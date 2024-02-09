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На Ставрополье арестовали троих участников драки, где пострадал боец СВО - РИА Новости, 09.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:08 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/draka-1926481958.html
На Ставрополье арестовали троих участников драки, где пострадал боец СВО
На Ставрополье арестовали троих участников драки, где пострадал боец СВО - РИА Новости, 09.02.2024
На Ставрополье арестовали троих участников драки, где пострадал боец СВО
Трое участников драки в баре в Невинномысске, в ходе которой пострадал участник СВО, арестованы за хулиганство, сообщает СУСК РФ по Ставропольскому краю. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T18:08
2024-02-09T18:08
специальная военная операция на украине
происшествия
невинномысск
россия
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 9 фев – РИА Новости. Трое участников драки в баре в Невинномысске, в ходе которой пострадал участник СВО, арестованы за хулиганство, сообщает СУСК РФ по Ставропольскому краю. "В одном из заведений общественного питания в Невинномысске между двумя компаниями произошел конфликт, в ходе которого были причинены телесные повреждения нескольким местным жителям, среди которых был участник СВО. В настоящее время трое нападавших задержаны, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в Telegram-канале следственного управления. Отмечается, что уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
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происшествия, невинномысск, россия, ставропольский край
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Невинномысск, Россия, Ставропольский край
На Ставрополье арестовали троих участников драки, где пострадал боец СВО

На Ставрополье арестовали троих участников драки в баре, где пострадал боец СВО

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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ПЯТИГОРСК, 9 фев – РИА Новости. Трое участников драки в баре в Невинномысске, в ходе которой пострадал участник СВО, арестованы за хулиганство, сообщает СУСК РФ по Ставропольскому краю.
"В одном из заведений общественного питания в Невинномысске между двумя компаниями произошел конфликт, в ходе которого были причинены телесные повреждения нескольким местным жителям, среди которых был участник СВО. В настоящее время трое нападавших задержаны, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в Telegram-канале следственного управления.
Отмечается, что уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
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16 января, 14:45
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияНевинномысскРоссияСтавропольский край
 
 
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