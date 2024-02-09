https://ria.ru/20240209/indiya-1926378455.html

В Индии два человека погибли при столкновениях после сноса мечети

В Индии два человека погибли при столкновениях после сноса мечети - РИА Новости, 09.02.2024

В Индии два человека погибли при столкновениях после сноса мечети

Два человека погибли, 250 пострадали в результате столкновений после разрушения медресе и мечети в городе Халдвани на севере Индии, введен комендантский час,... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T11:19

2024-02-09T11:19

2024-02-09T11:19

в мире

индия

уттаракханд

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Два человека погибли, 250 пострадали в результате столкновений после разрушения медресе и мечети в городе Халдвани на севере Индии, введен комендантский час, сообщает телеканал NDTV. "Два человека погибли, 250 пострадали в четверг в результате широкомасштабного насилия, вызванного разрушением незаконного медресе и прилегающей мечети в городе Халдвани штата Уттаракханд. В городе был введен комендантский час, против участников беспорядков отдан приказ стрелять на месте, а интернет-сервисы полностью отключены", - сообщает телеканал в пятницу. Как отмечается, снос зданий правительственными чиновниками и полицией встретил ожесточенное сопротивление со стороны местных жителей. В результате столкновений пострадали более 50 полицейских, чиновников, муниципальных работников и журналистов, указывает телеканал. Указывается, что при этом большая группа людей забрасывала чиновников камнями, что побудило полицию применить слезоточивый газ.

https://ria.ru/20240208/gaiti-1926096033.html

индия

уттаракханд

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в мире, индия, уттаракханд