https://ria.ru/20240209/intervyu-1926331924.html
Число просмотров интервью Путина Карлсону в Х превысило 40 миллионов
Число просмотров интервью Путина Карлсону в Х превысило 40 миллионов - РИА Новости, 09.02.2024
Число просмотров интервью Путина Карлсону в Х превысило 40 миллионов
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 40 миллионов просмотров примерно за три часа. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T06:20
2024-02-09T06:20
2024-02-09T06:26
интервью владимира путина такеру карлсону
россия
владимир путин
youtube
такер карлсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926300239_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_87aee1c44e00b9a6a69c8d4696723147.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 40 миллионов просмотров примерно за три часа.Количество репостов при этом превышает 130 тысяч, отметку "нравится" поставили уже более 400 тысяч человек.В YouTube видео посмотрели более 530 тысяч человек.
https://ria.ru/20240209/smi-1926315940.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926300239_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_c7cbd167cf69cd843b4237abd2aff69b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью владимира путина такеру карлсону, россия, владимир путин, youtube, такер карлсон
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Россия, Владимир Путин, YouTube, Такер Карлсон
Число просмотров интервью Путина Карлсону в Х превысило 40 миллионов
Число просмотров интервью Путина Такеру Карлсону в Х перевалило за 40 миллионов