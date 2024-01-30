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Эквадор передаст старую российскую технику США - РИА Новости, 30.01.2024
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22:10 30.01.2024 (обновлено: 22:33 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/tekhnika-1924466051.html
Эквадор передаст старую российскую технику США
Эквадор передаст старую российскую технику США - РИА Новости, 30.01.2024
Эквадор передаст старую российскую технику США
Эквадор передаст Соединенным Штатам старую российскую технику, несмотря на позицию Москвы, сообщил президент страны Даниэль Нобоа в интервью телеканалу... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T22:10
2024-01-30T22:33
эквадор
сша
россия
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 янв — РИА Новости. Эквадор передаст Соединенным Штатам старую российскую технику, несмотря на позицию Москвы, сообщил президент страны Даниэль Нобоа в интервью телеканалу Ecuavisa.&quot;Поставка будет осуществлена. Они (российская сторона. — Прим. ред.) ссылаются на то, что это военная техника. Мы доказали, что это металлолом. В рамках международных соглашений нельзя передавать военную технику, но такой металлолом можно&quot;, — сказал он.Нобоа добавил, что его страна не будет разрывать отношения с Россией. При этом он назвал позицию Москвы "не совсем адекватной", так как в Эквадоре сейчас проходят масштабные беспорядки."И если они хотят нам помочь, дай бог, чтобы они это сделали", — заявил президент.В начале января Нобоа заявил о готовности осуществить обмен старой российской и украинской техники на новую из США. Стоимость последней оценивается в 200 миллионов долларов. При этом он не уточнил, какую именно технику Эквадор хочет обменять — военную или гражданскую. Известно, что в стране используют советские вертолеты Ми-171Е и ПЗРК "Игла". Тем не менее передача военной техники третьим странам обычно запрещена условиями контрактов.В свою очередь, Москва уведомила Эквадор, что такой шаг будет считаться недружественным. По словам посла России в Кито Владимира Спринчана, эта техника нужна не американцам, а "тем, кто умеет с ней обращаться" (имеется в виду Украина. — Прим. ред.). Дипломат добавил, что отправка так называемого металлолома станет вкладом в конфликт на Украине "на одной стороне".Местные СМИ год назад писали, что правительство экс-президента Гильермо Лассо рассматривало передачу Украине российской техники, однако конкретных действий не последовало. В 2023 году замминистра иностранных дел России Сергей Рябков на встрече с послом Эквадора в Москве Хуаном Фернандо Ольгином Флоресом выразил надежду на то, что Кито не будет поставлять вооружение Киеву.
https://ria.ru/20240111/posolstvo-1920760368.html
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эквадор, сша, россия, в мире, ми-171
Эквадор, США, Россия, В мире, Ми-171
Эквадор передаст старую российскую технику США

Эквадор передаст старую российскую технику США, несмотря на позицию РФ

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийФлаги Эквадора
Флаги Эквадора - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Флаги Эквадора. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 30 янв — РИА Новости. Эквадор передаст Соединенным Штатам старую российскую технику, несмотря на позицию Москвы, сообщил президент страны Даниэль Нобоа в интервью телеканалу Ecuavisa.
«

"Поставка будет осуществлена. Они (российская сторона. — Прим. ред.) ссылаются на то, что это военная техника. Мы доказали, что это металлолом. В рамках международных соглашений нельзя передавать военную технику, но такой металлолом можно", — сказал он.

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Нобоа добавил, что его страна не будет разрывать отношения с Россией. При этом он назвал позицию Москвы "не совсем адекватной", так как в Эквадоре сейчас проходят масштабные беспорядки.
"И если они хотят нам помочь, дай бог, чтобы они это сделали", — заявил президент.
В начале января Нобоа заявил о готовности осуществить обмен старой российской и украинской техники на новую из США. Стоимость последней оценивается в 200 миллионов долларов. При этом он не уточнил, какую именно технику Эквадор хочет обменять — военную или гражданскую. Известно, что в стране используют советские вертолеты Ми-171Е и ПЗРК "Игла". Тем не менее передача военной техники третьим странам обычно запрещена условиями контрактов.
В свою очередь, Москва уведомила Эквадор, что такой шаг будет считаться недружественным. По словам посла России в Кито Владимира Спринчана, эта техника нужна не американцам, а "тем, кто умеет с ней обращаться" (имеется в виду Украина. — Прим. ред.). Дипломат добавил, что отправка так называемого металлолома станет вкладом в конфликт на Украине "на одной стороне".
Местные СМИ год назад писали, что правительство экс-президента Гильермо Лассо рассматривало передачу Украине российской техники, однако конкретных действий не последовало. В 2023 году замминистра иностранных дел России Сергей Рябков на встрече с послом Эквадора в Москве Хуаном Фернандо Ольгином Флоресом выразил надежду на то, что Кито не будет поставлять вооружение Киеву.
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