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Секретарь СНБО заявил, что на сбитом ВСУ Ил-76 не было украинских пленных - РИА Новости, 09.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:11 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/il-76-1926390657.html
Секретарь СНБО заявил, что на сбитом ВСУ Ил-76 не было украинских пленных
Секретарь СНБО заявил, что на сбитом ВСУ Ил-76 не было украинских пленных - РИА Новости, 09.02.2024
Секретарь СНБО заявил, что на сбитом ВСУ Ил-76 не было украинских пленных
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов через день после публикации в американских СМИ с подтверждением применения ракеты... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T12:11
2024-02-09T12:11
специальная военная операция на украине
в мире
алексей данилов
совет национальной безопасности и обороны украины
вооруженные силы украины
крушение ил-76 в белгородской области
ил-76
украина
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов через день после публикации в американских СМИ с подтверждением применения ракеты Patriot по Ил-76 с украинскими пленными в интервью украинскому изданию "Бабель" стал отрицать их присутствие на этом самолете, сбитом ВСУ в Белгородской области 24 января. "Были ли там наши пленные? Я вам точно могу сказать: нет... Если бы это произошло, то количество биологического материала, то, что называется, скажем так, погибшие, было бы в значительном количестве", — сказал Данилов в интервью украинскому изданию "Бабель". Кроме того, Данилов заявил, что "не нужно быть так категоричными" в утверждении, что самолет сбила украинская сторона. Накануне New York Times со ссылкой на официальных лиц из США сообщила, что американские чиновники признают верными данные о том, что самолет Ил-76 с украинскими пленными был сбит ракетой Patriot. Газета уточнила, что американские чиновники не подтверждали личности тех, кто был на борту, но признают вероятным, что там на самом деле были украинские пленные. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это в любом случае преступление". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot, а именно двумя ракетами MIM-104A. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что борт сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила самолет - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
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Работа следственной группы на месте крушения Ил-76
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в мире, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины, крушение ил-76 в белгородской области, ил-76, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Данилов, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Вооруженные силы Украины, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Ил-76, Украина
Секретарь СНБО заявил, что на сбитом ВСУ Ил-76 не было украинских пленных

Данилов: на сбитом в Белгородской области Ил-76 не было украинских пленных

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкОбломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в медиабанк
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов через день после публикации в американских СМИ с подтверждением применения ракеты Patriot по Ил-76 с украинскими пленными в интервью украинскому изданию "Бабель" стал отрицать их присутствие на этом самолете, сбитом ВСУ в Белгородской области 24 января.
"Были ли там наши пленные? Я вам точно могу сказать: нет... Если бы это произошло, то количество биологического материала, то, что называется, скажем так, погибшие, было бы в значительном количестве", — сказал Данилов в интервью украинскому изданию "Бабель".
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
24 января, 17:35
Кроме того, Данилов заявил, что "не нужно быть так категоричными" в утверждении, что самолет сбила украинская сторона.
Накануне New York Times со ссылкой на официальных лиц из США сообщила, что американские чиновники признают верными данные о том, что самолет Ил-76 с украинскими пленными был сбит ракетой Patriot. Газета уточнила, что американские чиновники не подтверждали личности тех, кто был на борту, но признают вероятным, что там на самом деле были украинские пленные.
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это в любом случае преступление". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot, а именно двумя ракетами MIM-104A.
В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что борт сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила самолет - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей ДаниловСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВооруженные силы УкраиныКрушение Ил-76 в Белгородской областиИл-76Украина
 
 
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