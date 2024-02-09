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"Едем разводиться": Джанабаева разместила совместный снимок с Меладзе
"Едем разводиться": Джанабаева разместила совместный снимок с Меладзе - РИА Новости, 09.02.2024
"Едем разводиться": Джанабаева разместила совместный снимок с Меладзе
Певица Альбина Джанабаева впервые за долгое время поделилась совместным снимком со своим супругом музыкантом Валерием Меладзе. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T15:23
2024-02-09T15:23
2024-02-09T18:00
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Певица Альбина Джанабаева впервые за долгое время поделилась совместным снимком со своим супругом музыкантом Валерием Меладзе. "Давайте вместе выберем подпись к фото: а) едем за продуктами; б) едем разводиться; в) едем в роддом; г) едем в соседнее село на дискотеку", — подписала снимок экс-участница группы "ВИА Гра". На фотографии Джанабаева улыбается в камеру, а ее супруг находится за рулем автомобиля и следит за дорогой. Куда именно направляется звездная пара, артистка пока не раскрыла. Но, судя по снимку, исполнители находятся где-то загородом, так как на фоне виднеются зеленые поля и холмы, заросшие деревьями. В комментариях пользователи написали, что рады видеть артистов вместе."Наконец-то ваша совместная фотография"; "Молодые и красивые"; "Ждем больше таких кадров", — отметили поклонники. Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе женаты с 2014 года. Пара воспитывает троих детей: сыновей Константина и Луку и дочь Агату.В январе 2023 года на новогоднем корпоративе в Дубае Валерий Меладзе произнес лозунг украинских националистов.Поступок артиста вызвал общественный резонанс в России. Так, в Госдуме предложили лишить его званий и гражданства РФ, а по всей России отменили его концерты. Меладзе прокомментировал свой поступок, заявив, что ни к кому не испытывает ненависти и мечтает о том, чтобы "между близкими народами установилось согласие".Сейчас, по информации ряда СМИ, исполнитель хитов "Красиво", "Небеса", "Я не могу без тебя" и многих других вместе с семьей живет заграницей. Выступления и корпоративы Валерий Меладзе тоже планирует за рубежом.
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, валерий меладзе, россия, дубай, виа гра
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Валерий Меладзе, Россия, Дубай, ВИА Гра
"Едем разводиться": Джанабаева разместила совместный снимок с Меладзе
Джанабаева впервые за долгое время разместила совместный снимок с Меладзе
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Певица Альбина Джанабаева впервые за долгое время поделилась совместным снимком со своим супругом музыкантом Валерием Меладзе.
«
"Давайте вместе выберем подпись к фото: а) едем за продуктами; б) едем разводиться; в) едем в роддом; г) едем в соседнее село на дискотеку", — подписала снимок экс-участница группы "ВИА Гра".
На фотографии Джанабаева улыбается в камеру, а ее супруг находится за рулем автомобиля и следит за дорогой.
Куда именно направляется звездная пара, артистка пока не раскрыла. Но, судя по снимку, исполнители находятся где-то загородом, так как на фоне виднеются зеленые поля и холмы, заросшие деревьями.
В комментариях пользователи написали, что рады видеть артистов вместе.
«
"Наконец-то ваша совместная фотография"; "Молодые и красивые"; "Ждем больше таких кадров", — отметили поклонники.
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе женаты с 2014 года. Пара воспитывает троих детей: сыновей Константина и Луку и дочь Агату.
В январе 2023 года на новогоднем корпоративе в Дубае Валерий Меладзе произнес лозунг украинских националистов.
Поступок артиста вызвал общественный резонанс в России. Так, в Госдуме предложили лишить его званий и гражданства РФ, а по всей России отменили его концерты.
Меладзе прокомментировал свой поступок, заявив, что ни к кому не испытывает ненависти и мечтает о том, чтобы "между близкими народами установилось согласие".
Сейчас, по информации ряда СМИ, исполнитель хитов "Красиво", "Небеса", "Я не могу без тебя" и многих других вместе с семьей живет заграницей. Выступления и корпоративы Валерий Меладзе тоже планирует за рубежом.
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