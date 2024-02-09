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В Подмосковье завели дело после массовой драки на складе Wildberries - РИА Новости, 09.02.2024
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16:38 09.02.2024 (обновлено: 16:40 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/draka-1926460942.html
В Подмосковье завели дело после массовой драки на складе Wildberries
В Подмосковье завели дело после массовой драки на складе Wildberries - РИА Новости, 09.02.2024
В Подмосковье завели дело после массовой драки на складе Wildberries
Полиция возбудило уголовное дело по факту массовой драки, произошедшей на складе Wildberries между работниками организации и охранниками в подмосковной... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T16:38
2024-02-09T16:40
происшествия
московская область (подмосковье)
электросталь
wildberries
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Полиция возбудило уголовное дело по факту массовой драки, произошедшей на складе Wildberries между работниками организации и охранниками в подмосковной Электростали, сообщила журналистам начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова в пятницу. Инцидент произошел в ночь на четверг: как сообщала областная полиция, подрались работники организации и охрана, "установлены 13 активных нарушителей". Конфликт произошел на территории логистического центра Wildberries, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса, добавив, что пострадавших нет. В соцсетях появились сообщения об участии в драке трудовых мигрантов из Средней Азии, в том числе из Узбекистана. "Следователем... по факту нарушения общественного порядка на территории складского комплекса возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство", – сказала Петрова.
https://ria.ru/20240112/draka-1920942547.html
московская область (подмосковье)
электросталь
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происшествия, московская область (подмосковье), электросталь, wildberries
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Электросталь, Wildberries
В Подмосковье завели дело после массовой драки на складе Wildberries

Полиция завела дело из-за массовой драки на складе Wildberries в Электростали

Кадр записи камеры видеонаблюдения с места драки на складе в Электростали
Кадр записи камеры видеонаблюдения с места драки на складе в Электростали
Кадр записи камеры видеонаблюдения с места драки на складе в Электростали
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Полиция возбудило уголовное дело по факту массовой драки, произошедшей на складе Wildberries между работниками организации и охранниками в подмосковной Электростали, сообщила журналистам начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова в пятницу.
Инцидент произошел в ночь на четверг: как сообщала областная полиция, подрались работники организации и охрана, "установлены 13 активных нарушителей". Конфликт произошел на территории логистического центра Wildberries, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса, добавив, что пострадавших нет. В соцсетях появились сообщения об участии в драке трудовых мигрантов из Средней Азии, в том числе из Узбекистана.
"Следователем... по факту нарушения общественного порядка на территории складского комплекса возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство", – сказала Петрова.
Скриншот записи с камеры видеонаблюдения
В Петербурге у склада Wildberries произошла драка с поножовщиной
12 января, 14:34
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ЭлектростальWildberries
 
 
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