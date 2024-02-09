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Рогов назвал интервью Путина Карлсону опасным для западных элит - РИА Новости, 09.02.2024
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10:28 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926362887.html
Рогов назвал интервью Путина Карлсону опасным для западных элит
Рогов назвал интервью Путина Карлсону опасным для западных элит - РИА Новости, 09.02.2024
Рогов назвал интервью Путина Карлсону опасным для западных элит
Председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявил, что интервью президента России Владимира Путина американскому РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T10:28
2024-02-09T10:28
владимир рогов
такер карлсон
владимир путин
в мире
интервью владимира путина такеру карлсону
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявил, что интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону является голосом правды и несет опасность для западных элит. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 60 миллионов просмотров примерно за семь часов. Количество репостов при этом превышает 176 тысяч, отметку "нравится" поставили уже более 541 тысячи человек. Число просмотров видео в YouTube превысило 2,4 миллиона, при этом интервью занимает третье место в разделе трендов видеосервиса. "Во-первых, это интервью станет для всего западного мира голосом правды и ударом по западной пропаганде. Во-вторых, оно опасно для западных элит, так как живущие в западных странах простые люди поймут, каким должен быть настоящий лидер страны", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, российский президент является по-настоящему народным лидером, который любит и умеет говорить с людьми, говорить с народом открыто и прямо, в отличие от западных деятелей, которые "сидя на своих властных олимпах не привыкли общаться напрямую с людьми". "Западные деятели воспринимают народ как чернь, которую можно обмануть на выборах, а затем дальше заниматься своими нехорошими делишками", - сказал Рогов. По его словам, интервью Путина откроет американскому народу глаза на многое происходящее в мире. "У меня нет сомнений, что интервью станет главным медиа-событием в США", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html
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владимир рогов, такер карлсон, владимир путин, в мире, интервью владимира путина такеру карлсону
Владимир Рогов, Такер Карлсон, Владимир Путин, В мире, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Рогов назвал интервью Путина Карлсону опасным для западных элит

Рогов: интервью Путина Карлсону опасно для западных элит, прячущих правду

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявил, что интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону является голосом правды и несет опасность для западных элит.
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 60 миллионов просмотров примерно за семь часов. Количество репостов при этом превышает 176 тысяч, отметку "нравится" поставили уже более 541 тысячи человек. Число просмотров видео в YouTube превысило 2,4 миллиона, при этом интервью занимает третье место в разделе трендов видеосервиса.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Оружие массового просвещения. Путин дал интервью Такеру Карлсону
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"Во-первых, это интервью станет для всего западного мира голосом правды и ударом по западной пропаганде. Во-вторых, оно опасно для западных элит, так как живущие в западных странах простые люди поймут, каким должен быть настоящий лидер страны", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, российский президент является по-настоящему народным лидером, который любит и умеет говорить с людьми, говорить с народом открыто и прямо, в отличие от западных деятелей, которые "сидя на своих властных олимпах не привыкли общаться напрямую с людьми".
«
"Западные деятели воспринимают народ как чернь, которую можно обмануть на выборах, а затем дальше заниматься своими нехорошими делишками", - сказал Рогов.
По его словам, интервью Путина откроет американскому народу глаза на многое происходящее в мире.
"У меня нет сомнений, что интервью станет главным медиа-событием в США", - сказал Рогов.
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