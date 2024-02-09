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Эксперт назвал цель интервью Путина Такеру Карлсону - РИА Новости, 09.02.2024
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09:15 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926349192.html
Эксперт назвал цель интервью Путина Такеру Карлсону
Эксперт назвал цель интервью Путина Такеру Карлсону - РИА Новости, 09.02.2024
Эксперт назвал цель интервью Путина Такеру Карлсону
Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону должно прорвать информационную "блокаду" на Западе, донести местной аудитории... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T09:15
2024-02-09T09:15
россия
владимир путин
такер карлсон
богдан безпалько
в мире
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону должно прорвать информационную "блокаду" на Западе, донести местной аудитории мысль, что Россия не такая страшная, какой её рисуют западные СМИ, и это уже имеет эффект, потому что там Карлсону верят, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. Ранее президент России в интервью Карлсону отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России невозможно, при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, Россия готова к диалогу. Он добавил, что убежден в возможности достичь договоренности - рано или поздно Москва и Киев договорятся и отношения между братскими народами восстановятся. "Такер Карлсон здесь выполняет функцию прорыва блокады. До этой аудитории Путин хочет донести, что Россия на самом деле далеко не такая страшная, агрессивная, бескомпромиссная страна, какой её представляют в западных СМИ, что мы готовы даже к переговорам... Это уже имеет эффект. У аудитории есть интерес", - сказал Безпалько, добавив, что у самой России осталось не так много способов донести до англоязычной аудитории свою точку зрения. Он подчеркнул, что в разговоре Путина с Карлсоном особенно выделяется то, что Москва готова к диалогу по Украине даже несмотря на то, что противники России - нацисты, борьба с которыми является одной из целей специальной военной операции. "В отличие от наших государственных инструментов, Такера Карлсона никак не будут считать российской пропагандой. Это человек, который представляет определенное крыло западного общества, более консервативное. Это вовсе не русофил, это человек, который может иметь собственное мнение, не навязанное ему партиями, политиками или телекомпаниями. Это человек, который пытается сам разобраться. Ему поверят", - отметил эксперт.
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html
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россия, владимир путин, такер карлсон, богдан безпалько, в мире, интервью владимира путина такеру карлсону
Россия, Владимир Путин, Такер Карлсон, Богдан Безпалько, В мире, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Эксперт назвал цель интервью Путина Такеру Карлсону

Безпалько: интервью Путина Карлсону призвано прорвать информационную блокаду

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону должно прорвать информационную "блокаду" на Западе, донести местной аудитории мысль, что Россия не такая страшная, какой её рисуют западные СМИ, и это уже имеет эффект, потому что там Карлсону верят, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
Ранее президент России в интервью Карлсону отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России невозможно, при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, Россия готова к диалогу. Он добавил, что убежден в возможности достичь договоренности - рано или поздно Москва и Киев договорятся и отношения между братскими народами восстановятся.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Оружие массового просвещения. Путин дал интервью Такеру Карлсону
04:28
"Такер Карлсон здесь выполняет функцию прорыва блокады. До этой аудитории Путин хочет донести, что Россия на самом деле далеко не такая страшная, агрессивная, бескомпромиссная страна, какой её представляют в западных СМИ, что мы готовы даже к переговорам... Это уже имеет эффект. У аудитории есть интерес", - сказал Безпалько, добавив, что у самой России осталось не так много способов донести до англоязычной аудитории свою точку зрения.
Он подчеркнул, что в разговоре Путина с Карлсоном особенно выделяется то, что Москва готова к диалогу по Украине даже несмотря на то, что противники России - нацисты, борьба с которыми является одной из целей специальной военной операции.
"В отличие от наших государственных инструментов, Такера Карлсона никак не будут считать российской пропагандой. Это человек, который представляет определенное крыло западного общества, более консервативное. Это вовсе не русофил, это человек, который может иметь собственное мнение, не навязанное ему партиями, политиками или телекомпаниями. Это человек, который пытается сам разобраться. Ему поверят", - отметил эксперт.
Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону
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РоссияВладимир ПутинТакер КарлсонБогдан БезпалькоВ миреИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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