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Захарова ответила на заявление СНБО Украины, что в Ил-76 не было пленных - РИА Новости, 09.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:37 09.02.2024 (обновлено: 16:01 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/il-76-1926445227.html
Захарова ответила на заявление СНБО Украины, что в Ил-76 не было пленных
Захарова ответила на заявление СНБО Украины, что в Ил-76 не было пленных - РИА Новости, 09.02.2024
Захарова ответила на заявление СНБО Украины, что в Ил-76 не было пленных
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на высказывания украинских представителей, которые после после статьи NYT про сбитый ракетой... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T15:37
2024-02-09T16:01
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
алексей данилов
мария захарова
вооруженные силы украины
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на высказывания украинских представителей, которые после после статьи NYT про сбитый ракетой Patriot Ил-76 стали отрицать сам факт наличия украинских пленных на борту этого самолета. "Хочется спросить: а Залужного тоже не было в ВСУ или пока еще помнят, что был?" - сказала она РИА Новости. Владимир Зеленский 8 февраля объявил и подписал указы о назначении главнокомандующим ВСУ Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками, отправив в отставку Валерия Залужного. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов через день после публикации в американских СМИ с подтверждением применения ракеты Patriot по Ил-76 с украинскими пленными стал отрицать их присутствие на этом самолете, сбитом ВСУ в Белгородской области 24 января. Кроме того, Данилов заявил, что "не нужно быть так категоричными" в утверждении, что самолет сбила украинская сторона. Накануне New York Times со ссылкой на официальных лиц из США сообщила, что американские чиновники признают верными данные о том, что самолет Ил-76 с украинскими пленными был сбит ракетой Patriot. Газета уточнила, что американские чиновники не подтверждали личности тех, кто был на борту, но признают вероятным, что там на самом деле были украинские пленные. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это в любом случае преступление". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot, а именно двумя ракетами MIM-104A. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что борт сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила самолет - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.
https://ria.ru/20240207/il-76-1925837419.html
https://ria.ru/20240205/gosdep-1925570279.html
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
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в мире, россия, украина, алексей данилов, мария захарова, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Алексей Данилов, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Ситуация в ДНР и ЛНР
Захарова ответила на заявление СНБО Украины, что в Ил-76 не было пленных

Захарова поинтересовалась у секретаря СНБО Данилова, был ли Залужный в ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на высказывания украинских представителей, которые после после статьи NYT про сбитый ракетой Patriot Ил-76 стали отрицать сам факт наличия украинских пленных на борту этого самолета.
"Хочется спросить: а Залужного тоже не было в ВСУ или пока еще помнят, что был?" - сказала она РИА Новости.
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Аналитик рассказал, что успел доложить экипаж Ил-76 перед падением
7 февраля, 06:04
Владимир Зеленский 8 февраля объявил и подписал указы о назначении главнокомандующим ВСУ Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками, отправив в отставку Валерия Залужного.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов через день после публикации в американских СМИ с подтверждением применения ракеты Patriot по Ил-76 с украинскими пленными стал отрицать их присутствие на этом самолете, сбитом ВСУ в Белгородской области 24 января. Кроме того, Данилов заявил, что "не нужно быть так категоричными" в утверждении, что самолет сбила украинская сторона.
Накануне New York Times со ссылкой на официальных лиц из США сообщила, что американские чиновники признают верными данные о том, что самолет Ил-76 с украинскими пленными был сбит ракетой Patriot. Газета уточнила, что американские чиновники не подтверждали личности тех, кто был на борту, но признают вероятным, что там на самом деле были украинские пленные.
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В Госдепе по-хамски ответили на вопрос о причастности ВСУ к теракту с Ил-76
5 февраля, 22:55
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это в любом случае преступление". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot, а именно двумя ракетами MIM-104A.
В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что борт сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила самолет - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
24 января, 17:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаАлексей ДаниловМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныСовет национальной безопасности и обороны УкраиныИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской областиСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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