https://ria.ru/20240209/gorlovka-1926389237.html
ВСУ атаковали дронами-камикадзе бригаду энергетиков в Горловке
ВСУ атаковали дронами-камикадзе бригаду энергетиков в Горловке - РИА Новости, 09.02.2024
ВСУ атаковали дронами-камикадзе бригаду энергетиков в Горловке
Украинские силы пытались атаковать дронами-камикадзе бригаду энергетиков в Горловке в ДНР, их сопровождали представители регионального УФСБ, силовики... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T12:04
2024-02-09T12:04
2024-02-09T12:14
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
макеевка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926390975_140:0:1164:576_1920x0_80_0_0_34e487d85709c0421673f3c2a55dcc94.jpg
ДОНЕЦК, 9 фев – РИА Новости. Украинские силы пытались атаковать дронами-камикадзе бригаду энергетиков в Горловке в ДНР, их сопровождали представители регионального УФСБ, силовики перехватили восемь беспилотников, сообщил в пятницу штаб обороны ДНР в Telegram-канале"Штаб Обороны информирует: региональным УФСБ осуществлено боевое сопровождение ремонтной бригады работников экстренных служб к одной из поврежденных электроподстанций Горловки. Противник предпринял попытки атаковать бригаду дронами-камикадзе и сбросами самодельных взрывных устройств. Силовиками обнаружено и перехвачено 8 вражеских беспилотников (5 FPV-дронов, Mavic3T, Mavic3PRO, Heqi)", - говорится в сообщении штаба. Отмечается, что никто не пострадал. Кроме того, штаб сообщил, что за сутки над Донецком и Макеевкой подавлены 15 украинских беспилотников-разведчиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
донецкая народная республика
макеевка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926390975_268:0:1036:576_1920x0_80_0_0_33a7fa31a4e325cf00164862952c51ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горловка, донецкая народная республика, макеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали дронами-камикадзе бригаду энергетиков в Горловке
Штаб обороны ДНР: при атаке ВСУ на энергетиков в Горловке перехватили 8 дронов