https://ria.ru/20240209/glavkom-1926441391.html

"Послушный исполнитель". Экс-депутат Рады сравнил Сырского и Залужного

"Послушный исполнитель". Экс-депутат Рады сравнил Сырского и Залужного - РИА Новости, 09.02.2024

"Послушный исполнитель". Экс-депутат Рады сравнил Сырского и Залужного

Отставка Валерия Залужного с поста главкома ВСУ и назначение вместо него Александра Сырского произошла потому, что Владимиру Зеленскому нужен послушный... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T15:24

2024-02-09T15:24

2024-02-09T15:24

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

владимир зеленский

александр сырский

олег волошин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Отставка Валерия Залужного с поста главкома ВСУ и назначение вместо него Александра Сырского произошла потому, что Владимиру Зеленскому нужен послушный исполнитель его политической воли, который не будет считаться с человеческими потерями. Такое мнение высказал РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший депутат украинского парламента Олег Волошин. Зеленский 8 февраля подписал указ о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. Ранее Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ведущие западные СМИ подчеркивают, что Сырского рассматривают как близкого сторонника Зеленского, однако в войсках его не любят за большие потери, называя "Мясником" и "Генералом 200". Послушный исполнитель"Считается, что Сырский достаточно послушно выполняет политическую волю Зеленского, а масштабы вмешательства Зеленского в военные процессы гораздо выше, чем многие в России думают", — сказал Волошин в беседе с агентством. По его словам, Зеленский активно включается в процесс принятия решений по боевым действиям ввиду его личной зависимости от Запада, поддержка со стороны которого - ключевой фактор сохранения президентского кресла. "Зеленский считал и продолжает считать возможным оплачивать свое сохранение у власти жизнями украинских солдат... Он многократно вмешивался в ход боевых действий ради обеспечения определенных символически важных для себя вещей: удержание Бахмута дольше, чем это подсказывала военная логика, попытки отбить его", — сказал Волошин. Эксперт подчеркнул, что Сырский будет послушно проводить курс Зеленского, что может привести к быстрому исчерпанию людских ресурсов в ВСУ. "Поэтому Сырского и называют мясником - для него человеческие потери вторичны по сравнению с политическими задачами, которые он решает", — отметил Волошин. Новая волна борьбы в КиевеПо его словам, в сложившейся истории не так важна личность Сырского, как обстоятельства, которые привели к отставке Залужного. "Сырский появился только потому, что Зеленскому нужно было убрать Залужного. Это ключевое. Мы видим полноценное возвращение внутриполитической борьбы в Киев", - считает эксперт. Он добавил, что фактически все разногласия, существовавшие в правящих кругах Украины до недавнего времени, были "мелким дымком" в сравнении с "пожарами", которые возникали в украинской политической системе раньше. "Раскол происходит как по линии "Зеленский - часть военного командования", так и по линии "Зеленский - политическая элита"... Внутренним правителем Украины является глава офиса президента Андрей Ермак, он реальный руководитель внутриполитического направления", - заявил Волошин. Эксперт уточнил, что раздор проявляется в неудачах на фронте, в провалах экономической политики Украины, отказ части западных союзников от поддержки лично Зеленского. "До недавнего времени эти конфликты купировались давлением Запада, он их ограничивал. Запад пытался усадить всех вместе, поскольку общая борьба с Россией для Запада важнее, чем внутриукраинские разборки", — заключил Волошин.

https://ria.ru/20240209/zelenskiy-1926437228.html

https://ria.ru/20240209/syrskiy-1926416627.html

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html

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