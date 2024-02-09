https://ria.ru/20240209/draka-1926460942.html

В Подмосковье завели дело после массовой драки на складе Wildberries

В Подмосковье завели дело после массовой драки на складе Wildberries - РИА Новости, 09.02.2024

В Подмосковье завели дело после массовой драки на складе Wildberries

Полиция возбудило уголовное дело по факту массовой драки, произошедшей на складе Wildberries между работниками организации и охранниками в подмосковной... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T16:38

2024-02-09T16:38

2024-02-09T16:40

происшествия

московская область (подмосковье)

электросталь

wildberries

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Полиция возбудило уголовное дело по факту массовой драки, произошедшей на складе Wildberries между работниками организации и охранниками в подмосковной Электростали, сообщила журналистам начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова в пятницу. Инцидент произошел в ночь на четверг: как сообщала областная полиция, подрались работники организации и охрана, "установлены 13 активных нарушителей". Конфликт произошел на территории логистического центра Wildberries, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса, добавив, что пострадавших нет. В соцсетях появились сообщения об участии в драке трудовых мигрантов из Средней Азии, в том числе из Узбекистана. "Следователем... по факту нарушения общественного порядка на территории складского комплекса возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство", – сказала Петрова.

https://ria.ru/20240112/draka-1920942547.html

московская область (подмосковье)

электросталь

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Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), электросталь, wildberries