https://ria.ru/20240209/indiya-1926378455.html
В Индии два человека погибли при столкновениях после сноса мечети
В Индии два человека погибли при столкновениях после сноса мечети - РИА Новости, 09.02.2024
В Индии два человека погибли при столкновениях после сноса мечети
Два человека погибли, 250 пострадали в результате столкновений после разрушения медресе и мечети в городе Халдвани на севере Индии, введен комендантский час,... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T11:19
2024-02-09T11:19
2024-02-09T11:19
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Два человека погибли, 250 пострадали в результате столкновений после разрушения медресе и мечети в городе Халдвани на севере Индии, введен комендантский час, сообщает телеканал NDTV. "Два человека погибли, 250 пострадали в четверг в результате широкомасштабного насилия, вызванного разрушением незаконного медресе и прилегающей мечети в городе Халдвани штата Уттаракханд. В городе был введен комендантский час, против участников беспорядков отдан приказ стрелять на месте, а интернет-сервисы полностью отключены", - сообщает телеканал в пятницу. Как отмечается, снос зданий правительственными чиновниками и полицией встретил ожесточенное сопротивление со стороны местных жителей. В результате столкновений пострадали более 50 полицейских, чиновников, муниципальных работников и журналистов, указывает телеканал. Указывается, что при этом большая группа людей забрасывала чиновников камнями, что побудило полицию применить слезоточивый газ.
https://ria.ru/20240208/gaiti-1926096033.html
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в мире, индия, уттаракханд
В мире, Индия, Уттаракханд
В Индии два человека погибли при столкновениях после сноса мечети
В Индии 250 человек пострадали в столкновениях после сноса мечети, двое погибли