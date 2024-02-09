https://ria.ru/20240209/germaniya-1926462840.html

В Берлине назвали политику в интересах самой ФРГ при Шольце невозможной

В Берлине назвали политику в интересах самой ФРГ при Шольце невозможной - РИА Новости, 09.02.2024

В Берлине назвали политику в интересах самой ФРГ при Шольце невозможной

Политика, которая следует национальным интересам и стремится к добрым отношениям с Российской Федерацией, появится лишь после смены немецкого правительства,... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T16:50

2024-02-09T16:50

2024-02-09T16:50

в мире

германия

евгений шмидт

бундестаг германии

альтернатива для германии (партия)

владимир путин

интервью владимира путина такеру карлсону

северный поток — 2

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БЕРЛИН, 9 фев - РИА Новости. Политика, которая следует национальным интересам и стремится к добрым отношениям с Российской Федерацией, появится лишь после смены немецкого правительства, заявил РИА Новости депутат партии Альтернатива для Германии (АдГ) и уполномоченный фракции по правам русских в Германии Евгений Шмидт. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил о некомпетентности немецкого правительства, которое, по его словам, руководствуется не национальными чаяниями, а интересами коллективного Запада. Он напомнил также, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель хоть и подписала Минские соглашения, но, по собственным словам, прикладывать усилия по их выполнению никогда не собиралась. "Многие люди внимательно проследят за интервью. К сожалению, иная политика - в интересах Германии - появится лишь после смены федерального правительства", - заявил Шмидт, комментируя слова Путина. По словам депутата, задачей Германии было бы выступать посредником в конфликте на Украине, но этого не наблюдается. "На протяжении десятилетий Германия наводила мосты. При канцлере Меркель эта роль все больше утрачивалась. Нынешнее федеральное правительство не представляет интересы Германии", - подчеркнул он. На слова Путина о том, что Россия готова подавать газ в Европу по неповрежденной трубе "Северного потока 2", Шмидт заявил, что АдГ выступает за то, чтобы вернуть в строй функционирующую трубу и отремонтировать остальные три. "Кооперативные германо-российские взаимоотношения - это благо для Германии, России и других стран нашего континента", - добавил политик. На данный момент глава немецкого кабмина Олаф Шольц находится в Вашингтон, где встретился с членами сената, и в пятницу, как ожидается, переговорит с президентом США Джо Байденом. Источник в делегации канцлера сообщил журналистам, что беседа с Байденом будет посвящена трем блокам тем - конфликту на Украине, развитию и безопасности Североатлантического альянса и ближневосточному кризису. Ни Шольц, ни источник в делегации ни словом не упомянули вопрос расследования диверсии на трубопроводах, чье существование Байден некогда поставил под вопрос, пообещав, что в случае конфликта на Украине "не будет" никакого "Северного потока". Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью в соцсети X набрало более 100 миллионов просмотров примерно за 14 часов. Число просмотров видео в YouTube превысило 5 миллионов.

https://ria.ru/20240209/potok-1926442211.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926429630.html

https://ria.ru/20240205/germaniya-1925351193.html

германия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, евгений шмидт, бундестаг германии, альтернатива для германии (партия), владимир путин, интервью владимира путина такеру карлсону, северный поток — 2