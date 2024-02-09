https://ria.ru/20240209/germaniya-1926295631.html

Путин усомнился в компетентности руководства Германии в ситуации с Украиной

Путин усомнился в компетентности руководства Германии в ситуации с Украиной - РИА Новости, 09.02.2024

Путин усомнился в компетентности руководства Германии в ситуации с Украиной

Германия является вторым после США спонсором Украины по объемам финансовой помощи, но Киев не пускает газ в Германию по своей территории, рассказал президент... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T02:25

2024-02-09T02:25

2024-02-09T02:26

украина

экономика

германия

россия

владимир путин

такер карлсон

газпром

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Германия является вторым после США спонсором Украины по объемам финансовой помощи, но Киев не пускает газ в Германию по своей территории, рассказал президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста. "Украина, в которую немцы поставляют оружие и деньги дают. Второй спонсор после Соединенных Штатов по объемам финансовой помощи Украине - это Германия. Через территорию Украины два маршрута газовых проходят. Они взяли - один маршрут закрыли просто, украинцы. Откройте второй маршрут - и, пожалуйста, получайте газ из России. Они же не открывают", - сказал Путин. "Почему немцам не сказать: "Послушайте, ребята, мы вам и деньги даем, и оружие. Вентиль отвинтите, пожалуйста, пропустите из России газ для нас. Мы втридорога покупаем сжиженный газ в Европе, это роняет уровень нашей конкурентоспособности, экономики в целом до нуля. Вы хотите, чтобы мы деньги вам давали? Дайте нам нормально существовать, заработать нашей экономике, мы же вам деньги оттуда даем". Нет, не делают этого. Почему? Спросите у них", - добавил он. Он также постучал по дереву и сказал: "Что здесь, что в голове у них - одно и то же. Там люди очень некомпетентные". В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен. При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров. Срок транзитного контракта истекает в этом году.

https://ria.ru/20240131/germaniya-1924595080.html

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украина, экономика, германия, россия, владимир путин, такер карлсон, газпром