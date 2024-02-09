В Берлине назвали политику в интересах самой ФРГ при Шольце невозможной
Депутат от АдГ: политика в интересах Германии появится только при смене власти
Здание Рейхстага в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 9 фев - РИА Новости. Политика, которая следует национальным интересам и стремится к добрым отношениям с Российской Федерацией, появится лишь после смены немецкого правительства, заявил РИА Новости депутат партии Альтернатива для Германии (АдГ) и уполномоченный фракции по правам русских в Германии Евгений Шмидт.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил о некомпетентности немецкого правительства, которое, по его словам, руководствуется не национальными чаяниями, а интересами коллективного Запада. Он напомнил также, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель хоть и подписала Минские соглашения, но, по собственным словам, прикладывать усилия по их выполнению никогда не собиралась.
"Многие люди внимательно проследят за интервью. К сожалению, иная политика - в интересах Германии - появится лишь после смены федерального правительства", - заявил Шмидт, комментируя слова Путина.
По словам депутата, задачей Германии было бы выступать посредником в конфликте на Украине, но этого не наблюдается. "На протяжении десятилетий Германия наводила мосты. При канцлере Меркель эта роль все больше утрачивалась. Нынешнее федеральное правительство не представляет интересы Германии", - подчеркнул он.
На слова Путина о том, что Россия готова подавать газ в Европу по неповрежденной трубе "Северного потока 2", Шмидт заявил, что АдГ выступает за то, чтобы вернуть в строй функционирующую трубу и отремонтировать остальные три.
"Кооперативные германо-российские взаимоотношения - это благо для Германии, России и других стран нашего континента", - добавил политик.
На данный момент глава немецкого кабмина Олаф Шольц находится в Вашингтон, где встретился с членами сената, и в пятницу, как ожидается, переговорит с президентом США Джо Байденом. Источник в делегации канцлера сообщил журналистам, что беседа с Байденом будет посвящена трем блокам тем - конфликту на Украине, развитию и безопасности Североатлантического альянса и ближневосточному кризису. Ни Шольц, ни источник в делегации ни словом не упомянули вопрос расследования диверсии на трубопроводах, чье существование Байден некогда поставил под вопрос, пообещав, что в случае конфликта на Украине "не будет" никакого "Северного потока".
Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью в соцсети X набрало более 100 миллионов просмотров примерно за 14 часов. Число просмотров видео в YouTube превысило 5 миллионов.