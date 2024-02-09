Рейтинг@Mail.ru
Аргентинский политолог оценил интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:28 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926319884.html
Аргентинский политолог оценил интервью Путина Карлсону
Аргентинский политолог оценил интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 09.02.2024
Аргентинский политолог оценил интервью Путина Карлсону
Интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону представляет реальный взгляд на конфликт вокруг Украины, который может быть... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T04:28
2024-02-09T04:28
владимир путин
сша
вооруженные силы украины
такер карлсон
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926299670_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_77f78319f0e9e026dda78444c7156bde.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону представляет реальный взгляд на конфликт вокруг Украины, который может быть услышан людьми, если не вмешаются западные СМИ, сообщил РИА Новости аргентинский политолог и международный аналитик Алехандро Пачилья. "Это интервью, которое дал Владимир Путин, крайне важно, чтобы представить реальную точку зрения о том, что произошло и происходит в рамках этого конфликта. Дай бог, чтобы это интервью не было искажено и дошло до людей Западной Европы, Великобритании, США, Канады, во все уголки мира. Это было бы очень важно", - сказал он. "Но я не знаю, позволят ли это сделать", - добавил Пачилья. Он подчеркнул, что западные СМИ подвергают цензуре, не дают проходить такой информации. "Я считаю, что с таким выдающимся журналистом открывается окно (возможности), чтобы послание Владимира Путина дошло (до людей)", - сказал Пачилья. Как передал корреспондент РИА Новости, американские телеканалы Fox News и CNN в США после выхода интервью не упоминали о нем в эфирах, вместо этого обсуждая дело против действующего президента Джо Байдена в связи с нарушениями правил хранения секретных документов и отставку главкома ВСУ Валерия Залужного. Затем CNN всё же показал в эфире небольшой фрагмент, но без звука. Интервью Путина Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 20 миллионов просмотров менее чем за два часа с момента публикации.
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926307055.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926299670_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c9fcfc307cc081cd229332e8befcc098.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, сша, вооруженные силы украины, такер карлсон, джо байден
Владимир Путин, США, Вооруженные силы Украины, Такер Карлсон, Джо Байден
Аргентинский политолог оценил интервью Путина Карлсону

Политолог Пачилья: дай Бог, чтобы на Западе услышали интервью Путина Карлсону

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТрансляция интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране телефона
Трансляция интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране телефона - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Трансляция интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране телефона. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону представляет реальный взгляд на конфликт вокруг Украины, который может быть услышан людьми, если не вмешаются западные СМИ, сообщил РИА Новости аргентинский политолог и международный аналитик Алехандро Пачилья.
«
"Это интервью, которое дал Владимир Путин, крайне важно, чтобы представить реальную точку зрения о том, что произошло и происходит в рамках этого конфликта. Дай бог, чтобы это интервью не было искажено и дошло до людей Западной Европы, Великобритании, США, Канады, во все уголки мира. Это было бы очень важно", - сказал он.
"Но я не знаю, позволят ли это сделать", - добавил Пачилья. Он подчеркнул, что западные СМИ подвергают цензуре, не дают проходить такой информации.
"Я считаю, что с таким выдающимся журналистом открывается окно (возможности), чтобы послание Владимира Путина дошло (до людей)", - сказал Пачилья.
Как передал корреспондент РИА Новости, американские телеканалы Fox News и CNN в США после выхода интервью не упоминали о нем в эфирах, вместо этого обсуждая дело против действующего президента Джо Байдена в связи с нарушениями правил хранения секретных документов и отставку главкома ВСУ Валерия Залужного. Затем CNN всё же показал в эфире небольшой фрагмент, но без звука.
Интервью Путина Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 20 миллионов просмотров менее чем за два часа с момента публикации.
Кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Кеннеди-младший высказался об интервью с Путиным
03:15
 
Владимир ПутинСШАВооруженные силы УкраиныТакер КарлсонДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала