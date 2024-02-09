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Эксперт рассказал, когда ИИ сможет начать угрожать человечеству - РИА Новости, 09.02.2024
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15:29 09.02.2024 (обновлено: 15:30 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/ii-1926442668.html
Эксперт рассказал, когда ИИ сможет начать угрожать человечеству
Эксперт рассказал, когда ИИ сможет начать угрожать человечеству - РИА Новости, 09.02.2024
Эксперт рассказал, когда ИИ сможет начать угрожать человечеству
Искусственный интеллект (ИИ) не сможет угрожать человечеству, пока у него не появится власть, в ближайшие годы этого не произойдет, считает руководитель... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T15:29
2024-02-09T15:30
технологии
руслан пермяков
владимир путин
такер карлсон
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) не сможет угрожать человечеству, пока у него не появится власть, в ближайшие годы этого не произойдет, считает руководитель департамента расследований компании T.Hunter Игорь Бедеров. Ранее в пятницу президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста, заявил, что развитие ИИ несет много угроз миру, так же, как и исследования в генетике, которые могут привести к созданию сверх-людей, людей-воинов, людей-ученых. "Для этого ИИ должен получить рычаги управления, вследствие чего он сможет на что-то влиять. В ближайшие годы такого не случится, потому что в текущий момент ИИ не обладает самым главным для этого - самосознанием, а также не имеет доступа к ключевым массивам данных", - сказал Бедеров РИА Новости, говоря об опасности ИИ для человечества. По его словам, человечество начнет относиться к ИИ как к равноправному члену общества к 2050 году. Так, человек сам начнет интегрироваться в ИИ-технологии, управлять гаджетами вокруг себя при помощи нейросети, нейрочипов и прочего, осуществляя интеграцию себя как биологического существа с современными технологиями. Однако есть и угроза: технологии могут быть взломаны, в результате чего злоумышленники получат доступ к чувствительным данным. Замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков рассказал РИА Новости, что использование ИИ может как повысить продуктивность ученого, заменить человека на рутинных процедурах, помогать при постановке сложных диагнозов или выявлять на ранних стадиях негативные тренды в здоровье, так и нанести вред человечеству. "ИИ может решить, что конкретный человек заболеет или уволится в течение следующих лет и работодатель будет отказывать в трудоустройстве без объяснения причин", - пояснил эксперт. Еще одной угрозой, по его мнению, является угнетение когнитивных компетенций человека. "За счет использования ИИ люди могут разучиться писать романы и научные статьи, делать открытия и так далее", - считает Пермяков. Он предположил, что в итоге будет разработана международная правовая база для регулирования исследований в этих областях. Бедеров так же считает, что кроме общих правил регулирования должна происходить обязательная идентификация каждого пользователя ИИ-модели.
https://ria.ru/20240209/putin-1926304013.html
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технологии, руслан пермяков, владимир путин, такер карлсон
Технологии, Руслан Пермяков, Владимир Путин, Такер Карлсон
Эксперт рассказал, когда ИИ сможет начать угрожать человечеству

Эксперт Бедеров: ИИ не сможет угрожать людям, пока у него не появится власть

© Depositphotos.com / WavebreakmediaПрикосновение мужской и искусственной рук
Прикосновение мужской и искусственной рук - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Depositphotos.com / Wavebreakmedia
Прикосновение мужской и искусственной рук. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) не сможет угрожать человечеству, пока у него не появится власть, в ближайшие годы этого не произойдет, считает руководитель департамента расследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.
Ранее в пятницу президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста, заявил, что развитие ИИ несет много угроз миру, так же, как и исследования в генетике, которые могут привести к созданию сверх-людей, людей-воинов, людей-ученых.
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Угроза от развития ИИ заставит мир договариваться, заявил Путин
Вчера, 03:04
«
"Для этого ИИ должен получить рычаги управления, вследствие чего он сможет на что-то влиять. В ближайшие годы такого не случится, потому что в текущий момент ИИ не обладает самым главным для этого - самосознанием, а также не имеет доступа к ключевым массивам данных", - сказал Бедеров РИА Новости, говоря об опасности ИИ для человечества.
По его словам, человечество начнет относиться к ИИ как к равноправному члену общества к 2050 году. Так, человек сам начнет интегрироваться в ИИ-технологии, управлять гаджетами вокруг себя при помощи нейросети, нейрочипов и прочего, осуществляя интеграцию себя как биологического существа с современными технологиями. Однако есть и угроза: технологии могут быть взломаны, в результате чего злоумышленники получат доступ к чувствительным данным.
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8 февраля, 18:44
Замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков рассказал РИА Новости, что использование ИИ может как повысить продуктивность ученого, заменить человека на рутинных процедурах, помогать при постановке сложных диагнозов или выявлять на ранних стадиях негативные тренды в здоровье, так и нанести вред человечеству.
"ИИ может решить, что конкретный человек заболеет или уволится в течение следующих лет и работодатель будет отказывать в трудоустройстве без объяснения причин", - пояснил эксперт.
Еще одной угрозой, по его мнению, является угнетение когнитивных компетенций человека.
"За счет использования ИИ люди могут разучиться писать романы и научные статьи, делать открытия и так далее", - считает Пермяков. Он предположил, что в итоге будет разработана международная правовая база для регулирования исследований в этих областях.
Бедеров так же считает, что кроме общих правил регулирования должна происходить обязательная идентификация каждого пользователя ИИ-модели.
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ТехнологииРуслан ПермяковВладимир ПутинТакер Карлсон
 
 
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