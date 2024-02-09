https://ria.ru/20240209/draka-1926481958.html

На Ставрополье арестовали троих участников драки, где пострадал боец СВО

На Ставрополье арестовали троих участников драки, где пострадал боец СВО - РИА Новости, 09.02.2024

На Ставрополье арестовали троих участников драки, где пострадал боец СВО

Трое участников драки в баре в Невинномысске, в ходе которой пострадал участник СВО, арестованы за хулиганство, сообщает СУСК РФ по Ставропольскому краю. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T18:08

2024-02-09T18:08

2024-02-09T18:08

специальная военная операция на украине

происшествия

невинномысск

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ПЯТИГОРСК, 9 фев – РИА Новости. Трое участников драки в баре в Невинномысске, в ходе которой пострадал участник СВО, арестованы за хулиганство, сообщает СУСК РФ по Ставропольскому краю. "В одном из заведений общественного питания в Невинномысске между двумя компаниями произошел конфликт, в ходе которого были причинены телесные повреждения нескольким местным жителям, среди которых был участник СВО. В настоящее время трое нападавших задержаны, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в Telegram-канале следственного управления. Отмечается, что уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

https://ria.ru/20240116/delo-1921633953.html

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происшествия, невинномысск, россия, ставропольский край