https://ria.ru/20240209/gaza-1926382701.html

Посольство в Катаре рассказало, как помогает освобождать россиян из Газы

Посольство в Катаре рассказало, как помогает освобождать россиян из Газы - РИА Новости, 09.02.2024

Посольство в Катаре рассказало, как помогает освобождать россиян из Газы

Посольство РФ в Катаре содействует освобождению захваченных палестинским движением ХАМАС заложников-россиян из сектора Газа, считая это необходимым условием для РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T11:36

2024-02-09T11:36

2024-02-09T15:32

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ДОХА, 9 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Посольство РФ в Катаре содействует освобождению захваченных палестинским движением ХАМАС заложников-россиян из сектора Газа, считая это необходимым условием для деэскалации, сообщил в интервью РИА Новости глава дипмиссии в Дохе Дмитрий Догадкин. "В контактах с ХАМАС российская сторона всегда акцентирует внимание на необходимости скорейшего освобождения захваченных во время нападений 7 октября прошлого года и удерживаемых в Газе оставшихся троих российских граждан. При непосредственном участии посольства в ноябре прошлого года удалось добиться выхода на свободу троих россиян. Посильно стараемся содействовать и освобождению остальных гражданских лиц, рассматривая это как необходимое условие для деэскалации обстановки", - отметил дипломат. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 27 тысяч, более 66 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Читайте полную версию интервью на сайте >>

https://ria.ru/20240202/khamas-1925016112.html

https://ria.ru/20231120/gaza-1910478371.html

https://ria.ru/20240209/konflikt-1915630213.html

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Кирилл Волков

в мире, израиль, россия, катар, хамас, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году