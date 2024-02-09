https://ria.ru/20240209/intervyu-1926341180.html

Число просмотров интервью Путина Карлсону в Х превысило 50 миллионов

Число просмотров интервью Путина Карлсону в Х превысило 50 миллионов - РИА Новости, 09.02.2024

Число просмотров интервью Путина Карлсону в Х превысило 50 миллионов

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 50 миллионов просмотров примерно за пять часов. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T07:49

2024-02-09T07:49

2024-02-09T07:54

интервью владимира путина такеру карлсону

владимир путин

россия

такер карлсон

youtube

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 50 миллионов просмотров примерно за пять часов.Количество репостов при этом превышает 150 тысяч, отметку "нравится" поставили уже более 470 тысяч человек.Число просмотров видео в YouTube также превысило миллион.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926341282.html

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