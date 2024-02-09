https://ria.ru/20240209/ekvador-1926383769.html

В Госдепе прокомментировали передачу Эквадором США российской техники

В Госдепе прокомментировали передачу Эквадором США российской техники - РИА Новости, 09.02.2024

В Госдепе прокомментировали передачу Эквадором США российской техники

Российскую технику, которую Эквадор передаст США в обмен на новую, могут направить Украине, заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T11:41

2024-02-09T11:41

2024-02-09T12:20

специальная военная операция на украине

эквадор

сша

россия

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

в мире

украина

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Российскую технику, которую Эквадор передаст США в обмен на новую, могут направить Украине, заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Кевин Салливан в интервью эквадорскому телеканалу Teleamazonas. "Это соглашение о передаче оборудования украинскому правительству <...> Это решения правительства Эквадора, и они все еще рассматриваются", — сказал американский чиновник.США очень рады, что Эквадор оказывает помощь Киеву, добавил Салливан. Он отметил, что соглашение по поводу передачи вооружения Украине пока не исполняется, так как находится на рассмотрении президента Эквадора Даниэля Нобоа. В январе эквадорский лидер заявил, что его страна передаст старую российскую технику США, несмотря неодобрение такого шага Москвой. Речь идет об обмене старой техники на новую из США стоимостью в 200 миллионов долларов.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с РИА Новости назвала решение опрометчивым и принятым под давлением.В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству заявляли, что возможная передача Эквадором военного имущества из России третьей стороне недопустима, так как это нарушает международное право. Там напомнили, что в соответствии с двусторонним соглашением о военно-техническом сотрудничестве от 27 ноября 2008 года передача продукции военного назначения третьей стороне недопустима без предварительного письменного согласия. Посольство России довело до властей Эквадора, что отправка старой российской и украинской техники в США будет недружественным шагом.

https://ria.ru/20240131/ekvador-1924524177.html

https://ria.ru/20240131/reshenie-1924640761.html

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россия

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

эквадор, сша, россия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), в мире, украина