https://ria.ru/20240209/dtp-1926479110.html
В Саратове столкнулись два трамвая
В Саратове столкнулись два трамвая - РИА Новости, 09.02.2024
В Саратове столкнулись два трамвая
Два трамвая столкнулись в Саратове, пострадавших нет, сообщили в городском отделе ГИБДД. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T17:55
2024-02-09T17:55
2024-02-09T17:55
происшествия
саратов
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САРАТОВ, 9 фев - РИА Новости. Два трамвая столкнулись в Саратове, пострадавших нет, сообщили в городском отделе ГИБДД. "По предварительным данным, в 16.55 (15.55 мск) напротив дома 55М по улице Танкистов произошло столкновение двух трамваев под управлением водителя-женщины 1955 года рождения и водителя-женщины 1969 года рождения. В результате данного ДТП никто не пострадал", - сказали журналистам в пресс-службе отдела. Все обстоятельства уточняются, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240116/dtp-1921624137.html
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происшествия, саратов
В Саратове столкнулись два трамвая
В Саратове столкнулись два трамвая, никто не пострадал
САРАТОВ, 9 фев - РИА Новости. Два трамвая столкнулись в Саратове, пострадавших нет, сообщили в городском отделе ГИБДД.
"По предварительным данным, в 16.55 (15.55 мск) напротив дома 55М по улице Танкистов произошло столкновение двух трамваев под управлением водителя-женщины 1955 года рождения и водителя-женщины 1969 года рождения. В результате данного ДТП никто не пострадал", - сказали журналистам в пресс-службе отдела.
Все обстоятельства уточняются, добавили в ведомстве.
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