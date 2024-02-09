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Число просмотров интервью Путина Карлсону в Х превысило 40 миллионов - РИА Новости, 09.02.2024
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06:20 09.02.2024 (обновлено: 06:26 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926331924.html
Число просмотров интервью Путина Карлсону в Х превысило 40 миллионов
Число просмотров интервью Путина Карлсону в Х превысило 40 миллионов - РИА Новости, 09.02.2024
Число просмотров интервью Путина Карлсону в Х превысило 40 миллионов
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 40 миллионов просмотров примерно за три часа. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T06:20
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интервью владимира путина такеру карлсону
россия
владимир путин
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 40 миллионов просмотров примерно за три часа.Количество репостов при этом превышает 130 тысяч, отметку "нравится" поставили уже более 400 тысяч человек.В YouTube видео посмотрели более 530 тысяч человек.
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интервью владимира путина такеру карлсону, россия, владимир путин, youtube, такер карлсон
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Россия, Владимир Путин, YouTube, Такер Карлсон
Число просмотров интервью Путина Карлсону в Х превысило 40 миллионов

Число просмотров интервью Путина Такеру Карлсону в Х перевалило за 40 миллионов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТрансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера
Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 40 миллионов просмотров примерно за три часа.
Количество репостов при этом превышает 130 тысяч, отметку "нравится" поставили уже более 400 тысяч человек.
Американский журналист Такер Карлсон и президент России Владимир Путин во время интервью. Кадр видео
Ведущие мировые СМИ рассказали про интервью Карлсона с Путиным
04:00
В YouTube видео посмотрели более 530 тысяч человек.
 
Интервью Владимира Путина Такеру КарлсонуРоссияВладимир ПутинYouTubeТакер Карлсон
 
 
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