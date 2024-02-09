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Число просмотров интервью Путина Карлсону в Х превысило 50 миллионов - РИА Новости, 09.02.2024
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07:49 09.02.2024 (обновлено: 07:54 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926341180.html
Число просмотров интервью Путина Карлсону в Х превысило 50 миллионов
Число просмотров интервью Путина Карлсону в Х превысило 50 миллионов - РИА Новости, 09.02.2024
Число просмотров интервью Путина Карлсону в Х превысило 50 миллионов
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 50 миллионов просмотров примерно за пять часов. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T07:49
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интервью владимира путина такеру карлсону
владимир путин
россия
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 50 миллионов просмотров примерно за пять часов.Количество репостов при этом превышает 150 тысяч, отметку "нравится" поставили уже более 470 тысяч человек.Число просмотров видео в YouTube также превысило миллион.
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Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Владимир Путин, Россия, Такер Карлсон, YouTube
Число просмотров интервью Путина Карлсону в Х превысило 50 миллионов

Число просмотров интервью Путина Такеру Карлсону в Х перевалило за 50 миллионов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТрансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера
Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 50 миллионов просмотров примерно за пять часов.
Количество репостов при этом превышает 150 тысяч, отметку "нравится" поставили уже более 470 тысяч человек.
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
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Число просмотров видео в YouTube также превысило миллион.
 
Интервью Владимира Путина Такеру КарлсонуВладимир ПутинРоссияТакер КарлсонYouTube
 
 
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