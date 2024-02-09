https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html

Оружие массового просвещения. Путин дал интервью Такеру Карлсону

Оружие массового просвещения. Путин дал интервью Такеру Карлсону - РИА Новости, 09.02.2024

Оружие массового просвещения. Путин дал интервью Такеру Карлсону

Пожалуй, ни одно событие в медиасфере по всему миру не ждали с таким предвкушением, как это. И оно случилось — президент России дал интервью главному... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T04:28

2024-02-09T04:28

2024-02-09T08:33

аналитика

россия

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сша

владимир путин

такер карлсон

джо байден

интервью владимира путина такеру карлсону

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Пожалуй, ни одно событие в медиасфере по всему миру не ждали с таким предвкушением, как это. И оно случилось — президент России дал интервью главному американскому журналисту.Возможно, для большинства российских граждан тезисы, озвученные президентом, не прозвучали как новость. Но такой цели, думается, это интервью и не преследовало. Разговор Владимира Путина и Такера Карлсона должен был стать разговором России с Западом. Причем не переговорами, а именно простым и, в пределах разумного, откровенным разговором по душам. И кажется, эта цель достигнута.В США и Европе это интервью будут разбирать еще долго. У этого есть две причины.В первую очередь это кинжальный удар сквозь занавес пропаганды неполживых СМИ цивилизованного мира, которые два года работали над тем, чтобы представить конфликт на Украине как карикатурное противостояние демократических эльфов и деспотичных орков — но двухчасовая беседа не оставила от этих попыток камня на камне.Хочется верить, что теперь позиция России и понимание истинных причин происходящего на Украине будут восприняты западным зрителем. И здесь, конечно, нужно отдать должное гражданскому мужеству Такера Карлсона. Европейские страны грозят ему за эту поездку санкциями, а маститые политики калибра Хиллари Клинтон опускаются до прямых оскорблений, но, несмотря на это, он приехал в Россию и сделал это интервью, вписав себя третьим в списке людей, сделавших больше всех для свободы слова на современном Западе — после Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена.Второй фактор — уже заслуга Владимира Путина. Все интервью выглядит как демонстрация превосходства над американским истеблишментом: исторический экскурс в первой части смотрится как нечто совершенно недоступное для Джо Байдена — тот, к нашему общему с американцами горю, способен лишь на рассказы о недавней встрече с умершим 28 лет назад Франсуа Миттераном.Но этим дело не ограничилось. Президент прошелся по всем самым болезненным сегодняшним темам для Запада. Воспоминания Путина о разговоре с американским лидером, который оказался не в курсе того, что его спецслужбы поддерживают террористов на Кавказе, — это не что иное, как укол современному американскому deep state, которое в последние годы все активнее критикуют.Рассказ о том, как эти самые спецслужбы позиционировали поддержку террористов как работу с оппозицией, — яркая иллюстрация того, как на самом деле выглядит вмешательство во внутренние дела, в котором демократы обвиняют Россию.Помимо исторического экскурса, президент затрагивает и события последних 20 лет, которые привели Украину в то положение, в котором она находится сейчас, и, что важнее, указывает, какую роль США сыграли во всем этом — думается, эта информация будет в новинку для большинства зрителей интервью. Отдельно Путин упомянул и неэффективность санкций, которую тоже часто ставят в вину нынешней администрации Белого дома: пытаясь сокрушить Россию, Байден со товарищи внесли посильный вклад в то, чтобы она смогла стать первой экономикой Европы.Наконец, приведенные президентом цитаты из откровений Арахамии о том, по чьей вине оказались сорваны переговоры в Стамбуле, могут послужить ярким подтверждением того, что политики на Западе отнюдь не ищут мира на Украине и не дорожат жизнями украинцев, хотя и пытаются убедить своих избирателей в обратном.Все это аргументы, на которые Западу нечего возразить.И конечно, это интервью стало могильным камнем для продвигаемого западными СМИ образа изолированной России. Лидеры страны-изгоя такого себе позволить не могут.

https://ria.ru/20240209/karlson-1926316963.html

https://ria.ru/20240209/simonyan-1926316813.html

https://ria.ru/20240209/smi-1926315940.html

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Давид Нармания https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg

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аналитика, россия, украина, сша, владимир путин, такер карлсон, джо байден, интервью владимира путина такеру карлсону