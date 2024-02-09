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ВСУ атаковали дронами-камикадзе бригаду энергетиков в Горловке - РИА Новости, 09.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:04 09.02.2024 (обновлено: 12:14 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/gorlovka-1926389237.html
ВСУ атаковали дронами-камикадзе бригаду энергетиков в Горловке
ВСУ атаковали дронами-камикадзе бригаду энергетиков в Горловке - РИА Новости, 09.02.2024
ВСУ атаковали дронами-камикадзе бригаду энергетиков в Горловке
Украинские силы пытались атаковать дронами-камикадзе бригаду энергетиков в Горловке в ДНР, их сопровождали представители регионального УФСБ, силовики... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T12:04
2024-02-09T12:14
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
макеевка
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 фев – РИА Новости. Украинские силы пытались атаковать дронами-камикадзе бригаду энергетиков в Горловке в ДНР, их сопровождали представители регионального УФСБ, силовики перехватили восемь беспилотников, сообщил в пятницу штаб обороны ДНР в Telegram-канале"Штаб Обороны информирует: региональным УФСБ осуществлено боевое сопровождение ремонтной бригады работников экстренных служб к одной из поврежденных электроподстанций Горловки. Противник предпринял попытки атаковать бригаду дронами-камикадзе и сбросами самодельных взрывных устройств. Силовиками обнаружено и перехвачено 8 вражеских беспилотников (5 FPV-дронов, Mavic3T, Mavic3PRO, Heqi)", - говорится в сообщении штаба. Отмечается, что никто не пострадал. Кроме того, штаб сообщил, что за сутки над Донецком и Макеевкой подавлены 15 украинских беспилотников-разведчиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
донецкая народная республика
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, макеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали дронами-камикадзе бригаду энергетиков в Горловке

Штаб обороны ДНР: при атаке ВСУ на энергетиков в Горловке перехватили 8 дронов

© Фото : Штаб обороны ДНР/TelegramМесто атаки бригады энергетиков дронами-камикадзе ВСУ в Горловке
Место атаки бригады энергетиков дронами-камикадзе ВСУ в Горловке - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Фото : Штаб обороны ДНР/Telegram
Место атаки бригады энергетиков дронами-камикадзе ВСУ в Горловке
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ДОНЕЦК, 9 фев – РИА Новости. Украинские силы пытались атаковать дронами-камикадзе бригаду энергетиков в Горловке в ДНР, их сопровождали представители регионального УФСБ, силовики перехватили восемь беспилотников, сообщил в пятницу штаб обороны ДНР в Telegram-канале
"Штаб Обороны информирует: региональным УФСБ осуществлено боевое сопровождение ремонтной бригады работников экстренных служб к одной из поврежденных электроподстанций Горловки. Противник предпринял попытки атаковать бригаду дронами-камикадзе и сбросами самодельных взрывных устройств. Силовиками обнаружено и перехвачено 8 вражеских беспилотников (5 FPV-дронов, Mavic3T, Mavic3PRO, Heqi)", - говорится в сообщении штаба.
Отмечается, что никто не пострадал.
Кроме того, штаб сообщил, что за сутки над Донецком и Макеевкой подавлены 15 украинских беспилотников-разведчиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
8 февраля, 16:12
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.02.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаМакеевкаВооруженные силы Украины
 
 
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