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Компанию карикатуриста Елкина* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 09.02.2024
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21:35 09.02.2024 (обновлено: 21:36 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/inoagent-1926507639.html
Компанию карикатуриста Елкина* внесли в реестр иноагентов
Компанию карикатуриста Елкина* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 09.02.2024
Компанию карикатуриста Елкина* внесли в реестр иноагентов
Компания "Елкин картон"**, созданная художником-карикатуристом Сергеем Елкиным*, включена в реестр иноагентов, следует из соответствующего перечня Минюста РФ. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T21:35
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россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Компания "Елкин картон"**, созданная художником-карикатуристом Сергеем Елкиным*, включена в реестр иноагентов, следует из соответствующего перечня Минюста РФ. "Общество с ограниченной ответственностью "Елкин картон"**, - значится в реестре. Согласно открытым данным, компания зарегистрирована в Москве. Ее гендиректором и учредителем является карикатурист Сергей Елкин. Елкин* известен своими юмористическими публикациями в интернете. Также публиковался в различных изданиях.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента** Издание, внесенное Минюстом в перечень иноагентов
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россия, москва, происшествия
Россия, Москва, Происшествия
Компанию карикатуриста Елкина* внесли в реестр иноагентов

Минюст РФ внес компанию карикатуриста "Елкин картон" в реестр иноагентов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Компания "Елкин картон"**, созданная художником-карикатуристом Сергеем Елкиным*, включена в реестр иноагентов, следует из соответствующего перечня Минюста РФ.
"Общество с ограниченной ответственностью "Елкин картон"**, - значится в реестре.
Согласно открытым данным, компания зарегистрирована в Москве. Ее гендиректором и учредителем является карикатурист Сергей Елкин.
Елкин* известен своими юмористическими публикациями в интернете. Также публиковался в различных изданиях.
Билборд с предвыборной агитацией за кандидата в президенты РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Минюст обнаружил иноагентов в штабах кандидатов в президенты
8 февраля, 15:56
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
** Издание, внесенное Минюстом в перечень иноагентов
 
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