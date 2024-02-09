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Около 200 детей приняли участие в фестивале "Русское слово" в Словакии
Около 200 детей приняли участие в фестивале "Русское слово" в Словакии - РИА Новости, 09.02.2024
Около 200 детей приняли участие в фестивале "Русское слово" в Словакии
Порядка 200 детей участвуют в финальном туре республиканского фестиваля "Русское слово" в словацком городе Кошице (на востоке страны), сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T18:18
2024-02-09T18:18
2024-02-09T18:18
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БРАТИСЛАВА, 9 фев — РИА Новости. Порядка 200 детей участвуют в финальном туре республиканского фестиваля "Русское слово" в словацком городе Кошице (на востоке страны), сообщили РИА Новости в посольстве России в Словакии. "Сегодня в словацком городе Кошице проходит XVIII фестиваль-конкурс "Русское слово". Для участия в финальном туре съехались около 200 словацких детей - победителей на краевом уровне. В лучшем исполнении прозы, поэзии и песен на русском языке сегодня состязаются школьники в 4 возрастных категориях. Отдельно оцениваются выступления русскоязычных детей", — рассказали РИА Новости в российской дипмиссии. В посольстве уточнили, что учредителем и организатором фестиваля является Союз русских в городе Кошице. "Посольство неизменно поддерживает подобные инициативы, направленные на повышение интереса к русскому языку в Словакии. В адрес участников направил приветственное слово чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации Игорь Братчиков", — сообщили в дипмиссии. По данным организаторов, на первый конкурс 18 лет назад собралось всего 30 участников, на второй — 50 человек. С каждым годом число любителей "Русского слова" увеличивалось, и в 2009 году конкурс был зарегистрирован в словацком министерстве образования и получил статус "Республиканский".
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словакия, игорь братчиков, кошице, россия, в мире
Словакия, Игорь Братчиков, Кошице, Россия, В мире
Около 200 детей приняли участие в фестивале "Русское слово" в Словакии
Около 200 детей участвуют в финале фестиваля "Русское слово" в Словакии
БРАТИСЛАВА, 9 фев — РИА Новости. Порядка 200 детей участвуют в финальном туре республиканского фестиваля "Русское слово" в словацком городе Кошице (на востоке страны), сообщили РИА Новости в посольстве России в Словакии.
"Сегодня в словацком городе Кошице проходит XVIII фестиваль-конкурс "Русское слово". Для участия в финальном туре съехались около 200 словацких детей - победителей на краевом уровне. В лучшем исполнении прозы, поэзии и песен на русском языке сегодня состязаются школьники в 4 возрастных категориях. Отдельно оцениваются выступления русскоязычных детей", — рассказали РИА Новости в российской дипмиссии.
В посольстве уточнили, что учредителем и организатором фестиваля является Союз русских в городе Кошице.
"Посольство неизменно поддерживает подобные инициативы, направленные на повышение интереса к русскому языку в Словакии. В адрес участников направил приветственное слово чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации Игорь Братчиков
", — сообщили в дипмиссии.
По данным организаторов, на первый конкурс 18 лет назад собралось всего 30 участников, на второй — 50 человек. С каждым годом число любителей "Русского слова" увеличивалось, и в 2009 году конкурс был зарегистрирован в словацком министерстве образования и получил статус "Республиканский".
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