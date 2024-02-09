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В Саратовской области простились с членом экипажа сбитого ВСУ Ил-76 - РИА Новости, 09.02.2024
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11:40 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/il-76-1926383414.html
В Саратовской области простились с членом экипажа сбитого ВСУ Ил-76
В Саратовской области простились с членом экипажа сбитого ВСУ Ил-76 - РИА Новости, 09.02.2024
В Саратовской области простились с членом экипажа сбитого ВСУ Ил-76
Церемония прощания с членом экипажа самолета Ил-76, сбитого под Белгородом украинскими военными, Владиславом Чмиревым прошла в городе Балашове Саратовской... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T11:40
2024-02-09T11:40
россия
саратовская область
балашовский район
владимир путин
роман бусаргин
вооруженные силы украины
ил-76
крушение ил-76 в белгородской области
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САРАТОВ, 9 фев - РИА Новости. Церемония прощания с членом экипажа самолета Ил-76, сбитого под Белгородом украинскими военными, Владиславом Чмиревым прошла в городе Балашове Саратовской области, сообщил глава Балашовского района Павел Петраков в Telegram-канале. Ранее губернатор Роман Бусаргин выразил соболезнования близким Чмирева, отметив, что летчик - уроженец Балашова. Петраков отмечал, что погибший помощник командира самолета Ил-76 Владислав Чмирев - из династии военных летчиков, с детства хотел летать. "Сегодня Балашовский район простился с летчиком военно-транспортной авиации Владиславом Вадимовичем Чмиревым, который погиб 24 января в результате террористического акта в небе над Белогородской областью. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Владислава. Скорбим вместе с вами! Мы гордимся подвигом нашего земляка и сохраним память о нем на долгие годы. Светлая память и вечная слава защитнику Отечества", - написал Петраков. Военно-транспортный самолет Ил-76, в котором перевозились на обмен 65 украинских пленных, был сбит ВСУ 24 января над Белгородской областью. Все находившиеся на борту, включая троих сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа, погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. В четверг в Оренбурге простились с членами экипажа Ил-76. По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot – а именно двумя ракетами MIM-104A. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.
https://ria.ru/20240208/il-76-1926092205.html
https://ria.ru/20240207/il-76-1925837419.html
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россия
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россия, саратовская область, балашовский район, владимир путин, роман бусаргин, вооруженные силы украины, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области
Россия, Саратовская область, Балашовский район, Владимир Путин, Роман Бусаргин, Вооруженные силы Украины, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области
В Саратовской области простились с членом экипажа сбитого ВСУ Ил-76

В Балашове простились с членом экипажа сбитого ВСУ под Белгородом Ил-76

© Фото : Павел Петраков/TelegramВладислав Чмирев
Владислав Чмирев - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Фото : Павел Петраков/Telegram
Владислав Чмирев. Архивное фото
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САРАТОВ, 9 фев - РИА Новости. Церемония прощания с членом экипажа самолета Ил-76, сбитого под Белгородом украинскими военными, Владиславом Чмиревым прошла в городе Балашове Саратовской области, сообщил глава Балашовского района Павел Петраков в Telegram-канале.
Ранее губернатор Роман Бусаргин выразил соболезнования близким Чмирева, отметив, что летчик - уроженец Балашова. Петраков отмечал, что погибший помощник командира самолета Ил-76 Владислав Чмирев - из династии военных летчиков, с детства хотел летать.
Церемония прощания с погибшими членами экипажа самолета Ил-76, сбитого ВСУ под Белгородом, в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Родным погибших членов экипажа сбитого Ил-76 вручили ордена
8 февраля, 10:26
"Сегодня Балашовский район простился с летчиком военно-транспортной авиации Владиславом Вадимовичем Чмиревым, который погиб 24 января в результате террористического акта в небе над Белогородской областью. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Владислава. Скорбим вместе с вами! Мы гордимся подвигом нашего земляка и сохраним память о нем на долгие годы. Светлая память и вечная слава защитнику Отечества", - написал Петраков.
Военно-транспортный самолет Ил-76, в котором перевозились на обмен 65 украинских пленных, был сбит ВСУ 24 января над Белгородской областью. Все находившиеся на борту, включая троих сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа, погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. В четверг в Оренбурге простились с членами экипажа Ил-76.
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По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot – а именно двумя ракетами MIM-104A.
В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.
Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.
Церемония прощания с погибшими членами экипажа самолета Ил-76, сбитого ВСУ под Белгородом, в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
В Оренбурге простились с членами экипажа сбитого ВСУ Ил-76
8 февраля, 13:19
 
РоссияСаратовская областьБалашовский районВладимир ПутинРоман БусаргинВооруженные силы УкраиныИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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