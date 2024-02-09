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Число просмотров интервью Путина Карлсону в Х перевалило за 25 миллионов
Число просмотров интервью Путина Карлсону в Х перевалило за 25 миллионов - РИА Новости, 09.02.2024
Число просмотров интервью Путина Карлсону в Х перевалило за 25 миллионов
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 25 миллионов просмотров более чем за два часа с... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T04:46
2024-02-09T04:46
2024-02-09T04:47
такер карлсон
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 25 миллионов просмотров более чем за два часа с момента публикации.Количество репостов при этом превышает 101 тысячу, отметку "нравится" поставили уже 302 тысячи человек.В YouTube видео посмотрели почти 220 тысяч человек.
https://ria.ru/20240209/smi-1926315940.html
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такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону, владимир путин, россия, youtube
Такер Карлсон, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Владимир Путин, Россия, YouTube
Число просмотров интервью Путина Карлсону в Х перевалило за 25 миллионов
Число просмотров интервью Путина Такеру Карлсону в Х перевалило за 25 миллионов