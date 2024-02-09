На Украине заявили о затруднении движения на трех КПП на границе с Польшей
Госпогранслужба Украины: затруднено движение на трех КПП на границе с Польшей
© AFP 2024 / Wojtek RadwanskiФермеры блокируют доступ к польско-украинскому пограничному переходу в Дорохуске
Фермеры блокируют доступ к польско-украинскому пограничному переходу в Дорохуске
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Украинская госпогранслужба сообщила, что на трех контрольно-пропускных пунктах на границе с Польшей из-за протестов польских фермеров затруднено движение автотранспорта.
Представитель ведомства Андрей Демченко ранее в пятницу сообщал, что польские аграрии заблокировали движение всех видов транспорта на КПП "Медика - Шегини".
"Из-за акций протеста польских фермеров, начатых сегодня, затруднено движение через пункты пропуска "Медика – Шегини", "Рава-Русская – Хребенное" и "Дорохуск – Ягодин", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранслужбы.
Государственная таможенная служба Украины 8 февраля сообщала, что польские аграрии планируют 9 февраля ограничить движение грузовиков на пяти контрольно-пропускных пунктах на украинско-польской границе, три из них перекроют с ближайшей пятницы, еще два - со вторника. Ожидалось, что пропуск автобусов и автомобилей будет проходить в обычном режиме.
Протесты фермеров проходят в последние дни во многих странах Европы. Главные причины - стремление Европейской комиссии к реализации зеленой политики и наплыв на европейские рынки сельхозпродукции от международных агрохолдингов Украины. Соглашение ЕС с Киевом, продлевающее облегченный режим торговли, вызвало протесты, в частности, в Брюсселе.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.