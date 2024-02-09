https://ria.ru/20240209/forum-1926474196.html

Форум "Сильные идеи для нового времени" принял 2,7 тысяч заявок

Форум "Сильные идеи для нового времени" принял 2,7 тысяч заявок - РИА Новости, 09.02.2024

Форум "Сильные идеи для нового времени" принял 2,7 тысяч заявок

Больше 30 тысяч идей со всех регионов России поступили на форум "Сильные идеи для нового времени", из них более 2,7 тысячи проектов поданы по направлению... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T17:47

2024-02-09T17:47

2024-02-09T17:47

технологии

россия

фонд "росконгресс"

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Больше 30 тысяч идей со всех регионов России поступили на форум "Сильные идеи для нового времени", из них более 2,7 тысячи проектов поданы по направлению "Эффективное государство", их задача – повысить эффективность госуправления, помочь гражданам быстрее и проще получить муниципальные и государственные услуги, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Форум организован Агентством стратегических инициатив и фондом "Росконгресс". Так, Наталия Халикова из Санкт-Петербурга презентовала на форум решение "Экосистема "Пространство Россия". Автор идеи предлагает создать цифровой социокультурный и экономический портрет России, чтобы вовлечь активных граждан в жизнь страны и найти новых союзников в мире. Проект предусматривает создание цифрового портала, на котором будут представлены политические и социальные приоритеты и позиции страны, внешнеэкономические направления развития с указанием международных проектов для привлечения потенциальных партнеров из других стран. В дополнение к порталу предлагается создать сеть ежегодных региональных и международных форумов и выставок, которые помогут новым брендам и идеям выйти на российский и зарубежный рынки. Георгий Нижегородцев из Калининградской области представил на форум "Умный голосовой помощник для центров оказания государственных и муниципальных услуг". Автор проекта предлагает разработать и внедрить решение в региональных МФЦ, центрах ЖЭК и других муниципальных организациях. Помощники будут уникальными – для каждого региона их разработают в зависимости от самых популярных запросов граждан. Специально созданные голосовые скрипты позволят обеспечить высокое качество консультирования населения. Аналитический программный комплекс помощников будет выявлять ключевые тенденции и проблемные зоны в запросах граждан. ПО будет выдавать отчеты о проблемах, которые волнуют жителей, а также сообщать об "узких местах" в реализации госуслуг. Это поможет региональным властям снять лишние барьеры и повысить качество жизни населения. Реализовать решение автор намерен через федеральный проект "Цифровое государственное управление". На проведение тестового внедрения помощников в одном регионе потребуется 15 миллионов рублей. Дмитрий Адамов из Москвы подал на форум проект "Глобальная система развития и навигации человеческого капитала по отраслям экономики и регионам страны Edwica". Онлайн-сервис при помощи искусственного интеллекта и Big Data позволяет автоматически составлять карьерно-образовательную тракеторию граждан. За основу берутся данные об образовании, профессиональном опыте, карьерных целях, уровне владения навыками. Они сопоставляются с требованиями работодателей, и программа выдает три подборки подходящих для человека профессий из более чем 7 тысяч, хранящихся в базе данных. При подготовке рекомендаций система учитывает востребованность той или иной профессии в конкретном регионе.

https://ria.ru/20240208/brendy-1926262249.html

https://ria.ru/20240208/shuvalov-1926244085.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, россия, фонд "росконгресс"