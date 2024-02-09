https://ria.ru/20240209/intervyu-1926354439.html
Число просмотров интервью Путина в соцсети X превысило 60 миллионов
Число просмотров интервью Путина в соцсети X превысило 60 миллионов - РИА Новости, 09.02.2024
Число просмотров интервью Путина в соцсети X превысило 60 миллионов
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 60 миллионов просмотров примерно за семь часов. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T09:45
2024-02-09T09:45
2024-02-09T09:52
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 60 миллионов просмотров примерно за семь часов.Количество репостов при этом превышает 176 тысяч, отметку "нравится" поставили уже более 541 тысячи человек.Число просмотров видео в YouTube превысило 2,4 миллиона, при этом интервью занимает третье место в разделе трендов видеосервиса.
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html
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интервью владимира путина такеру карлсону, россия, владимир путин, такер карлсон, в мире
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Россия, Владимир Путин, Такер Карлсон, В мире
Число просмотров интервью Путина в соцсети X превысило 60 миллионов
Число просмотров интервью Путина Такеру Карлсону в соцсети X превысило 60 млн