https://ria.ru/20240209/gorlovka-1926389237.html

ВСУ атаковали дронами-камикадзе бригаду энергетиков в Горловке

ВСУ атаковали дронами-камикадзе бригаду энергетиков в Горловке - РИА Новости, 09.02.2024

ВСУ атаковали дронами-камикадзе бригаду энергетиков в Горловке

Украинские силы пытались атаковать дронами-камикадзе бригаду энергетиков в Горловке в ДНР, их сопровождали представители регионального УФСБ, силовики... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T12:04

2024-02-09T12:04

2024-02-09T12:14

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

макеевка

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 фев – РИА Новости. Украинские силы пытались атаковать дронами-камикадзе бригаду энергетиков в Горловке в ДНР, их сопровождали представители регионального УФСБ, силовики перехватили восемь беспилотников, сообщил в пятницу штаб обороны ДНР в Telegram-канале"Штаб Обороны информирует: региональным УФСБ осуществлено боевое сопровождение ремонтной бригады работников экстренных служб к одной из поврежденных электроподстанций Горловки. Противник предпринял попытки атаковать бригаду дронами-камикадзе и сбросами самодельных взрывных устройств. Силовиками обнаружено и перехвачено 8 вражеских беспилотников (5 FPV-дронов, Mavic3T, Mavic3PRO, Heqi)", - говорится в сообщении штаба. Отмечается, что никто не пострадал. Кроме того, штаб сообщил, что за сутки над Донецком и Макеевкой подавлены 15 украинских беспилотников-разведчиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

горловка

донецкая народная республика

макеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, донецкая народная республика, макеевка, вооруженные силы украины