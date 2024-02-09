https://ria.ru/20240209/intervyu-1926362887.html

Рогов назвал интервью Путина Карлсону опасным для западных элит

Рогов назвал интервью Путина Карлсону опасным для западных элит - РИА Новости, 09.02.2024

Рогов назвал интервью Путина Карлсону опасным для западных элит

Председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявил, что интервью президента России Владимира Путина американскому РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T10:28

2024-02-09T10:28

2024-02-09T10:28

владимир рогов

такер карлсон

владимир путин

в мире

интервью владимира путина такеру карлсону

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926339547_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8d88b31bdc0be347326746b3425aa86f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявил, что интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону является голосом правды и несет опасность для западных элит. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 60 миллионов просмотров примерно за семь часов. Количество репостов при этом превышает 176 тысяч, отметку "нравится" поставили уже более 541 тысячи человек. Число просмотров видео в YouTube превысило 2,4 миллиона, при этом интервью занимает третье место в разделе трендов видеосервиса. "Во-первых, это интервью станет для всего западного мира голосом правды и ударом по западной пропаганде. Во-вторых, оно опасно для западных элит, так как живущие в западных странах простые люди поймут, каким должен быть настоящий лидер страны", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, российский президент является по-настоящему народным лидером, который любит и умеет говорить с людьми, говорить с народом открыто и прямо, в отличие от западных деятелей, которые "сидя на своих властных олимпах не привыкли общаться напрямую с людьми". "Западные деятели воспринимают народ как чернь, которую можно обмануть на выборах, а затем дальше заниматься своими нехорошими делишками", - сказал Рогов. По его словам, интервью Путина откроет американскому народу глаза на многое происходящее в мире. "У меня нет сомнений, что интервью станет главным медиа-событием в США", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926318518.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир рогов, такер карлсон, владимир путин, в мире, интервью владимира путина такеру карлсону