https://ria.ru/20240209/festival-1926484711.html

Около 200 детей приняли участие в фестивале "Русское слово" в Словакии

Около 200 детей приняли участие в фестивале "Русское слово" в Словакии - РИА Новости, 09.02.2024

Около 200 детей приняли участие в фестивале "Русское слово" в Словакии

Порядка 200 детей участвуют в финальном туре республиканского фестиваля "Русское слово" в словацком городе Кошице (на востоке страны), сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T18:18

2024-02-09T18:18

2024-02-09T18:18

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БРАТИСЛАВА, 9 фев — РИА Новости. Порядка 200 детей участвуют в финальном туре республиканского фестиваля "Русское слово" в словацком городе Кошице (на востоке страны), сообщили РИА Новости в посольстве России в Словакии. "Сегодня в словацком городе Кошице проходит XVIII фестиваль-конкурс "Русское слово". Для участия в финальном туре съехались около 200 словацких детей - победителей на краевом уровне. В лучшем исполнении прозы, поэзии и песен на русском языке сегодня состязаются школьники в 4 возрастных категориях. Отдельно оцениваются выступления русскоязычных детей", — рассказали РИА Новости в российской дипмиссии. В посольстве уточнили, что учредителем и организатором фестиваля является Союз русских в городе Кошице. "Посольство неизменно поддерживает подобные инициативы, направленные на повышение интереса к русскому языку в Словакии. В адрес участников направил приветственное слово чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации Игорь Братчиков", — сообщили в дипмиссии. По данным организаторов, на первый конкурс 18 лет назад собралось всего 30 участников, на второй — 50 человек. С каждым годом число любителей "Русского слова" увеличивалось, и в 2009 году конкурс был зарегистрирован в словацком министерстве образования и получил статус "Республиканский".

https://ria.ru/20240106/balalayka-1918782744.html

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словакия, игорь братчиков, кошице, россия, в мире