https://ria.ru/20240209/inoagent-1926507639.html

Компанию карикатуриста Елкина* внесли в реестр иноагентов

Компанию карикатуриста Елкина* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 09.02.2024

Компанию карикатуриста Елкина* внесли в реестр иноагентов

Компания "Елкин картон"**, созданная художником-карикатуристом Сергеем Елкиным*, включена в реестр иноагентов, следует из соответствующего перечня Минюста РФ. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T21:35

2024-02-09T21:35

2024-02-09T21:36

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Компания "Елкин картон"**, созданная художником-карикатуристом Сергеем Елкиным*, включена в реестр иноагентов, следует из соответствующего перечня Минюста РФ. "Общество с ограниченной ответственностью "Елкин картон"**, - значится в реестре. Согласно открытым данным, компания зарегистрирована в Москве. Ее гендиректором и учредителем является карикатурист Сергей Елкин. Елкин* известен своими юмористическими публикациями в интернете. Также публиковался в различных изданиях.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента** Издание, внесенное Минюстом в перечень иноагентов

https://ria.ru/20240208/vybory-1926200439.html

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россия, москва, происшествия