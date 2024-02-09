https://ria.ru/20240209/ii-1926442668.html

Эксперт рассказал, когда ИИ сможет начать угрожать человечеству

Эксперт рассказал, когда ИИ сможет начать угрожать человечеству - РИА Новости, 09.02.2024

Эксперт рассказал, когда ИИ сможет начать угрожать человечеству

Искусственный интеллект (ИИ) не сможет угрожать человечеству, пока у него не появится власть, в ближайшие годы этого не произойдет, считает руководитель... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T15:29

2024-02-09T15:29

2024-02-09T15:30

технологии

руслан пермяков

владимир путин

такер карлсон

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) не сможет угрожать человечеству, пока у него не появится власть, в ближайшие годы этого не произойдет, считает руководитель департамента расследований компании T.Hunter Игорь Бедеров. Ранее в пятницу президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста, заявил, что развитие ИИ несет много угроз миру, так же, как и исследования в генетике, которые могут привести к созданию сверх-людей, людей-воинов, людей-ученых. "Для этого ИИ должен получить рычаги управления, вследствие чего он сможет на что-то влиять. В ближайшие годы такого не случится, потому что в текущий момент ИИ не обладает самым главным для этого - самосознанием, а также не имеет доступа к ключевым массивам данных", - сказал Бедеров РИА Новости, говоря об опасности ИИ для человечества. По его словам, человечество начнет относиться к ИИ как к равноправному члену общества к 2050 году. Так, человек сам начнет интегрироваться в ИИ-технологии, управлять гаджетами вокруг себя при помощи нейросети, нейрочипов и прочего, осуществляя интеграцию себя как биологического существа с современными технологиями. Однако есть и угроза: технологии могут быть взломаны, в результате чего злоумышленники получат доступ к чувствительным данным. Замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков рассказал РИА Новости, что использование ИИ может как повысить продуктивность ученого, заменить человека на рутинных процедурах, помогать при постановке сложных диагнозов или выявлять на ранних стадиях негативные тренды в здоровье, так и нанести вред человечеству. "ИИ может решить, что конкретный человек заболеет или уволится в течение следующих лет и работодатель будет отказывать в трудоустройстве без объяснения причин", - пояснил эксперт. Еще одной угрозой, по его мнению, является угнетение когнитивных компетенций человека. "За счет использования ИИ люди могут разучиться писать романы и научные статьи, делать открытия и так далее", - считает Пермяков. Он предположил, что в итоге будет разработана международная правовая база для регулирования исследований в этих областях. Бедеров так же считает, что кроме общих правил регулирования должна происходить обязательная идентификация каждого пользователя ИИ-модели.

https://ria.ru/20240209/putin-1926304013.html

https://ria.ru/20240208/kartina-1926246464.html

https://radiosputnik.ru/20240206/rezyume-1925689801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, руслан пермяков, владимир путин, такер карлсон