https://ria.ru/20240209/granitsa-1926431144.html

На Украине заявили о затруднении движения на трех КПП на границе с Польшей

На Украине заявили о затруднении движения на трех КПП на границе с Польшей - РИА Новости, 09.02.2024

На Украине заявили о затруднении движения на трех КПП на границе с Польшей

Украинская госпогранслужба сообщила, что на трех контрольно-пропускных пунктах на границе с Польшей из-за протестов польских фермеров затруднено движение... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T14:52

2024-02-09T14:52

2024-02-09T19:23

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андрей демченко

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Украинская госпогранслужба сообщила, что на трех контрольно-пропускных пунктах на границе с Польшей из-за протестов польских фермеров затруднено движение автотранспорта. Представитель ведомства Андрей Демченко ранее в пятницу сообщал, что польские аграрии заблокировали движение всех видов транспорта на КПП "Медика - Шегини". "Из-за акций протеста польских фермеров, начатых сегодня, затруднено движение через пункты пропуска "Медика – Шегини", "Рава-Русская – Хребенное" и "Дорохуск – Ягодин", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранслужбы. Государственная таможенная служба Украины 8 февраля сообщала, что польские аграрии планируют 9 февраля ограничить движение грузовиков на пяти контрольно-пропускных пунктах на украинско-польской границе, три из них перекроют с ближайшей пятницы, еще два - со вторника. Ожидалось, что пропуск автобусов и автомобилей будет проходить в обычном режиме. Протесты фермеров проходят в последние дни во многих странах Европы. Главные причины - стремление Европейской комиссии к реализации зеленой политики и наплыв на европейские рынки сельхозпродукции от международных агрохолдингов Украины. Соглашение ЕС с Киевом, продлевающее облегченный режим торговли, вызвало протесты, в частности, в Брюсселе. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240204/ugroza-1925278589.html

https://ria.ru/20240206/ukraina-1925540524.html

https://ria.ru/20240209/ukrainskie_bezhentsy-1926251255.html

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в мире, украина, польша, киев, андрей демченко, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)