https://ria.ru/20240209/drony-1926482235.html
Военный рассказал, как ВСУ используют агродроны для сброса снарядов
Военный рассказал, как ВСУ используют агродроны для сброса снарядов - РИА Новости, 09.02.2024
Военный рассказал, как ВСУ используют агродроны для сброса снарядов
Противник начал применять для сброса 155-миллиметровых артиллерийских снарядов дроны, использующиеся в сельском хозяйстве, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T18:08
2024-02-09T18:08
2024-02-09T18:08
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ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Противник начал применять для сброса 155-миллиметровых артиллерийских снарядов дроны, использующиеся в сельском хозяйстве, рассказал РИА Новости командир технического отдела батальона "Спарта" с позывным "Лего"."У них есть дроны, которые более большие, сельскохозяйственные, переделанные дроны - агродроны или, как мы их называем, "Баба Яга", на которых воздействовать снизу практически невозможно", - сообщил собеседник. По его словам, управляются такие "прокачанные" дроны через терминалы Starlink, поднимают большие веса: 82-миллиметровый минометный снаряд, противотанковая мина ТМ-62. "Были зафиксированы прилеты - это сбросы 155 мм снарядов, уже максимально где вес очень большой. Это снаряды, которые складывают очень хорошо все здания", - пояснил он. ВСУ используют в основном промышленные дроны массового выпуска - например, DJI и AUTEL, в целях мелких сбросов и аэроразведки они регулярно появляются на переднем крае линии соприкосновения, продолжил "Лего". Дроны, оснащенные системой сброса, могут нести осколочный, фугасный, кумулятивный или зажигательный снаряды массой до 400 граммов как отечественного, так и иностранного производства, а также самодельные заряды. В Ясиноватой 23 января противником был осуществлен сброс 82-мм минометного снаряда на частный дом через дымоход с помощью аналогичного БПЛА, погибли два человека - пожилые муж и жена.
https://ria.ru/20240206/drony-1925796095.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, вооруженные силы украины, украина, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
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Военный рассказал, как ВСУ используют агродроны для сброса снарядов
Военный "Лего": ВСУ используют сельскохозяйственные дроны для сброса снарядов
ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Противник начал применять для сброса 155-миллиметровых артиллерийских снарядов дроны, использующиеся в сельском хозяйстве, рассказал РИА Новости командир технического отдела батальона "Спарта" с позывным "Лего".
"У них есть дроны, которые более большие, сельскохозяйственные, переделанные дроны - агродроны или, как мы их называем, "Баба Яга", на которых воздействовать снизу практически невозможно", - сообщил собеседник. По его словам, управляются такие "прокачанные" дроны через терминалы Starlink, поднимают большие веса: 82-миллиметровый минометный снаряд, противотанковая мина ТМ-62.
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"Были зафиксированы прилеты - это сбросы 155 мм снарядов, уже максимально где вес очень большой. Это снаряды, которые складывают очень хорошо все здания", - пояснил он.
ВСУ
используют в основном промышленные дроны массового выпуска - например, DJI и AUTEL, в целях мелких сбросов и аэроразведки они регулярно появляются на переднем крае линии соприкосновения, продолжил "Лего". Дроны, оснащенные системой сброса, могут нести осколочный, фугасный, кумулятивный или зажигательный снаряды массой до 400 граммов как отечественного, так и иностранного производства, а также самодельные заряды.
В Ясиноватой
23 января противником был осуществлен сброс 82-мм минометного снаряда на частный дом через дымоход с помощью аналогичного БПЛА, погибли два человека - пожилые муж и жена.
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