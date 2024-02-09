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На Ставрополье арестовали троих участников драки, где пострадал боец СВО
На Ставрополье арестовали троих участников драки, где пострадал боец СВО - РИА Новости, 09.02.2024
На Ставрополье арестовали троих участников драки, где пострадал боец СВО
Трое участников драки в баре в Невинномысске, в ходе которой пострадал участник СВО, арестованы за хулиганство, сообщает СУСК РФ по Ставропольскому краю. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T18:08
2024-02-09T18:08
2024-02-09T18:08
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ПЯТИГОРСК, 9 фев – РИА Новости. Трое участников драки в баре в Невинномысске, в ходе которой пострадал участник СВО, арестованы за хулиганство, сообщает СУСК РФ по Ставропольскому краю. "В одном из заведений общественного питания в Невинномысске между двумя компаниями произошел конфликт, в ходе которого были причинены телесные повреждения нескольким местным жителям, среди которых был участник СВО. В настоящее время трое нападавших задержаны, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в Telegram-канале следственного управления. Отмечается, что уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
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происшествия, невинномысск, россия, ставропольский край
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Невинномысск, Россия, Ставропольский край
На Ставрополье арестовали троих участников драки, где пострадал боец СВО
На Ставрополье арестовали троих участников драки в баре, где пострадал боец СВО