https://ria.ru/20240209/intervyu-1926354439.html

Число просмотров интервью Путина в соцсети X превысило 60 миллионов

Число просмотров интервью Путина в соцсети X превысило 60 миллионов - РИА Новости, 09.02.2024

Число просмотров интервью Путина в соцсети X превысило 60 миллионов

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 60 миллионов просмотров примерно за семь часов. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T09:45

2024-02-09T09:45

2024-02-09T09:52

интервью владимира путина такеру карлсону

россия

владимир путин

такер карлсон

в мире

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 60 миллионов просмотров примерно за семь часов.Количество репостов при этом превышает 176 тысяч, отметку "нравится" поставили уже более 541 тысячи человек.Число просмотров видео в YouTube превысило 2,4 миллиона, при этом интервью занимает третье место в разделе трендов видеосервиса.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html

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