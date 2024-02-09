https://ria.ru/20240209/indeksatsiya-1926491518.html

Социальные пенсии с 1 апреля могут проиндексировать на 7,5 процента

Социальные пенсии с 1 апреля могут проиндексировать на 7,5 процента - РИА Новости, 09.02.2024

Социальные пенсии с 1 апреля могут проиндексировать на 7,5 процента

В России социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 7,5 процента, сообщается на сайте Министерства труда и социальной защиты. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T19:01

2024-02-09T19:01

2024-02-09T21:40

общество

россия

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В России социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 7,5 процента, сообщается на сайте Министерства труда и социальной защиты."В 2024 году индексация социальных пенсий составит 7,5 процента. Размер индексации <...> ежегодно утверждается правительством по темпу роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год", — заявили в ведомстве. Отмечается, что с 1 апреля увеличение выплат затронет 3,4 миллиона получателей соцпенсий, а также почти 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения.На эти цели в федеральном бюджете на 2024 год заложили 37,5 миллиарда рублей, добавили в Минтруда.Там напомнили, что к получателям социальных пенсий относятся граждане, которые по различным обстоятельствам не имеют необходимого трудового стажа для получения страховой пенсии.

https://ria.ru/20240202/pensii-1924924015.html

https://ria.ru/20240113/pensii-1921102953.html

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общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), правительство рф