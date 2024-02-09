https://ria.ru/20240209/intervyu-1926349192.html

Эксперт назвал цель интервью Путина Такеру Карлсону

Эксперт назвал цель интервью Путина Такеру Карлсону - РИА Новости, 09.02.2024

Эксперт назвал цель интервью Путина Такеру Карлсону

Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону должно прорвать информационную "блокаду" на Западе, донести местной аудитории... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T09:15

2024-02-09T09:15

2024-02-09T09:15

россия

владимир путин

такер карлсон

богдан безпалько

в мире

интервью владимира путина такеру карлсону

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926338124_0:47:2944:1703_1920x0_80_0_0_e6ff1dd5dc5250246b240f2b09653fd6.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону должно прорвать информационную "блокаду" на Западе, донести местной аудитории мысль, что Россия не такая страшная, какой её рисуют западные СМИ, и это уже имеет эффект, потому что там Карлсону верят, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. Ранее президент России в интервью Карлсону отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России невозможно, при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, Россия готова к диалогу. Он добавил, что убежден в возможности достичь договоренности - рано или поздно Москва и Киев договорятся и отношения между братскими народами восстановятся. "Такер Карлсон здесь выполняет функцию прорыва блокады. До этой аудитории Путин хочет донести, что Россия на самом деле далеко не такая страшная, агрессивная, бескомпромиссная страна, какой её представляют в западных СМИ, что мы готовы даже к переговорам... Это уже имеет эффект. У аудитории есть интерес", - сказал Безпалько, добавив, что у самой России осталось не так много способов донести до англоязычной аудитории свою точку зрения. Он подчеркнул, что в разговоре Путина с Карлсоном особенно выделяется то, что Москва готова к диалогу по Украине даже несмотря на то, что противники России - нацисты, борьба с которыми является одной из целей специальной военной операции. "В отличие от наших государственных инструментов, Такера Карлсона никак не будут считать российской пропагандой. Это человек, который представляет определенное крыло западного общества, более консервативное. Это вовсе не русофил, это человек, который может иметь собственное мнение, не навязанное ему партиями, политиками или телекомпаниями. Это человек, который пытается сам разобраться. Ему поверят", - отметил эксперт.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926318518.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, такер карлсон, богдан безпалько, в мире, интервью владимира путина такеру карлсону