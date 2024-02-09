https://ria.ru/20240209/intervyu-1926322417.html

Число просмотров интервью Путина Карлсону в Х перевалило за 25 миллионов

Число просмотров интервью Путина Карлсону в Х перевалило за 25 миллионов - РИА Новости, 09.02.2024

Число просмотров интервью Путина Карлсону в Х перевалило за 25 миллионов

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 25 миллионов просмотров более чем за два часа с... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T04:46

2024-02-09T04:46

2024-02-09T04:47

такер карлсон

интервью владимира путина такеру карлсону

владимир путин

россия

youtube

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 25 миллионов просмотров более чем за два часа с момента публикации.Количество репостов при этом превышает 101 тысячу, отметку "нравится" поставили уже 302 тысячи человек.В YouTube видео посмотрели почти 220 тысяч человек.

https://ria.ru/20240209/smi-1926315940.html

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