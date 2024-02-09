https://ria.ru/20240209/intervyu-1926331924.html

Число просмотров интервью Путина Карлсону в Х превысило 40 миллионов

Число просмотров интервью Путина Карлсону в Х превысило 40 миллионов - РИА Новости, 09.02.2024

Число просмотров интервью Путина Карлсону в Х превысило 40 миллионов

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 40 миллионов просмотров примерно за три часа. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T06:20

2024-02-09T06:20

2024-02-09T06:26

интервью владимира путина такеру карлсону

россия

владимир путин

youtube

такер карлсон

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 40 миллионов просмотров примерно за три часа.Количество репостов при этом превышает 130 тысяч, отметку "нравится" поставили уже более 400 тысяч человек.В YouTube видео посмотрели более 530 тысяч человек.

https://ria.ru/20240209/smi-1926315940.html

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