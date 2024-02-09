https://ria.ru/20240209/indeksatsiya-1926491518.html
Социальные пенсии с 1 апреля могут проиндексировать на 7,5 процента
Социальные пенсии с 1 апреля могут проиндексировать на 7,5 процента - РИА Новости, 09.02.2024
Социальные пенсии с 1 апреля могут проиндексировать на 7,5 процента
В России социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 7,5 процента, сообщается на сайте Министерства труда и социальной защиты. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T19:01
2024-02-09T19:01
2024-02-09T21:40
общество
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893327001_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4e15b48ee85d9f9e8a6aea1ff61c083e.jpg
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В России социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 7,5 процента, сообщается на сайте Министерства труда и социальной защиты."В 2024 году индексация социальных пенсий составит 7,5 процента. Размер индексации <...> ежегодно утверждается правительством по темпу роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год", — заявили в ведомстве. Отмечается, что с 1 апреля увеличение выплат затронет 3,4 миллиона получателей соцпенсий, а также почти 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения.На эти цели в федеральном бюджете на 2024 год заложили 37,5 миллиарда рублей, добавили в Минтруда.Там напомнили, что к получателям социальных пенсий относятся граждане, которые по различным обстоятельствам не имеют необходимого трудового стажа для получения страховой пенсии.
https://ria.ru/20240202/pensii-1924924015.html
https://ria.ru/20240113/pensii-1921102953.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893327001_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a90243b3184654c6f2ebc51ea50a86d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), правительство рф
Общество, Россия, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Правительство РФ
Социальные пенсии с 1 апреля могут проиндексировать на 7,5 процента
Минтруд: в России социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 7,5 процента
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости.
В России социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 7,5 процента, сообщается на сайте
Министерства труда и социальной защиты.
"В 2024 году индексация социальных пенсий составит 7,5 процента. Размер индексации <...> ежегодно утверждается правительством по темпу роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год", — заявили в ведомстве.
Россиянам раскрыли, как выявить обман с расчетом пенсии
Отмечается, что с 1 апреля увеличение выплат затронет 3,4 миллиона получателей соцпенсий, а также почти 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения.
На эти цели в федеральном бюджете на 2024 год заложили 37,5 миллиарда рублей, добавили в Минтруда.
Там напомнили, что к получателям социальных пенсий относятся граждане, которые по различным обстоятельствам не имеют необходимого трудового стажа для получения страховой пенсии.
Россия вошла в пятерку крупнейших стран с самым заметным ростом пенсий