИА Новости кандидат исторических наук, политолог Эльвина Сеитова. "Хочется верить в то, что большое интервью Владимира Путина для американской аудитории станет одним из факторов разоблачения мифов о нашей стране. Правда должна найти свой путь в умы и сердца американцев. Убеждена, наш президент будет услышан" , - сказала Сеитова. Путин детально и обстоятельно объяснил суть самого конфликта на Украине, его причины, отметила она. Он развеял главный миф, суть которого заключается в том, что "если его не остановить, Путин пойдёт дальше на Польшу, Прибалтику и так далее", добавила эксперт. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 60 миллионов просмотров примерно за семь часов. Количество репостов при этом превышает 176 тысяч, отметку "нравится" поставили уже более 541 тысячи человек. Число просмотров видео в YouTube превысило 2,4 миллиона, при этом интервью занимает третье место в разделе трендов видеосервиса.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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