https://ria.ru/20240209/draka-1926460942.html
В Подмосковье завели дело после массовой драки на складе Wildberries
В Подмосковье завели дело после массовой драки на складе Wildberries - РИА Новости, 09.02.2024
В Подмосковье завели дело после массовой драки на складе Wildberries
Полиция возбудило уголовное дело по факту массовой драки, произошедшей на складе Wildberries между работниками организации и охранниками в подмосковной... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T16:38
2024-02-09T16:38
2024-02-09T16:40
происшествия
московская область (подмосковье)
электросталь
wildberries
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Полиция возбудило уголовное дело по факту массовой драки, произошедшей на складе Wildberries между работниками организации и охранниками в подмосковной Электростали, сообщила журналистам начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова в пятницу. Инцидент произошел в ночь на четверг: как сообщала областная полиция, подрались работники организации и охрана, "установлены 13 активных нарушителей". Конфликт произошел на территории логистического центра Wildberries, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса, добавив, что пострадавших нет. В соцсетях появились сообщения об участии в драке трудовых мигрантов из Средней Азии, в том числе из Узбекистана. "Следователем... по факту нарушения общественного порядка на территории складского комплекса возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство", – сказала Петрова.
https://ria.ru/20240112/draka-1920942547.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), электросталь, wildberries
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Электросталь, Wildberries
В Подмосковье завели дело после массовой драки на складе Wildberries
Полиция завела дело из-за массовой драки на складе Wildberries в Электростали