https://ria.ru/20240209/intervyu-1926319884.html

Аргентинский политолог оценил интервью Путина Карлсону

Аргентинский политолог оценил интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 09.02.2024

Аргентинский политолог оценил интервью Путина Карлсону

Интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону представляет реальный взгляд на конфликт вокруг Украины, который может быть... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T04:28

2024-02-09T04:28

2024-02-09T04:28

владимир путин

сша

вооруженные силы украины

такер карлсон

джо байден

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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону представляет реальный взгляд на конфликт вокруг Украины, который может быть услышан людьми, если не вмешаются западные СМИ, сообщил РИА Новости аргентинский политолог и международный аналитик Алехандро Пачилья. "Это интервью, которое дал Владимир Путин, крайне важно, чтобы представить реальную точку зрения о том, что произошло и происходит в рамках этого конфликта. Дай бог, чтобы это интервью не было искажено и дошло до людей Западной Европы, Великобритании, США, Канады, во все уголки мира. Это было бы очень важно", - сказал он. "Но я не знаю, позволят ли это сделать", - добавил Пачилья. Он подчеркнул, что западные СМИ подвергают цензуре, не дают проходить такой информации. "Я считаю, что с таким выдающимся журналистом открывается окно (возможности), чтобы послание Владимира Путина дошло (до людей)", - сказал Пачилья. Как передал корреспондент РИА Новости, американские телеканалы Fox News и CNN в США после выхода интервью не упоминали о нем в эфирах, вместо этого обсуждая дело против действующего президента Джо Байдена в связи с нарушениями правил хранения секретных документов и отставку главкома ВСУ Валерия Залужного. Затем CNN всё же показал в эфире небольшой фрагмент, но без звука. Интервью Путина Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 20 миллионов просмотров менее чем за два часа с момента публикации.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926307055.html

сша

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владимир путин, сша, вооруженные силы украины, такер карлсон, джо байден