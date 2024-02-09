https://ria.ru/20240209/import-1926284029.html

Утверждены изменения в перечне продукции для параллельного импорта

Утверждены изменения в перечне продукции для параллельного импорта - РИА Новости, 09.02.2024

Утверждены изменения в перечне продукции для параллельного импорта

Минпромторг России утвердил изменения в перечень продукции для параллельного импорта, в него, в частности, внесен ряд брендов горнодобывающего оборудования,... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T00:10

2024-02-09T00:10

2024-02-09T00:11

россия

экономика

андрей белоусов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Минпромторг России утвердил изменения в перечень продукции для параллельного импорта, в него, в частности, внесен ряд брендов горнодобывающего оборудования, сообщила пресс-служба министерства промышленности и торговли. "Перечень дополнен рядом брендов горнодобывающего оборудования (Dewalt, Epiroc, Husqvarna), насосов, вентиляторов и компрессоров (Soler&Palau, Vortice, Air System). Также в перечень включили дополнительные исключения для косметики, парфюмерной продукции, одежды и ряда других категорий", - говорится в сообщении. В министерстве напомнили, что механизм параллельного импорта направлен на те ниши, в которых российским производителям требуется больше времени для обеспечения потребностей как промышленных предприятий, так и конечных потребителей. "Напомним, что для включения/исключения того или иного бренда из соответствующего перечня существуют четкие критерии: если компания ушла с российского рынка, прекратила поставки, закрыла свое производство в России - такие бренды включаются в перечень для параллельного импорта. Если же иностранные партнеры добросовестно выполняют контрактные обязательства, продукция в достаточном количестве представлена на полке и поставляется нашим предприятиям - продукция из перечня исключается", - указали в министерстве. В конце марта 2022 года правительство России легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. При этом данный механизм не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге. В конце прошлого года первый вице-премьер России Андрей Белоусов говорил, что почти за два года действия механизма параллельного импорта в Россию было ввезено товаров на сумму более 70 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240131/prodovolstvie-1924582616.html

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россия, экономика, андрей белоусов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)