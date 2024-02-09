https://ria.ru/20240209/il-76-1926383414.html

В Саратовской области простились с членом экипажа сбитого ВСУ Ил-76

В Саратовской области простились с членом экипажа сбитого ВСУ Ил-76 - РИА Новости, 09.02.2024

В Саратовской области простились с членом экипажа сбитого ВСУ Ил-76

Церемония прощания с членом экипажа самолета Ил-76, сбитого под Белгородом украинскими военными, Владиславом Чмиревым прошла в городе Балашове Саратовской... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T11:40

2024-02-09T11:40

2024-02-09T11:40

россия

саратовская область

балашовский район

владимир путин

роман бусаргин

вооруженные силы украины

ил-76

крушение ил-76 в белгородской области

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САРАТОВ, 9 фев - РИА Новости. Церемония прощания с членом экипажа самолета Ил-76, сбитого под Белгородом украинскими военными, Владиславом Чмиревым прошла в городе Балашове Саратовской области, сообщил глава Балашовского района Павел Петраков в Telegram-канале. Ранее губернатор Роман Бусаргин выразил соболезнования близким Чмирева, отметив, что летчик - уроженец Балашова. Петраков отмечал, что погибший помощник командира самолета Ил-76 Владислав Чмирев - из династии военных летчиков, с детства хотел летать. "Сегодня Балашовский район простился с летчиком военно-транспортной авиации Владиславом Вадимовичем Чмиревым, который погиб 24 января в результате террористического акта в небе над Белогородской областью. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Владислава. Скорбим вместе с вами! Мы гордимся подвигом нашего земляка и сохраним память о нем на долгие годы. Светлая память и вечная слава защитнику Отечества", - написал Петраков. Военно-транспортный самолет Ил-76, в котором перевозились на обмен 65 украинских пленных, был сбит ВСУ 24 января над Белгородской областью. Все находившиеся на борту, включая троих сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа, погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. В четверг в Оренбурге простились с членами экипажа Ил-76. По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot – а именно двумя ракетами MIM-104A. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.

https://ria.ru/20240208/il-76-1926092205.html

https://ria.ru/20240207/il-76-1925837419.html

https://ria.ru/20240208/il-76-1926148837.html

россия

саратовская область

балашовский район

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россия, саратовская область, балашовский район, владимир путин, роман бусаргин, вооруженные силы украины, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области