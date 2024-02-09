Рейтинг@Mail.ru
Путин усомнился в компетентности руководства Германии в ситуации с Украиной - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:25 09.02.2024 (обновлено: 02:26 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/germaniya-1926295631.html
Путин усомнился в компетентности руководства Германии в ситуации с Украиной
Путин усомнился в компетентности руководства Германии в ситуации с Украиной - РИА Новости, 09.02.2024
Путин усомнился в компетентности руководства Германии в ситуации с Украиной
Германия является вторым после США спонсором Украины по объемам финансовой помощи, но Киев не пускает газ в Германию по своей территории, рассказал президент... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:25
2024-02-09T02:26
украина
экономика
германия
россия
владимир путин
такер карлсон
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_01369679a70f914fcf744c4bd7aed3f6.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Германия является вторым после США спонсором Украины по объемам финансовой помощи, но Киев не пускает газ в Германию по своей территории, рассказал президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста. "Украина, в которую немцы поставляют оружие и деньги дают. Второй спонсор после Соединенных Штатов по объемам финансовой помощи Украине - это Германия. Через территорию Украины два маршрута газовых проходят. Они взяли - один маршрут закрыли просто, украинцы. Откройте второй маршрут - и, пожалуйста, получайте газ из России. Они же не открывают", - сказал Путин. "Почему немцам не сказать: "Послушайте, ребята, мы вам и деньги даем, и оружие. Вентиль отвинтите, пожалуйста, пропустите из России газ для нас. Мы втридорога покупаем сжиженный газ в Европе, это роняет уровень нашей конкурентоспособности, экономики в целом до нуля. Вы хотите, чтобы мы деньги вам давали? Дайте нам нормально существовать, заработать нашей экономике, мы же вам деньги оттуда даем". Нет, не делают этого. Почему? Спросите у них", - добавил он. Он также постучал по дереву и сказал: "Что здесь, что в голове у них - одно и то же. Там люди очень некомпетентные". В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен. При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров. Срок транзитного контракта истекает в этом году.
https://ria.ru/20240131/germaniya-1924595080.html
украина
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_267:136:2816:2048_1920x0_80_0_0_270052888e1afefe9e358c5d7f4a4a9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, экономика, германия, россия, владимир путин, такер карлсон, газпром
Украина, Экономика, Германия, Россия, Владимир Путин, Такер Карлсон, Газпром
Путин усомнился в компетентности руководства Германии в ситуации с Украиной

Путин усомнился в компетентности властей ФРГ в ситуации с Украиной

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Германия является вторым после США спонсором Украины по объемам финансовой помощи, но Киев не пускает газ в Германию по своей территории, рассказал президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.
«
"Украина, в которую немцы поставляют оружие и деньги дают. Второй спонсор после Соединенных Штатов по объемам финансовой помощи Украине - это Германия. Через территорию Украины два маршрута газовых проходят. Они взяли - один маршрут закрыли просто, украинцы. Откройте второй маршрут - и, пожалуйста, получайте газ из России. Они же не открывают", - сказал Путин.
"Почему немцам не сказать: "Послушайте, ребята, мы вам и деньги даем, и оружие. Вентиль отвинтите, пожалуйста, пропустите из России газ для нас. Мы втридорога покупаем сжиженный газ в Европе, это роняет уровень нашей конкурентоспособности, экономики в целом до нуля. Вы хотите, чтобы мы деньги вам давали? Дайте нам нормально существовать, заработать нашей экономике, мы же вам деньги оттуда даем". Нет, не делают этого. Почему? Спросите у них", - добавил он.
Он также постучал по дереву и сказал: "Что здесь, что в голове у них - одно и то же. Там люди очень некомпетентные".
В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен.
При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров. Срок транзитного контракта истекает в этом году.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Германия не сможет в одиночку поддерживать Украину, заявил Шольц
31 января, 15:28
 
УкраинаЭкономикаГерманияРоссияВладимир ПутинТакер КарлсонГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала