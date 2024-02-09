https://ria.ru/20240209/intervyu-1926341180.html
Число просмотров интервью Путина Карлсону в Х превысило 50 миллионов
Число просмотров интервью Путина Карлсону в Х превысило 50 миллионов - РИА Новости, 09.02.2024
Число просмотров интервью Путина Карлсону в Х превысило 50 миллионов
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 50 миллионов просмотров примерно за пять часов. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T07:49
2024-02-09T07:49
2024-02-09T07:54
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 50 миллионов просмотров примерно за пять часов.Количество репостов при этом превышает 150 тысяч, отметку "нравится" поставили уже более 470 тысяч человек.Число просмотров видео в YouTube также превысило миллион.
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926341282.html
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интервью владимира путина такеру карлсону, владимир путин, россия, такер карлсон, youtube
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Владимир Путин, Россия, Такер Карлсон, YouTube
Число просмотров интервью Путина Карлсону в Х превысило 50 миллионов
Число просмотров интервью Путина Такеру Карлсону в Х перевалило за 50 миллионов