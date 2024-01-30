Эквадор передаст старую российскую технику США
Эквадор передаст старую российскую технику США, несмотря на позицию РФ
Флаги Эквадора. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 30 янв — РИА Новости. Эквадор передаст Соединенным Штатам старую российскую технику, несмотря на позицию Москвы, сообщил президент страны Даниэль Нобоа в интервью телеканалу Ecuavisa.
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"Поставка будет осуществлена. Они (российская сторона. — Прим. ред.) ссылаются на то, что это военная техника. Мы доказали, что это металлолом. В рамках международных соглашений нельзя передавать военную технику, но такой металлолом можно", — сказал он.
Нобоа добавил, что его страна не будет разрывать отношения с Россией. При этом он назвал позицию Москвы "не совсем адекватной", так как в Эквадоре сейчас проходят масштабные беспорядки.
"И если они хотят нам помочь, дай бог, чтобы они это сделали", — заявил президент.
В начале января Нобоа заявил о готовности осуществить обмен старой российской и украинской техники на новую из США. Стоимость последней оценивается в 200 миллионов долларов. При этом он не уточнил, какую именно технику Эквадор хочет обменять — военную или гражданскую. Известно, что в стране используют советские вертолеты Ми-171Е и ПЗРК "Игла". Тем не менее передача военной техники третьим странам обычно запрещена условиями контрактов.
В свою очередь, Москва уведомила Эквадор, что такой шаг будет считаться недружественным. По словам посла России в Кито Владимира Спринчана, эта техника нужна не американцам, а "тем, кто умеет с ней обращаться" (имеется в виду Украина. — Прим. ред.). Дипломат добавил, что отправка так называемого металлолома станет вкладом в конфликт на Украине "на одной стороне".
Местные СМИ год назад писали, что правительство экс-президента Гильермо Лассо рассматривало передачу Украине российской техники, однако конкретных действий не последовало. В 2023 году замминистра иностранных дел России Сергей Рябков на встрече с послом Эквадора в Москве Хуаном Фернандо Ольгином Флоресом выразил надежду на то, что Кито не будет поставлять вооружение Киеву.