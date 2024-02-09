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В Индии два человека погибли при столкновениях после сноса мечети - РИА Новости, 09.02.2024
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11:19 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/indiya-1926378455.html
В Индии два человека погибли при столкновениях после сноса мечети
В Индии два человека погибли при столкновениях после сноса мечети - РИА Новости, 09.02.2024
В Индии два человека погибли при столкновениях после сноса мечети
Два человека погибли, 250 пострадали в результате столкновений после разрушения медресе и мечети в городе Халдвани на севере Индии, введен комендантский час,... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T11:19
2024-02-09T11:19
в мире
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Два человека погибли, 250 пострадали в результате столкновений после разрушения медресе и мечети в городе Халдвани на севере Индии, введен комендантский час, сообщает телеканал NDTV. "Два человека погибли, 250 пострадали в четверг в результате широкомасштабного насилия, вызванного разрушением незаконного медресе и прилегающей мечети в городе Халдвани штата Уттаракханд. В городе был введен комендантский час, против участников беспорядков отдан приказ стрелять на месте, а интернет-сервисы полностью отключены", - сообщает телеканал в пятницу. Как отмечается, снос зданий правительственными чиновниками и полицией встретил ожесточенное сопротивление со стороны местных жителей. В результате столкновений пострадали более 50 полицейских, чиновников, муниципальных работников и журналистов, указывает телеканал. Указывается, что при этом большая группа людей забрасывала чиновников камнями, что побудило полицию применить слезоточивый газ.
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в мире, индия, уттаракханд
В мире, Индия, Уттаракханд
В Индии два человека погибли при столкновениях после сноса мечети

В Индии 250 человек пострадали в столкновениях после сноса мечети, двое погибли

© AP Photo / Manish SwarupСкорая помощь в Индии
Скорая помощь в Индии - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© AP Photo / Manish Swarup
Скорая помощь в Индии. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Два человека погибли, 250 пострадали в результате столкновений после разрушения медресе и мечети в городе Халдвани на севере Индии, введен комендантский час, сообщает телеканал NDTV.
«
"Два человека погибли, 250 пострадали в четверг в результате широкомасштабного насилия, вызванного разрушением незаконного медресе и прилегающей мечети в городе Халдвани штата Уттаракханд. В городе был введен комендантский час, против участников беспорядков отдан приказ стрелять на месте, а интернет-сервисы полностью отключены", - сообщает телеканал в пятницу.
Как отмечается, снос зданий правительственными чиновниками и полицией встретил ожесточенное сопротивление со стороны местных жителей. В результате столкновений пострадали более 50 полицейских, чиновников, муниципальных работников и журналистов, указывает телеканал. Указывается, что при этом большая группа людей забрасывала чиновников камнями, что побудило полицию применить слезоточивый газ.
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