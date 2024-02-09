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Роскомнадзор проверит приложение Duolingo на ЛГБТ*-пропаганду - РИА Новости, 09.02.2024
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19:45 09.02.2024 (обновлено: 22:25 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/duolingo-1926497158.html
Роскомнадзор проверит приложение Duolingo на ЛГБТ*-пропаганду
Роскомнадзор проверит приложение Duolingo на ЛГБТ*-пропаганду - РИА Новости, 09.02.2024
Роскомнадзор проверит приложение Duolingo на ЛГБТ*-пропаганду
Роскомнадзор проверит сервис для изучения языков Duolingo на ЛГБТ*-пропаганду, сообщил РИА Новости регулятор. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T19:45
2024-02-09T22:25
общество
россия
александр хинштейн
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
уфа
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МОСКВА/НОВОСИБИРСК, 9 фев — РИА Новости. Роскомнадзор проверит сервис для изучения языков Duolingo на ЛГБТ*-пропаганду, сообщил РИА Новости регулятор.Ранее Сибирская правозащитная группа "Радетель" обратилась в ведомство с просьбой привлечь к ответственности юридическое лицо Duolingo, inc. по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Соответствующее обращение появилось на сайте Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей. Его авторы сообщили, что к ним обратились возмущенные родители из Уфы, по словам которых приложение Duolingo предлагает задания, в которых содержится пропаганда ЛГБТ*. Они также прикрепили подтверждающее это скриншоты."Роскомнадзор проверяет приложение на предмет распространения информации, пропагандирующей ЛГБТ*", — говорится в заявлении.При этом в ведомстве уточнили, что не получали каких-либо сообщений от организации "Радатель".В свою очередь, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн отметил, что регулятору придется заблокировать Duolingo на территории России, если проблему не удастся решить. Он выразил надежду, что понятия "родитель 1" и "родитель 2" появились в приложении из-за замены квалифицированных переводчиков на ИИ, и призвал компанию разобраться в произошедшем. * Экстремистское движение, запрещенное в России.
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общество, россия, александр хинштейн, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, уфа
Общество, Россия, Александр Хинштейн, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ, Уфа
Роскомнадзор проверит приложение Duolingo на ЛГБТ*-пропаганду

Роскомнадзор проверит сервис для изучения языков Duolingo на ЛГБТ-пропаганду

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСмартфон в руке девушки
Смартфон в руке девушки - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА/НОВОСИБИРСК, 9 фев — РИА Новости. Роскомнадзор проверит сервис для изучения языков Duolingo на ЛГБТ*-пропаганду, сообщил РИА Новости регулятор.
Ранее Сибирская правозащитная группа "Радетель" обратилась в ведомство с просьбой привлечь к ответственности юридическое лицо Duolingo, inc. по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.
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Соответствующее обращение появилось на сайте Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей. Его авторы сообщили, что к ним обратились возмущенные родители из Уфы, по словам которых приложение Duolingo предлагает задания, в которых содержится пропаганда ЛГБТ*. Они также прикрепили подтверждающее это скриншоты.
"Роскомнадзор проверяет приложение на предмет распространения информации, пропагандирующей ЛГБТ*", — говорится в заявлении.
При этом в ведомстве уточнили, что не получали каких-либо сообщений от организации "Радатель".
В свою очередь, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн отметил, что регулятору придется заблокировать Duolingo на территории России, если проблему не удастся решить.
Он выразил надежду, что понятия "родитель 1" и "родитель 2" появились в приложении из-за замены квалифицированных переводчиков на ИИ, и призвал компанию разобраться в произошедшем.
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* Экстремистское движение, запрещенное в России.
 
ОбществоРоссияАлександр ХинштейнФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФУфа
 
 
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